[สาระ+ภาพ] ประมวลความคืบหน้าคดีคนอยากเลือกตั้ง

ต้นปี 2561 ที่ผ่านมา หลังการเลื่อนการเลือกตั้งมาหลายครั้งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. มาหลายครั้งมาก จนเกิดการรวมตัวกันของกลุ่มนักกิจกรรมและประชาชนที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องคัดค้านการเลื่อนการเลือกตั้งโดยเริ่มต้นในวันที่ 27 ม.ค.2561 ที่ Skywalk ปทุมวัน โดยในครั้งนั้นมีผู้ถูกดำเนินคดีทั้งหมด 39 คน ในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 และ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ อย่างไรก็ตามกลุ่มประชาชนที่เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งหรือคัดค้านการเลื่อนเลือกตั้งยังคงจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด แต่สิ่งที่ตามมาคือการดำเนินคดี ทั้ง ข้อหายุยงปลุกปั่น ตามประมวลกฎหมายอาญา ม. 116 ใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 พ.ร.บ.การชุมนุมฯ ไปจนถึง และ พ.ร.บ.การจราจรฯ เป็นต้น รวม 6 เหตุการณ์ บางคดีมีคำพิพากษาแล้ว บางคดีอยู่ในศาล บางคดีอยู่ในชั้นอัยการรวมถึงพนังงานสอบสวน

โดย ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้ติดตามและรวบรวมความคืบหน้าคดีมาอย่างต่อเนื่อง ประชาไท จึงนำข้อมูลดังกล่าวมาเรียบเรียงไว้ดังนี้

1. MBK39

27 ม.ค. 2561 ประชาชนได้นัดรวมตัวกันผ่านทางเฟสบุ๊คเกิดขึ้นโดยกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยและกลุ่มประชาธิปไตยศึกษา เพื่อออกมาชุมนุมคัดค้านการเลื่อนการเลือกตั้งของรัฐบาล คสช.ที่ Skywalk ปทุมวัน คดีนี้ คสช. แจ้งความดำเนินคดีทั้งหมด 39 คน โดยแบ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาฐานยุยงปลุกปั่น 9 คน และร่วมชุมนุมทางการเมือง 30 คน

ส่วนกลุ่มผู้ชุมนุมที่ถูกตั้งข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 และ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ จำนวน 30 คน อยู่ระหว่างรอฟังคำสั่งว่าอัยการมีคำสั่งฟ้องหรือไม่

ความคืบหน้าคดีในส่วนของแกนนำศาลอาญากรุงเทพใต้ นัดสืบพยานโจทก์วันที่ 27 ก.ย. 2562 เวลา 09.00- 16.30 น.

มี 2 คน ที่คดีได้มีคำพิพากษาแล้ว เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพ ได้แก่ นพพร นามเชียงใต้ และนพเก้า คงสุวรรณ ที่ศาลแขวงปทุมวันพิพากษาว่ามีความผิด ลงโทษจำคุก 12 วัน แต่ให้รอการลงโทษ 1 ปี โดยคดีของนพพรสิ้นสุดแล้วเนื่องจากไม่อุทธรณ์ต่อ ขณะที่นพเก้าคดียังคงอยู่ระหว่างชั้นอุทธรณ์

2. RDN50

10 ก.พ.2561 กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง จัดชุมนุม “หยุดยื้ออำนาจ หยุดยื้อเลือกตั้ง” ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถ.ราชดำเนิน มีคนเข้าร่มชุมนุมนับร้อย มีผู้ชุมนุมถูกดำเนินคดีทั้งหมด 49 คน โดยแบ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาฐานยุยงปลุกปั่น 7 คน และร่วมชุมนุมทางการเมือง 42 คน

ความคืบหน้าคดีนี้ทั้งสองกลุ่มอยู่ระหว่างการสืบพยาน โดยในส่วนของแกนนำ นัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 20 ก.ย. นี้ เวลา 09.00 น. ที่ศาลอาญา

โชติศักดิ์ อ่อนสูง ที่คดียังอยู่ในชั้นอัยการ ส่วนพันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ ซึ่งปรากฏชื่อในข่าวว่าเป็นหนึ่งในผู้ถูก คสช. แจ้งความดำเนินคดี ยังไม่มีการแจ้งข้อหาตั้งแต่ชั้นตำรวจ

3. CMU06

14 ก.พ.2561 ที่ป้ายหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มสมัชชาเสรีเพื่อประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาประมาณ 50 คน ได้นัดรวมตัวกันพร้อมกับมีการชูป้ายและตะโกนคำว่า "เลือกตั้ง" นอกเหนือจากกลุ่มนักศึกษายังมีประชาชนชาวเชียงใหม่บางส่วนรวมไปถึง กลุ่ม นปช.เชียงใหม่ ที่มาร่วมทำกิจกรรมด้วยรวมทั้งหมดประมาณเกือบ 100 คน โดยการชุมนุมครั้งนี้มีประเด็นสำคัญคือการเรียกร้องสิทธิ เสรีภาพด้านวิชาการและการแสดงความคิดเห็นของประชาชน และเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้แกนนำและแนวร่วมทั้ง 6 คนในคดี CMU06 ถูกเจ้าหน้าที่ทหารแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 ว่าด้วยเรื่องห้ามชุมนุมเกิน 5 คน และใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นจำนวน 1 คดี

29 มี.ค.ที่ผ่านมา ศาลแขวงเชียงใหม่ยกฟ้องผู้ชุมนุมในข้อหาชุมนุมทางการเมืองด้วยเหตุกฎหมายยกเลิก แต่ปรับ 100 บาท ในข้อหาใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต คดีนี้จึงสิ้นสุดจากการกระบวนการยุติธรรม

4. PTY12

4 มี.ค.2561 กลุ่ม START UP PEOPLE จัดกิจกรรม START UP PEOPLE ON TOUR: ปลุกพลังคนอยากเลือกตั้งครั้งที่ 2 ที่ชายหาดหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัลพัทยาบีช เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว หยุดเลื่อนการเลือกตั้งและการสืบทอดอำนาจของคสช. จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว

กลุ่มผู้ชุมนุม 12 คน ถูกตั้งข้อหาชุมนุมทางการเมือง ใน 2 ข้อหาคือ ฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 และ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ คดีนี้อัยการแขวงพัทยาสั่งฟ้องผู้ชุมนุมด้วยข้อหาเดียวคือข้อหาไม่แจ้งการชุมนุม เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 62

31 ก.ค.ที่ผ่านมา ศาลลงโทษปรับสิรวิชญ์​, วันเฉลิม​, และศศวัชร์คนละ​ 4,000​ บาท ฐานมีเจตนา​ฝ่าฝืนไม่แจ้งการชุมนุม​ แต่คำให้การและทางนำสืบเป็นประโยชน์​ต่อการพิจารณา​ ลดโทษปรับเหลือคนละ​ 3,000​ บาท​ จำเลยอื่นยกฟ้อง

5. ARMY57

24 มี.ค.2561 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กลุ่มคนอยากเลือกตั้งได้เดินขบวนมุ่งหน้าไปยังกองทัพบก ถนนราชดำเนิน เพื่อทวงกำหนดวันเลือกตั้งที่ได้เรียกร้องให้เกิดขึ้นในปีนี้ และกิจกรรมภายในวันนั้นนอกเหนือจากการเดินขบวน ยังมีการปราศรัยในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วย

คดีนี้มีผู้ต้องหา 57 คน แบ่งเป็นกลุ่มแกนนำซึ่งถูกตั้งข้อหายุยงปลุกปั่น ตามประมวลกฎหมายอาญา ม. 116 และใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกับข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558, พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ, และ พ.ร.บ.การจราจรทางบก จำนวน 10 คน และกลุ่มผู้ชุมนุมที่ถูกตั้งข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558, พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ, และ พ.ร.บ.การจราจรทางบก จำนวน 47 คน ทั้งสองกลุ่มอยู่ระหว่างการสืบพยาน โดยคดีกลุ่มผู้ชุมนุมนัดสืบพยานโจทก์วันที่ 4-6,18,19 ก.ย. 2562 ทุกนัดเวลา 09.00 น.-16.30 น. ศาลแขวงดุสิต

6. UN62

22 พ.ค.2561 เนื่องในโอกาสครบรอบ 4 ปีรัฐประหาร คสช. กลุ่มคนอยากเลือกตั้งจัดกิจกรรมของการชุมนุมและเดินขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลและอ่านแถลงการณ์ของกลุ่ม แต่ภายหลังจากการอ่านแถลงการณ์เสร็จแกนนำได้ยอมมอบตัวกับเจ้าหน้าที่และถูกควบคุมตัว 15 คน

เหตุการณ์นี้มีผู้ต้องหา 62 คน แบ่งเป็นกลุ่มแกนนำซึ่งถูกตั้งข้อหายุยงปลุกปั่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 และใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต ในจำนวนนี้มี 9 คนที่ถูกตั้งข้อหาลักทรัพย์ ร่วมกับข้อหามั่วสุมให้เกิดความวุ่นวายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 215 มาตรา 216, ฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558, พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ, และ พ.ร.บ.การจราจรทางบก จำนวน 21 คน และกลุ่มผู้ชุมนุมที่ถูกตั้งข้อหามั่วสุมให้เกิดความวุ่นวายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 215 มาตรา 216, ฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558, พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ, และ พ.ร.บ.การจราจรทางบก จำนวน 41 คน

ความคืบหน้าคดีส่วนของแกนนำ นัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การและตรวจพยานหลักฐาน ไปเมื่อวันที่ 14 ส.ค.ที่ผ่านมา และนัดสอบคำให้การ จำเลยทั้ง 10 คน ให้การปฏิเสธ โดยศาลนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 30 ก.ย.นี้ ที่ศาลอาญา

กลุ่มผู้ชุมนุมจำนวน 38 คน คดีขึ้นสู่ชั้นศาลแล้ว ยกเว้นเนติวิทย์ โชติภัทรไพศาล ที่คดียังอยู่ในชั้นอัยการ, ชเนศ ชาญโลหะ ที่มีคำสั่งไม่ฟ้องคดี, และอาอิซะฮ์ เสาะหมาน ที่ยังตามตัวมารับทราบข้อหาไม่ได้