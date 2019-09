ทั่วโลกหยุดงาน-หยุดเรียนประท้วงใหญ่ เรียกร้องแก้ไขปัญหาโลกร้อน

มีการประเมินว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้คนร่วมการประท้วงทั่วโลกเพื่อเรียกร้องให้เล็งเห็นปัญหาวิกฤตโลกร้อนร่วม 4 ล้านคน ทั้งคนรุ่นเยาว์และผู้ใหญ่ต่างพากันนัดหยุดเรียน-หยุดงาน 'เกรตา ทุนเบิร์ก' ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าสาเหตุที่ใช้การนัดหยุดงาน เพราะต้องการ 'ทำให้ระบบชะงักงัน' ก่อให้เกิดความสนใจในประเด็นปัญหา



ที่มาภาพประกอบ: Charles Edward Miller (CC BY-SA 2.0)

สื่อคอมมอนดรีมส์รายงานเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2562 ที่ผ่านมาว่ามีการประท้วงนัดหยุดงานและหยุดเรียนครั้งใหญ่ทั่วโลกเพื่อชี้ให้เห็นถึงปัญหาวิกฤตสภาพภูมิอากาศโลก ซึ่งถือเป็นการนัดประท้วงแบบสไตรคที่มีผู้เข้าร่วมถึงราว 4 ล้านคน จากคำบอกเล่าขององค์กรสิ่งแวดล้อม 350.org

ในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมา (20 ก.ย.) มีการเริ่มต้นการประท้วงนัดหยุดงานและนัดหยุดเรียนในหลายพื้นที่ทั่วโลก ซึ่งผู้จัดการประท้วงบอกว่านับเป็นการประท้วงเรื่องวิกฤตโลกร้อนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยที่องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน 350.org ระบุว่ามีผู้เข้าร่วมการประท้วงในครั้งนี้ทั่วโลกรวมแล้วมากกว่า 4 ล้านคน ในการประท้วงโกลบอลไคลเมทสไตรคมีผู้เข้าร่วมเดินขบวนทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่เพื่อกดดันให้เหล่าผู้นำโลกเผชิญหน้ากับวิกฤตระบบนิเวศน์โลกด้วยปฏิบัติการที่เร่งด่วนและจริงจัง

เมย์ บูเวอร์ ผู้อำนวยการบริหารขององค์กร 350.org แถลงว่าพวกเขาได้เห็นขบวนการเคลื่อนไหวที่มาจากประชาชนในทุกช่วงวัย ร่วมกันออกมาเรียกร้องให้หยุดใช้พลังงานถ่านหิน, น้ำมัน และก๊าซ โดยถึงแม้ว่าพวกเขาจะแตกต่างกันในแง่ใดก็ตามประชาชนเหล่านี้ก็ได้ต่อสู้เพื่ออนาคตร่วมกันแล้ว บูเวอร์แถลงอีกว่าผู้คนเหล่านี้ทำการผละงานและผละห้องเรียนประท้วงเพื่อบอกว่าพวกเขาพร้อมแล้วที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่ปราศจากเชื้อเพลิงจากซากดึกดำบรรพและเพื่อความเป็นธรรมของผู้คนท่ามกลางวิกฤตภูมิอากาศ "และนี่ก็เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้น" บูเวอร์กล่าว

มีการประเมินตัวเลขผู้ชุมนุมไว้ว่าในออสเตรเลียเพียงประเทศเดียวก็มีผู้ชุมนุมราว 400,000 แล้ว แต่ก็ยังมีประชาชนอีกหลายแสนคนจากประเทศอื่นๆ ชุมนุมด้วยไม่ว่าจะเป็นอินเดีย, เยอรมนี, ออสเตรีย, อินโดนีเซีย, เคนยา, ปากีสถาน, สหราชอาณาจักร และประเทศอื่นๆ

นักกิจกรรมรุ่นเยาว์เกี่ยวกับประเด็นโลกร้อน อามาน ชาร์มา ที่ร่วมชุมนุมในอินเดียกล่าวว่า "พวกเรามาที่นี่เพื่อทวงคืนสิทธิของพวกเราที่จะมีชีวิตอยู่ สิทธิของพวกเราที่จะหายใจ สิทธิของพวกเราที่จะมีตัวตนอยู่"

มีการคาดการณ์ว่าการชุมนุมครั้งใหญ่นี้มีขึ้นใน 130 ประเทศทั่วโลก ในสหรัฐฯ มีการนัดประท้วงหยุดงานในเรื่องนี้มากกว่า 800 แห่ง ทำให้บิลล์ แมคคิบเบน ผู้ก่อตั้ง 350.org บอกว่ามันเป็น "วันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับปฏิบัติการด้านวิกฤตสภาพภูมิอากาศในประวัติศาสตร์ของดาวเคราะห์ดวงนี้"

การนัดสไตรคประท้วงในครั้งนี้นำโดยกลุ่มนักกิจกรรมคนรุ่นเยาว์ พวกเขาได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากหลายภาคส่วนของสังคมไมม่ว่าจะเป็น ครู, นักวิทยาศาสตร์, คนทำงานด้านเทคโนโลยี, สหภาพแรงงาน และนักการเมือง

วิค แบร์เร็ตต์ เป็นทนายความอายุ 20 ปีที่ว่าความให้คดี Juliana v. United States ที่มีคนฟ้องร้องรัฐบาลอเมริกันเกี่ยวกับเรื่องโลกร้อน เขาเปิดเผยในบทความที่ลงในสื่อเดอะการ์เดียนระบุว่าสาเหตุที่เขาเข้าร่วมการประท้วงโกลบอลไคลเมทสไตรคเป็นเพราะว่า "ในช่วงทศวรรษนี้เป็น โอกาสสุดท้ายของพวกเราแล้วที่จะหยุดยั้งการทำลายล้างประชาชนของพวกเราและดาวเคราะห์ของพวกเราเอง" แบร์เร็ตต์ระบุอีกว่า "พวกเราไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องมีปฏิบัติการเช่นนี้ เพราะทางเลือกที่เหลือคือการสูญสิ้นเผ่าพันธุ์มนุษย์"

หนึ่งในเยาวชนที่กลายเป็นตัวตั้งตัวตีในขบวนการต่อต้านโลกร้อนเมื่อไม่นานนี้คือ เกรตา ทุนเบิร์ก เป็นคนที่เคยอยากสร้างความตระหนักเรื่องโลกร้อนด้วยการผละการเรียนในทุกวันศุกร์เพื่อไปยืนประท้วงหน้าอาคารที่ทำการของรัฐบาลเป็นประจำจนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้การประท้วงในที่อื่นๆ

ทุนเบิร์กให้สัมภาษณ์ต่อสื่อ Democracy Now! เมื่อไม่นานนี้ว่าสาเหตุที่เธอจริงจังกับการออกมาเรียกร้องในเรื่องนี้เพราะผู้ใหญ่รอบตัวเธอไม่สนใจประเด็นของเธอเลย มีคนที่พูดเหมือนกันว่าสนใจในเรื่องนี้แต่ก็ไม่ทำอะไร นั่นทำให้เธอรู้สึกโดดเดี่ยว แต่การที่เธอมีปฏิบัติการเรียกร้องในเรื่องนี้จนกลายมาเป็นนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมนั้นทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นเพราะได้ทำในสิ่งที่มีความหมายและส่งผลต่อโลก

ทั้งนี้ทุนเบิร์กยังพูดถึงอีกว่าสาเหตุที่ผู้คนรวมถึงสหภาพแรงงานจำนวนมากนัดหยุดงานประท้วงในเรื่องนี้เพราะจะเป็นการ "ทำให้ระบบชะงักงัน" เพื่อทำให้ผู้คนหันมาสนใจในประเด็นโลกร้อนที่ไม่เพียงแค่กระทบคนรุ่นเยาว์เท่านั้น แต่จะส่งผลกระทบต่อผู้คนทุกภาคส่วน

เรียบเรียงจาก

In Pictures and Video: What 'Biggest Day of Climate Action in Planetary History' Looks Like as Over 4 Million Strike Worldwide, Common Dreams, 20-09-2019

https://www.commondreams.org/news/2019/09/20/pictures-and-video-what-biggest-day-climate-action-planetary-history-looks-over-4

“We Are Striking to Disrupt the System”: An Hour with 16-Year-Old Climate Activist Greta Thunberg, DemoCracy Now!, 11-09-2019

https://www.democracynow.org/2019/9/11/greta_thunberg_swedish_activist_climate_crisis