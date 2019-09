ชินจิโร โคอิซุมิ รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมคนใหม่ของญี่ปุ่น ลูกชายอดีตนายกฯ จุนจิโร โคอิซุมิ กล่าวในช่วงก่อนการประชุมปัญหาโลกร้อนของยูเอ็น บอกว่าเขาจะส่งเสริมการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยขับเคลื่อนคนรุ่นใหม่ให้มองการแก้ไขปัญหาโลกร้อนเป็นเรื่อง "สนุก" และ "เซ็กซี่" ท่ามกลางกระแสต่อต้านจากคนรุ่นใหม่ที่มองว่ารัฐบาลอาเบะยังแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ไม่ดีพอ

ชินจิโร โคอิซุมิ (ที่มา:วิกิพีเดีย)

24 ก.ย. 2562 สื่อเจแปนไทม์รายงานว่า ชินจิโร โคอิซุมิ รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมคนใหม่ของญี่ปุ่นให้สัญญาว่าจะขับเคลื่อนคนรุ่นใหม่ในการผลักดันให้ประเทศยกเลิกการใช้พลังงานถ่านหิน เตรียมให้ญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าชคาร์บอนต่ำในอนาคต โดยอาศัยวิธีการทำให้การต่อสู้กับวิกฤตโลกร้อนนั้นเป็นเรื่อง "สนุก" และ "เซ็กซี่"

โคอิซุมิแถลงถึงเรื่องนี้ไว้ในช่วงก่อนเปิดประชุมซัมมิทด้านวิกฤตภูมิอากาศโลกที่นิวยอร์กจัดโดยสหประชาชาติ ในขณะที่มีนักกิจกรรมวางแผนปล่อยเรือเหาะโฆษณาเป็นรูปนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ โผล่ออกมาจากถังถ่านหินเพื่อประท้วงแผนการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินแห่งใหม่ของญี่ปุ่น

โคอิซุมิกล่าวไว้ว่า "ในเรื่องการเมืองนั้นมีหลายประเด็นที่บางครั้งก็น่าเบื่อ การแก้ไขปัญหาในประเด็นใหญ่ๆ อย่างวิกฤตสภาพภูมิอากาศนั้น มันน่าจะทำให้เป็นเรื่องสนุกได้ เป็นเรื่องเท่ได้ เป็นเรื่องเซ็กซี่ได้ด้วย"

รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นกล่าวอีกว่าพวกเขามีพันธกิจในการที่จะทำให้เกิดสังคมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและ "พร้อมจะมีส่วนเกื้อหนุนประเทศที่มีอำนาจมากกว่า" ในการต่อสู้กับปัญหาโลกร้อน

ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประท้วงใหญ่จากทั่วโลกในประเด็นเรื่องโลกร้อน ซึ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่หลายล้านคนในญี่ปุ่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ออกมาร่วมประท้วงด้วย โดยที่พวกเขาแสดงออกทั้งความกังวลต่ออนาคตและความไม่พอใจที่รัฐบาลญี่ปุ่นล้มเหลวในการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเพิ่มสูงขึ้นมาเป็นประวัติการณ์ในปีที่แล้ว

โคอิซุมิ เป็นนักการเมืองอายุ 38 ปี ที่ถูกมองว่าเป็นดาวรุ่งมาแรงในการเมืองญี่ปุ่นหลังจากที่มีการปรับคณะรัฐมนตรีใหม่ในช่วงต้นเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา เขาเป็นลูกชายของอดีตนายกรัฐมนตรีจุนอิจิโร โคอิซุมิ และเป็นคนที่ผู้ลงคะแนนเสียงในญี่ปุ่นมักจะให้คะแนนว่าเป็นคนที่อยากจะเห็นเขาได้ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกฯ หลังจากที่อาเบะออกจากตำแหน่งไปแล้ว

นักการเมืองรุ่นใหม่ของญี่ปุ่นคนนี้เปิดเผยถึงแผนการลดโลกร้อนของญี่ปุ่นโดยระบุว่า สำนักงานบริหารมหานครโตเกียวและสำนักงานบริหารของเกียวโตประกาศถึงแผนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี 2583 นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ทางการจากโยโกฮามะก็เสนอว่าจะปฏิบัติตามแผนการนี้เช่นกัน โคอิซุมิบอกว่าเขามีพันธกิจต่อเรื่องนี้หลังจากที่สอบถามเจ้าหน้าที่ในช่วงก่อนการประชุมว่าเมืองไหนจะนำแผนการนี้ไปใช้ต่อไป โดยบอกว่าการที่มีเมืองต่างๆ ให้คำมั่นว่าจะทำตามแผนการลดโลกร้อนนั้นถือเป็นความสำเร็จของเขาหลังจากเข้าดำรงตำแหน่งเพียง 10 วัน

เอริโกะ ยาคุชิจิ หัวหน้าสำนักงานแก้ไขปัญหาโลกร้อนของในโยโกฮามะกล่าวว่าโคอิซุมิเป้นคนถามพวกเขาเองว่าสามารถนำเรื่องความสำเร็จที่เขาเจรจาให้เมืองต่างๆ ยอมรับแผนการแก้ปัญหาโลกร้อนไปพูดในที่ประชุมของยูเอ็นหรือไม่ ซึ่งเมืองต่างๆ เธอก็ตอบไปว่าอนุญาต

โคอิซุมิให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าวว่าเขาแสดงให้เห็นวิธีการที่นักการเมืองจะส่งสารและแสดงความคิดไอเดียของตัวเองโดยไม่ต้องอ่านโพยที่เตรียมไว้

เรียบเรียงจาก

In diplomatic debut, new environment minister Shinjiro Koizumi pledges to make action on climate change 'sexy', Japan Times, 24-09-2019