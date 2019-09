เรดิโอฟรีเอเชียรายงานว่าหน่วยงานกำกับควบคุมอินเทอร์เน็ตของรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนออกแนวทางกำกับให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 700 ล้านรายในจีนว่าควรจะโพสต์เรื่องราวที่ให้ภาพบวกกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน การล้อเลียนพรรคคอมมิวนิสต์และบุคคลสำคัญถูกตีตราว่าเป็น "ลัทธิชั่วร้าย" ในประเทศที่มีการควบคุมและเซนเซอร์เนื้อหาออนไลน์อย่างหนักอยู่แล้ว

ที่มาภาพ: วิกิพีเดีย

17 ก.ย. 2562 เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนออกคู่มือแนวทางปฏิบัติ "ว่าด้วยการจัดการระบบนิเวศน์ออนไลน์" ระบุถึงรายการเนื้อหาต้องห้ามยาวเหยียด 20 รายการ เช่น ห้ามนำรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนล้อเลียนหรือบุคคลในประวัติศาสตร์มาล้อเลียนสร้างความตลกขบขัน รวมถึงห้ามนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาที่ทางการกล่าวหาว่าเป็นส่วนหนึ่งของ "ลัทธิชั่วร้าย (Evil Cult)"

นอกจากนี้ในคู่มือยังระบุถึงเนื้อหาอื่นๆ เช่น เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ "ศีลธรรมทางสิ่งแวดล้อม" เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องโป๊เปลือย เรื่องเพศ เนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่ "เสื่อมทราม" หรือ "หรูหรา" เนื้อหารุนแรงที่นำเสนอให้เห็น "เลือดและการชักกระตุก" และคำหรือพฤติกรรมหยาบคายก็ถูกห้ามในคู่มือดังกล่าวนี้เช่นกัน

คู่มือนี้มาจากการจัดทำของสำนักงานบริหารไซเบอร์ของจีน (Cyberspace Administration of China) ซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมอินเทอร์เน็ต โดยมีประกาศเอาไว้ในเว็บไซต์ของพวกเขาด้วย

นอกจากการห้ามแล้วคู่มือนี้ยังระบุถึงแนวทางปฏิบัติที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจีนควรกระทำคือการ "ส่งเสริมแนวความคิดของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง" เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาอ้างว่าเป็น "สังคมนิยมที่มีลักษณะของจีนในยุคสมัยใหม่" ทั้งในเชิงอุดมการณ์และในเชิงวัฒนธรรม

สื่อเรดิโอฟรีเอเชียมองว่าคู่มือแนวทางนี้จะกลายเป็นสิ่งที่เน้นสร้างภาพทางบวกให้กับพรรคคอมมิวนิสต์จีน จากประโยคในคู่มือที่ระบุว่า "สะท้อนการต่อสู้อย่างเข้มแข็งและความมุมานะเพื่อชีวิตในหมู่มวลชน" และข้อความที่ว่า "เนื้อหาทางบวกอื่นๆ นั้นรวมไปถึงเรื่องจริง เรื่องดีงามและเรื่องที่สวยงาม รวมไปถึงสิ่งที่ส่งเสริมความปรองดองและเสถียรภาพ"

มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเซี่ยงไฮ้ที่มีนามสกุลว่าหวังกล่าวว่าคู่มือนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากกลุ่มคนที่มีผลประโยชน์กับรัฐบาลจีน เช่น กลุ่มอธิบดีกรม หรือข้าราชการชั้นสูงอื่นๆ ที่มีผลประโยชน์หรือมีอำนาจโดยตรง หวังมองว่าผู้คนเหล่านี้ไม่ได้ตระหนักในเรื่องสังคมปัจจุบันเลยและยังคงคิดว่าทางการกลางของจีนยังคงใช้วิธีการแสดงอำนาจแบบดิบเถื่อนต่อไปได้แบบที่เคยใช้มาตลอด

ทนายความด้านสิทธิฯ ที่ถูกกีดกันจากทางการชื่อ ตันหยงเป่ย เปิดเผยว่าคู่มือแนวทางดังกล่าวนี้ เดิมทีมีแต่การเผยแพร่กันในหมู่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลจีนเท่านั้น แต่ในตอนนี้พวกเขานำมาเผยแพร่ในเว็บของหน่วยงานควบคุมอินเทอร์เน็ตด้วย ตันหยงเป่ยบอกว่าเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นในยุคสมัยของอดีตประธานาธิบดีหูจินเทา หรือเจียงเจ๋อหมิน แต่การที่มันเกิดขึ้นในยุคนี้แสดงให้เห็นว่าสีจิ้นผิงมีการควบคุมสื่ออย่างเบ็ดเสร็จ

ตันหยงเป่ยยังได้พูดถึงสถานการณ์ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวจีนในปัจจุบันว่ามีชาวจีนจำนวนมากที่ยอมฝ่าการปิดกั้นจากรัฐบาลจีนหลายรูปแบบ แต่พวกเขาก็มักจะเจอตำรวจส่งคนไปบอกให้พวกเขาเลิกทำเช่นนี้และถ้าหากชาวจีนเหล่านั้นอยู่ต่างประเทศก็จะข่มขู่ญาตของพวกเขาที่อยู่ในจีน

ทั้งนี้ผู้นำทางการเมืองของจีนยังพยายามปลูกฝังเด็กนักเรียนให้กลายเป็นผู้จงรักภักดีต่อพรรคด้วยวิธีการเสมือนจัดตั้งหน่วยยุวชนสอดแนมผู้คน ไหว่เผาะ นักวิจารณ์การเมืองให้สัมภาษณ์ต่อเรดิโอฟรีเอเชียภาษากวางตุ้งว่าสีจิ้นผิงกล่าวต่อนักเรียนในโรงเรียนของรัฐบาลกลางในวันที่ 3 ก.ย. ที่ผ่านมาว่าให้คอยเฝ้าระวังตรวจตราว่ามีอะไรที่เป็นภัยต่อพรรคคอมมิวนิสต์

