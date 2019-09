นักบินบริติชแอร์เวย์ผละงาน 48 ชั่วโมง เหตุโครงสร้างค่าจ้างไม่เป็นธรรม

สมาคมนักบินสายการบินอังกฤษ (BALPA) เริ่มต้นผละงานประท้วงสายการบินบริติชแอร์เวย์เมื่อ 9 ก.ย. ที่ผ่านมา หลังมีข้อพิพาทกับผู้บริหารระดับสูงเรื่องอัตราค่าจ้างที่พวกเขาต้องการให้ปรับตามผลกำไรที่บริษัทได้มากขึ้น โดยเสนอกระจายให้กับสมาชิกสหภาพของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นนักบินระดับทั่วไปหรือระดับสูง ทั้งนี้ BALPA ก็มองว่าฝ่ายผู้บริหารไม่มีความจริงจังในเรื่องการเจรจาหารือทำให้พวกเขาวางแผนประท้วงผละงานในครั้งอื่นๆ ต่อไปถ้าหากยังไม่มีสามารถหามติร่วมกันได้

เครื่องบินของสายการบินบริติชแอร์เวย์ ภาพถ่ายเดือนตุลาคมปี 2010 (ที่มา: Daniel Mennerich/Flickr)

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. ที่ผ่านมา เดอะการ์เดียนรายงานเรื่องที่นักบินสายการบินบริติชแอร์เวย์เริ่มต้นการนัดผละงานประท้วงเป็นเวลา 48 ชั่วโมง ทำให้สายการบินบริติชแอร์เวย์ต้องยกเลิกเที่ยวบินทุกเที่ยวในจันทร์ที่ผ่านมา และยังไม่มีท่าทีว่าจะมีมติข้อตกลงร่วมกันได้

การผละงานประท้วงในครั้งนี้มาจากการเรียกร้องของสหภาพแรงงานที่ชื่อสมาคมนักบินสายการบินอังกฤษ (BALPA) การผละงานประท้วงในครั้งนี้ส่งผลให้อาคารผู้โดยสารสนามบินหมายเลข 5 ของสนามบินฮีธโรว ซึ่งเป็นจุดให้บริการหลักของบริติชแอร์เวย์อยูู่ในสภาพร้าง ตากเดิมที่สายการบินนี้จะรับส่งผู้โดยสารราว 145,000 คนต่อวัน

การประท้วงดังกล่าวนี้มาจากเรื่องความไม่ลงรอยเรื่องค่าแรงที่มีมายาวนาน โดยที่ทางบริติวแอร์เวย์เสนอว่าจะขึ้นค่าจ้างให้กับนักบินร้อยละ 11.5 ในช่วงเวลา 3 ปีนี้ แต่ทาง BALPA ก็ปฏิเสธการขึ้นค่าแรงเป็นเปอร์เซนต์โดยรวมแบบนี้ ซึ่งจะทำให้นักบินระดับสูงเช่นในระดับกัปตันได้รับค่าจ้างก้าวกระโดดกว่านักบินทั่วไป แทนที่จะให้เป็นเช่นนี้ทางสหภาพ BALPA เสนอให้มีการแชร์ผลกำไรจากการประกอบการของบริติชแอร์เวย์กับสมาชิกสหภาพแทนหลังจากที่ทางบริษัทนำเสนอผลประกอบการที่แสดงให้เห็นว่าได้ผลกำไรมากเป็นประวัติการณ์

อเล็ก ครูซ ผู้บริหารสูงสุดของบริติชแอร์เวย์เรียกร้องให้มีการเจรจาต่อเนื่องในเรื่องนี้ "อย่างไม่มีเงื่อนไข" แต่ทาง BALPA ก็เปิดเผยว่าบริษัทสายการบินไม่ยอมให้มีการเจรจาหารือแบบที่มีความหมาย

การนัดผละงานประท้วงในครั้งนี้มีการประกาศไว้ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. ที่่ผ่านมา ทำให้ทางบริติชแอร์เวย์ได้ติดต่อกับลูกค้าของพวกเขาเพื่อเสนอให้มีการคืนเงินหรือเปลี่ยนวันเวลาเดินทางเป็นวันอื่น อย่างไรก็ตามทางบริติชแอร์เวย์ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เนื่องจากประสบปัญหามีคนติดต่อคอลเซนเตอร์เข้ามาพร้อมกันจำนวนมากจนทำให้ลูกค้าบางส่วนติดต่อมีความยากลำบากในการติดต่อ นอกจากนี้ยังมีลูกค้าบางส่วนที่ได้รับคำแนะนำผิดๆ นอกจากการผละงานในครั้งนี้แล้วถ้าหากกลุ่มสหภาพนักบินกับทางบริษัทยังไม่สามารถหามติร่วมกันได้ก็จะมีการนัดหยุดงานครั้งถัดไปอีกภายในวันที่ 27 ก.ย. นี้

ไบรอัน สตรัทตัน เลขาธิการของ BALPA กล่าวว่าทางบริติชแอร์เวย์ควรจะ "ตื่น" และหันมารับฟังเสียงของนักบิน สตรัทตันบอกอีกว่านักบินของบริติชแอร์เวย์เคยยอมลดเงินเดือนตัวเองมาก่อนในช่วงที่บริษัทประสบปัญหา แต่ในตอนนี้เมื่อพวกเขาทำกำไรได้ดีนักบินเหล่านี้ก็สมควรที่จะได้รับการขึ้นค่าแรงและสวัสดิการของพวกเขาอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

BALPA ประเมินว่าการประท้วงของพวกเขาจะส่งผลให้บริติชแอร์เวย์สูญเสียรายได้ 40 ล้านปอนด์ต่อวัน (ราว 1,500 ล้านบาท) โดยที่จากอัตราเงินเดือนในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมาแล้วผู้บริหารสูงสุดอย่างครูซได้เงินเดือนทั้งหมดรวม 1.3 ล้านปอนด์ในปีนั้น (ราว 49 ล้านบาท) ขณะที่บริษัทใหญ่ที่ควบรวมกิจการของบริติชแอร์เวย์คือ IAG ทำกำไรต่อปี 2,900 ล้านยูโร (ราว 98,200 ล้านบาท) ซึ่งร้อยละ 80 มาจากบริติชแอร์เวย์เอง

"ทางบริติชแอร์เวย์ควรจะให้ความสำคัญกับพนักงานของพวกเขาและกับผู้โดยสารมาก่อน และควรยอมรับว่านักบินของพวกเขาจะไม่ยอมถูกข่มเหงรังแกหรือถูกโกง" สตรัทตันกล่าว

"กลุ่มผู้นำบริษัทเองที่จ่ายเงินเดือนให้ตัวเองสูงและมีสวัสดิการพิเศษเหลือล้นกลับจะไม่ยอมฟัง ปฏิเสธที่จะเจรจาต่อรอง และกำลังเอาผลกำไรนำหน้าความต้องการของผู้โดยสารและพนักงาน"

เรียบเรียงจาก

British Airways cancels virtually all flights on day one of pilot strike, The Guardian, 09-09-2019

British Airways pilots strike grounds 1,700 flights in latest blow to airline, Reuters, 09-09-2019