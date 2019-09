ห้างค้าปลีก "โฮลฟูดส์" (Whole Foods) ที่ เจฟฟ์ เบซอส เศรษฐีซีอีโอบรรษัทแอมะซอนเป็นเจ้าของ มีการสั่งตัดสวัสดิการสุขภาพของลูกจ้างพาร์ทไทม์หลายพันคนตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป

แฟ้มภาพร้านโฮลฟูดส์ที่ Tulsa รัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา ภาพถ่ายปี 2014 (ที่มา: Wikipedia/GEOGOZZ)

บริษัทโฮลฟูดส์ ที่เป็นห้างค้าปลีกในสหรัฐฯ เปิดเผยว่าพวกเขาจะปรับลดสวัสดิการของลูกจ้างพาร์ทไทม์หรือแบบไม่เต็มเวลาลง โดยอ้างว่า "เพื่อให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจและการสร้างโมเดลตารางงานที่เที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพมากกว่านี้"

โฆษกของโฮลฟูดส์แถลงว่าลูกจ้างชั่วคราวที่เคยสมัครรับสวัสดิการสุขภาพผ่านแผนบริการสุขภาพของโฮลฟูดส์มาร์เก็ตที่คิดเป็นร้อยละ 2 ของคนงานทั้งหมดในโฮลฟูดจะไม่ได้รับสิทธิในการซื้อประกันสุขภาพผ่านบริษัทอีกต่อไป โฆษกยังแถลงอีกว่าพวกเขาจะ "จัดหาทีมสมาชิกที่มีข้อมูลในการหาทางเลือกใหม่ในบริการสุขภาพ" ให้พวกเขา การตัดสวัสดิการดังกล่าวจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตามการตัดสินใจนี้ของโฮลฟูดส์ก็ทำให้ลูกจ้างพาร์ทไทม์รู้สึกแย่ คนทำงานพาร์ทไทม์ให้โฮลฟูดส์มาเป็นเวลา 15 ปี รายหนึ่งกล่าวว่าเธอรู้สึกตรอมใจจากข่าวเรื่องนี้ เพราะครอบครัวของเธอได้รับสวัสดิการสุขภาพที่ครอบคลุมถึงพวกเขามาตั้งแต่เธอสมัครเข้าทำงานที่โฮลฟูดส์ เรื่องนี้บีบให้เธอต้องเลือกว่าจะยอมเพิ่มชั่วโมงทำงานขึ้นเป็นแบบเต็มเวลาเพื่อให้ได้สวัสดิการสุขภาพและสวัสดิการเลี้ยงดูลูก หรือไม่เช่นนั้นก็ต้องไปหาประกันสุขภาพราคาแพงจากตลาดเอกชนแทน

ทั้งนี้โฮลฟูดส์มีแผนปรับลดสวัสดิการของลูกจ้างทั้งที่แอมะซอนเพิ่งจะซื้อกิจการไปด้วยเงิน 13,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2560 มีการจ้างงานราว 95,000 คน มีลูกจ้างพาร์ทไทม์ราว 2,000 คน ขณะที่ตัวความมั่งคั่งสุทธิของเจฟฟ์ เบซอส ซีอีโอของแอมะซอนอยู่ที่ 115,000 ล้านดอลลาร์จากปริมาณหุ้นแอมะซอนที่เขามี

เมื่อเดือนที่แล้วแอมะซอนเป็นหนึ่งในบริษัทไอทีลงนามโครงร่างวัตถุประสงค์ของบรรษัทโดยระบุว่าบรรษัทจะต้องเป็นสิ่งที่ไม่เพียงแค่คืนผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น แต่ต้องตอบแทนลูกจ้างและชุมชนด้วย

เรียบเรียงจาก

Whole Foods is cutting medical benefits for hundreds of part-time workers, Business Insider, 15-09-2019

Amazon-owned Whole Foods is cutting medical benefits for part-time workers, The Verge, 13-09-2019