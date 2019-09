กสม. เรียกร้อง ครม. – รัฐสภา เร่งออกกฎหมายป้องกั นและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายโดยเร็ว พร้อมสนับสนุนให้ไทยเข้าเป็ นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่ าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุ กคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ และเยียวยาครอบครัวบิลลี่ 'ทวี' ย้อนรอย กม.ดังกล่าว ถูก สนช.โยนทิ้ง

ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ รักษาการประธาน กสม.

4 ก.ย.2562 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ รายงานว่า ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะรักษาการประธานกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พบหลักฐานเชื่อมโยงคดีการหายตั วไปของ พอละจี หรือบิลลี่ รักจงเจริญ แกนนำประชาชนชาวกะเหรี่ยงบ้ านโป่งลึก บางกลอยว่า ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครั วของ พอละจี และขอแสดงความชื่ นชมการทำงานของกรมสอบสวนคดีพิ เศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ บูรณาการความร่วมมือกับภาคส่ วนต่าง ๆ ในการสืบสวนสอบสวนอย่างยากลำบาก จนกระทั่งได้พบหลักฐานสำคัญที่ เชื่อมโยงว่านายพอละจีฯ น่าจะเสียชีวิตแล้ว และสนับสนุนให้เร่งดำเนินการต่ อไปเพื่อนำกลุ่มบุคคลที่ กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุ ติธรรมโดยเร็ว

ประกายรัตน์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) พยายามผลักดันให้รั ฐบาลออกกฎหมายป้องกั นและปราบปรามการทรมานและการกระทำ ให้บุคคลสูญหาย เพราะเห็นว่าเป็นกฎหมายสำคัญที่ คุ้มครองสิทธิเสรี ภาพของประชาชนและแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นในกระบวนการยุติ ธรรมของไทยโดยในเดือนมกราคม ที่ผ่านมา กสม. ได้มีข้อเสนอแนะและความเห็นเพิ่ มเติมต่อร่างกฎหมายดังกล่าวไปยั งคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ (สนช.) โดยเฉพาะการกำหนดเรื่องการรับผิ ดของผู้บังคับบัญชาที่มีส่วนรั บรู้การกระทำผิดของผู้ใต้บังคั บบัญชาที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณี ของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: CAT ) ที่ประเทศไทยเป็นภาคี แต่ร่างกฎหมายดังกล่าวได้ตกไป

“ดังนั้น จึงขอเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรี และสมาชิกรัฐสภาเสนอร่ างพระราชบัญญัติป้องกั นและปราบปรามการทรมานและการกระทำ ให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกั บมาตรฐานสากลเข้าสู่กระบวนการพิ จารณาของรัฐสภาโดยเร็ว และขอให้คณะรัฐมนตรีเร่งเข้าเป็ นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่ าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุ กคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ(International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance: ICPPED) เพื่อเป็นการสร้างหลักประกั นทางกฎหมายและแสดงเจตนารมรณ์ที่ ชัดเจนในการคุ้มครองสิทธิ ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญและพั นธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิ มนุษยชน” รักษาการประธาน กสม. กล่าว

ประกายรัตน์ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ งพิจารณามาตรการเยียวยาที่ รวดเร็วและเป็นธรรมต่อครอบครั วของนายพอละจี เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิ ดขึ้นแก่ครอบครัว รวมทั้งคุ้มครองให้ปลอดภั ยจากการถูกข่มขู่ คุกคาม ที่จะทำให้สังคมไทยมีศรัทธา ยึดมั่นต่อหลักนิติรั ฐและกระบวนการยุติธรรมของไทย

'ทวี' ย้อนรอย กม.ป้องกันซ้อมทรมาน-อุ้มหาย ถูก สนช.โยนทิ้ง

ขณะที่ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ยกกรณี บิลลี่ และ กรณีอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคง ซึ่งถูกซัดทอดและถูกเจ้าหน้าที่เชิญตัวเข้าสอบปากคำ ที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ.ปัตตานี และมีอาการช็อกหมดสติถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 25 ส.ค.ที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นปัญหา รัฐบาล คสช. และ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช ที่ถูกแต่งตั้งโดย คสช. เป็นยุคที่ออกกฎหมายที่ถือว่ามากที่สุด จากเว็บไซต์ของ สนช ระบุว่าตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ได้ประกาศว่าออกกฎหมายไปแล้วถึง 412 ฉบับ แต่เป็นที่น่าผิดหวังอย่างยิ่งที่ ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ..ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาเสร็จตั้งแต่ พ.ศ.2559 สนช. กลับพิจารณาอย่างล่าช้า ทั้งที่ปรากฏว่าในช่วงหนึ่งเดือนสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งนับตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค.2562 ถึงวันที่ 18 ก.พ.2562 เป็นเวลาเดือนเดียว สนช. ผ่านกฎหมายไปแล้วถึง 66 ฉบับ

จึงไม่แปลกใจ เพราะ สนช เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งโดย คสช. ที่เป็นระบอบเผด็จการ คำพังเพยที่ว่า “ชนชั้นใดเขียนกฎหมาย กฎหมายย่อมรับใช้ชนชั้นนั้น” จึงเป็นอมตะความจริง เพราะร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ..เป็นกฎหมายที่ไม่ได้รับใช้ชนชั้นคสช. จึงเป็นกฎหมายที่ สนช ไม่นำมาพิจารณา หรือโยนทิ้ง โดยสถานะปัจจุบันจึงกลายเป็น “กฎหมายที่ค้างการพิจารณาในชั้นรัฐสภา”