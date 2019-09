'ไทย-แอฟริกาใต้' หารือความร่วมมือสร้างหลักประกันสุขภาพให้ประชาชน

“ไทย-แอฟริกาใต้” หารือทวิภาคีความร่วมมือสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ประชาชน ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เผยแอฟริกาใต้อยู่ระหว่างพัฒนาหลักประกันสุขภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็น และขอให้ไทยเป็นที่ปรึกษาการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อประชาชน

24 ก.ย.2562 รายงานข่าวจากทีมสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 23 ก.ย.ที่ผ่านมาเวลา 13.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์ก ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา นพ.ซเวลลินิ แอล มไคซ์ (Dr.Zwelini L Mkhize) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประเทศแอฟริกาใต้ ประสานงานขอพบ นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อหารือความร่วมมือพัฒนาหลักประกันสุขภาพระหว่างประเทศ โดยมี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมหารือด้วย

นพ.มไคซ์ กล่าวว่า ประเทศแอฟริกาใต้อยู่ในระหว่างการพัฒนาเพื่อบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแอฟริกาใต้ (National Health Insurance, NHI) มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข และตั้งเป้าหมายที่จะให้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นเครื่องมือลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็น โดยไม่มีอุปสรรคการเงินมาขวางกั้น

“ไทยและแอฟริกาใต้เป็นประเทศกำลังพัฒนาและมีสถานะทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกัน แต่ไทยประสบความสำเร็จอย่างยิ่งกับการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและใช้เป็นเครื่องมือลดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำได้ การหารือครั้งนี้แอฟริกาใต้ขอให้ไทยเป็นที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศให้ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพเช่นที่ไทยทำได้มาแล้ว” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแอฟริกาใต้ กล่าว

นพ.สำเริง กล่าวว่า จากการหารือทวิภาคีในครั้งนี้ แอฟริกาใต้ต้องการเรียนรู้บทเรียนการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยที่ประสบความสำเร็จและเป็นต้นแบบสาธารณสุขของโลก เนื่องจากเป็นประเทศกำลังพัฒนาแต่สามารถสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ประชาชนได้ โดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณ ซึ่งประเด็นที่แอฟริกาใต้ให้ความสนใจนั้น จะเป็นความสนใจในองค์รวมว่า วิธีการบริหารจัดการของไทยสามารถทำอะไรได้บ้าง และการที่ไทยเราใช้งบประมาณไม่มาก จุดนี้สามารถนำไปปรับใช้ภายในประเทศอื่นๆ ได้อย่างไร ซึ่งเบื้องต้นไทยตอบรับด้วยความยินดี และปัจจุบันประเทศไทยก็เป็นที่ปรึกษาการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับหลายประเทศ ที่เพิ่งลงนามผ่านไป คือ สาธารณรัฐเคนยา สำหรับประเทศแอฟริกาใต้นั้น หลังจากนี้จะมีการหารือร่วมกันอีกครั้ง

เน้นย้ำ “สุขภาพคือการลงทุน”

วันเดียวกัน ที่ห้องประชุมคณะมนตรีเศรษฐกิ จและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC Chamber) สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา นพ.สำเริง ร่วมอภิปรายการประชุมคู่ ขนานของการประชุมระดับสูงว่าด้ วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (High-level Meeting on Universal Health Coverage – UHC)

นพ.สำเริง กล่าวว่า หากเราต้องการบรรลุเรื่ องความเท่าเทียม การพัฒนาอย่างทั่วถึง และความมั่งคั่งสำหรับทุกคน เราจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีคิ ดใหม่โดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะประชากรชายขอบและกลุ่ มเปราะบาง

นพ.สำเริง กล่าวว่า โดยทั่วไปแล้วเรามั กจะมองประชากรกลุ่ มชายขอบและเปราะบางในฐานะ “เส้นทางสุดท้าย” ของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ า แต่สำหรับหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้าของไทยนั้น เราทำตรงข้ามกัน ไทยตระหนักว่า ประชากรกลุ่ มชายขอบและเปราะบางเป็น “จุดเริ่มต้น” ของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ าของเรา ด้วยเหตุนี้ หลักประกันสุขภาพของไทยจึงเริ่ มจากประชากรที่มีรายได้น้อยก่ อนในปี 2518 และขยายมายังกลุ่ มแรงงานในระบบด้วยระบบประกันสั งคมในปี 2533 ก่อนจะบรรลุหลักประกันสุขภาพได้ อย่างถ้วนหน้าในปี 2545

ทั้งนี้หลักประกันสุ ขภาพของไทยมีวิสัยทัศน์ว่า ทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยสามารถเข้ าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็ นโดยไม่มีอุปสรรคด้านการเงิ นมาขวางกั้น ซึ่งนี่คือการพัฒนาอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการพั ฒนาอย่างยั่งยืน ที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (leaving no one behind)

นพ.สำเริง กล่าวต่อว่า นอกจากนั้น ผลจากการที่ไทยสามารถทำให้ ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพได้ อย่างถ้วนหน้าตั้งแต่ปี 2545 ได้พิสูจน์แล้วว่าการที่รัฐลงทุ นด้านสุขภาพเพื่อประชาชนนั้น ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงถึงร้ อยละ 20 ที่สำคัญหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้าของประเทศไทย ยังเกี่ยวข้องกับการเพิ่มรายได้ ในกลุ่มที่มีรายได้ต่ำสุดอย่ างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นการกระจายรายได้ทางอ้ อมและสร้างความมั่งคั่งสำหรับทุ กคน เท่ากับว่าหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้าช่วยลดความยากจนได้ ซึ่งนี่คือการสร้างความมั่งคั่ งสำหรับทุกคน

“จากประสบการณ์สร้างหลักประกั นสุขภาพถ้วนหน้าของไทย จะเห็นได้ว่า เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้ องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ จากความเชื่อเดิมที่ว่า สุขภาพคือค่าใช้จ่าย มาเป็น สุขภาพคือการลงทุน โดยเริ่มจากประชากรกลุ่ มชายขอบและเปราะบางที่เคยถู กมองเป็นหลักไมล์สุดท้าย ต้องเป็นหลักไมล์แรกที่ต้องพิชิ ต เพื่อให้หลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้าประสบความสำเร็จเช่นที่ ไทยเคยทำได้” ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าว

นอกจากนี้ นพ.สำเริง ยังได้กล่าวถึงการมีส่วนร่ วมในระบบหลักประกันสุ ขภาพของไทยว่า การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริ งของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียนั้น จะทำให้เกิดธรรมาภิบาลซึ่งจำเป็ นสำหรับหลักประกันสุขภาพที่ยั่ งยืน ทั้งยังรวมไปถึง ความโปร่งใส ความรับผิดรับชอบ หลักนิติธรรม ความเป็นธรรมและความเพียงพอด้วย

นพ.สำเริง กล่าวทิ้งท้ายว่า ประเทศไทยได้ออกแบบระบบการกำกั บดูแลหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่มีกลุ่มผู้มีส่วนได้เสี ยจากหลายภาคส่วนอย่างแท้จริง โดยคณะกรรมการหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ เป็นโครงสร้างการกำกับดูแลที่ เข้มแข็งและมีส่วนร่วม คณะกรรมการทั้ง 30 คน ประกอบด้วยตัวแทนจากทั้ งภาคประชาสังคม (เป็นสตรี 4 ใน 5 คน) ผู้ให้บริการสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อดีตข้าราชการ และผู้เชี่ยวชาญอิสระ โดยมีกระบวนการคัดเลือกที่โปร่ งใสและมีส่วนร่วม นอกจากนี้ในการประชุ มคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติจะมีการถ่ายทอดสดทุกครั้ง ทำให้ทราบถึงบทบาทที่เข้มแข็ งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้วย