กลุ่มนักกิจกรรมโผล่ชูหน้ากาก 'ยุทธนอคคิโอ' ขณะประยุทธ์ปาฐกถาในนิวยอร์ก

นักกิจกรรมไทยและคณะ โผล่ชูหน้ากาก 'ยุทธนอคคิโอ' และป้ายประท้วงขณะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปาฐกถาที่เอเชียสมาคม นิวยอร์ก ก่อนถูกเจ้าหน้าที่อารักขานำตัวออกจากห้อง ก่อนหน้านี้มีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เรียกร้องประชาธิปไตยไทยริมถนนทางผ่านของประยุทธ์ และม็อบลึกลับที่มาเรียกร้องประชาธิปไตยให้ไทยแต่ไม่รู้จักประเทศไทย

26 ก.ย. 2562 เมื่อวานนี้ (25 ก.ย.) ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกา มีกลุ่มคนไทยแสดงสัญลักษณ์เชิงต่อต้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขณะกำลังพูดบนเวทีเอเชียสมาคมในนครนิวยอร์ก ระหว่างร่วมภารกิจการประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติครั้งที่ 74 ในวันที่ 21-27 ก.ย. นี้

ในฟุตเทจวิดีโอ ประยุทธ์กำลังพูดถึงเรื่องการเข้ามารักษาความสงบและกล่าวถึงกฎหมายที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่แต่งตั้งโดย คสช. ที่ออกมาถึง 400 กว่าฉบับ มากกว่ารัฐบาลก่อนๆ และเป็นกฎหมายที่ไม่มีผลกระทบกับประชาชน

ระหว่างนั้น นัชชชา กองอุดม อดีตนักศึกษาไทยที่ร่วมเคลื่อนไหวต้านรัฐประหารและรัฐบาล คสช. ขณะนี้กำลังศึกษาต่อที่สหรัฐฯ ได้ขึ้นป้ายประท้วงพร้อมชูหน้ากาก "ยุทธนอคคิโอ" รูปตัวการ์ตูนประยุทธ์ที่มีจมูกยาว นัยว่าประยุทธ์เป็นคนโกหก ก่อนจะถูกหน่วยกำลังอารักขานำตัวออกไปจากห้อง ตอนนั้นประยุทธ์ได้พูดว่า “Hello Thank You” “Thank You”. “Thank You Very Much” (สวัสดีครับ ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณมากครับ) ก่อนจะพูดต่อไปว่า "ผมเองทราบดี ประชาธิปไตยคือประชาธิปไตย และประชาธิปไตยก็เป็นประชาธิปไตยสากลที่ทุกคนยอมรับ ดีที่สุดในโลกในปัจจุบัน ผมยอมรับ" หลังจากนั้นมีเสียงตะโกนกลับมาว่า Hey, Mr.Dictatorship (เฮ้ คุณเผด็จการ)

วิดีโอเหตุการณ์ที่เอเชียสมาคม (ที่มา:Facebook/Natta Mahattana)

นัชชชาและเพื่อนนักศึกษาไทยยังได้ชูป้ายประท้วงและหน้ากากยุทธนอคคิโอหน้าทางเข้าอาคารของเอเชียสมาคม ระหว่างประยุทธ์และคณะกำลังเดินทางด้วย โดยมีป้ายข้อความเขียนเป็นภาษาอังกฤษ Hey Mr. DICTATOR HOW IS YOUR DRUG DEALER MINISTR DOING? แปลไทยได้ว่า "เฮ้คุณเผด็จการ รัฐมนตรีที่ค้ายาเสพติดเป็นยังไงบ้าง" และ GENERAL PRAYUTH IS A COUP MAKER AND A DICTATOR DESTROYER OF DEMOCRACY, NOT WELCOME (พล.อ.ประยุทธ์เป็นคนทำรัฐประหาร เป็นเผด็จการ ทำลายประชาธิปไตย ไม่ต้อนรับ)

นัชชชาและคณะชูป้ายประท้วงและหน้ากากยุทธนอคคิโอ (ที่มา:Facebook/Nachacha Kongudom)

ในช่วงที่ประยุทธ์เยือนนครนิวยอร์กครั้งนี้ยังมีกระแสการต่อต้านอื่น ตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส อดีตผู้สมัคร ส.ส. พรรคเพื่อไทย ทวีตเมื่อ 19 ก.ย. ว่ามีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ เขียนว่า “Don’t let Democracy Die in Thailand” หรือ“อย่าปล่อยให้ประชาธิปไตยตายในไทย” ตั้งอยู่บนถนน45th Str.&2nd Ave ซึ่งเป็นทางที่ผู้นำทุกประเทศต้องผ่านมาประชุมใหญ่ UN

เมื่อครู่คุณป้าผมที่นิวยอร์กได้ส่งรูปป้ายนี้มาให้ เขียนว่า “Don’t let Democracy Die in Thailand” หรือ“อย่าปล่อยให้ประชาธิปไตยตายในไทย” ซึ่งป้ายนี้ตั้งที่ถนน45th Str.&2nd Ave ซึ่งเป็นทางที่ผู้นำทุกประเทศต้องผ่านมาประชุมใหญ่ UN เห็นมั้ยว่าคนต่างชาติยังไม่เอาท่านเลย #ประยุทธ์ออกไป pic.twitter.com/zTWDWWyIYo — ปุ๊น ตรีรัตน์ | Treerat Sirichantaropas (@PuneTreerat) September 18, 2019

นอกจากนั้น ในวันที่ 24 ก.ย. มติชนยังรายงานว่ากลุ่มชาวเม็กซิกัน-เปรู ได้สวมเสื้อลายธงชาติไทยเขียนว่า Thai Democracy Now (ประชาธิปไตยไทย เดี๋ยวนี้) พร้อมชูป้ายเรียกร้องประชาธิปไตย มติชนรายงานว่าไม่มีผู้ชุมนุมบางคนไม่รู้จักประเทศไทย

หน้ากากยุทธนอคคิโอเป็นสัญลักษณ์การประท้วงที่เคยถูกใช้โดยกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเมื่อปี 2561 และเมื่อเดือน มี.ค. 2561 รายการ Tonight Thailand ของวอยซ์ ทีวี (สมัยนั้นยังออกอากาศบนระบบทีวีดิจิทัล) เคยถูกกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ระงับออกอากาศ 15 วัน หลังรายงานและวิเคราะห์กรณี "หน้ากากยุทธ์นอคคิโอ" และครบรอบ 10 ปีทักษิณกราบแผ่นดิน ออกอากาศเมื่อวันที่ 1 มี.ค.

โดยที่ประชุม กสทช. ได้พิจารณาเนื้อหาและสาระสำคัญของรายการ Tonight Thailand ในวันดังกล่าวแล้วเห็นว่าการนำเสนอรายการมีลักษณะส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักร จึงห้ามมิให้ออกอากาศในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 97/2557 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ คสช. ฉบับที่ 130/2557

ที่มาข่าว:มติชนรายสัปดาห์, มติชน