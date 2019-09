ผู้ถือป้ายเรียกร้องประชาธิปไตย-ไล่ ปธน.จีน ตายในที่ขังเดี่ยวมณฑลหูหนาน

กลุ่มสิทธิมนุษยชนเปิดเผยว่านักกิจกรรมประชาธิปไตย หวังเม่ยหยู เสียชีวิตในที่คุมขังของตำรวจในใจกลางมณฑลหูหนาน เข้าถูกจับกุมและอยู่ในที่คุมขังเป็นเวลานาน 2 เดือนหลังจากที่เขาเรียกร้องให้ประธานาธิบดี สีจิ้นผิง ของจีนลาออกและให้มีการจัดเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง ภรรยาระบุ ตอนไปดูศพแทบจำสภาพสามีไม่ได้

ธงชาติจีน (ที่มา:publicdomaipictures.net)

26 ก.ย. 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (23 ก.ย.) ภรรยาของหวังเม่ยหยู นักกิจกรรมที่รณรงค์เรื่องประชาธิปไตยในจีน ได้รับประกาศแจ้งว่าสามีของเธอเสียชีวิตในเรือนจำเฮงหยางเมื่อวันที่ 23 ก.ย. ที่ผ่านมา หวังเม่ยหยูถูกคุมขังมาตั้งแต่ 2 เดือนที่แล้วหลังจากที่เขาประท้วงด้วยถือป้ายในที่สาธารณะระบุเรียกร้องให้สีจิ้นผิงลงจากตำแหน่งและให้มีการเลือกตั้งอย่างเป็นประชาธิปไตยในจีน

มารดาของหวังเม่ยหยูบอกว่าลูกชายของเธอเสียชีวิตด้วยอายุเพียง 38 ปี พ่อของเขาเสียชีวิตไปตั้งแต่ 20 ปีที่แล้วและในตอนนี้ลูกชายคนเดียวของเธอก็มาเสียชีวิตไปด้วย

เขาชูเสีย ภรรยาของหวังเม่ยหยูกล่าวว่าหวังถูกคุมขังตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. และในตอนที่เริ่มการคุมขังเขามีสุขภาพดี แต่เมื่อวันที่ 23 ก.ย. เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำหมู่บ้านโทรศัพท์แจ้งเธอว่าหวังเสียชีวิตแล้วโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่รู้กระทั่งเวลาเสียชีวิตเพราะรับทราบเรื่องนี้มาจากอีกทอดหนึ่ง มีคนรายงานว่าหวังเสียชีวิตโดยเฉียบพลันในโรงพยาบาลทหาร เขาชูเสียบอกว่าร่างกายของหวังอยู่ในสภาพที่ "ไม่สามารถจำได้ว่าเป็นเขา" ในตอนที่เธอไปยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิต

"ตอนที่ฉันไปเห็นร่างเขา เขาเหมือนกับเป็นอีกคนหนึ่ง อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถจำได้เลยว่าเป็นเขา" เขาชูเสียกล่าว เธอบอกว่าหวังเสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเฮงหยาง 169 ในตอนที่เธอไปพิสูจน์ตัวตนของศพนั้น เธอถูกห้ามไม่ให้นำโทรศัพท์มือถือเข้าไปด้วยและเจ้าหน้าที่ตำรวจตำนวนมากก็อยู่ในที่ตรงนั้นห้ามไม่ให้เธอเข้าใกล้ศพ

เขาชูเสียเล่าว่าก่อนหน้านี้มีทนายความไปเยี่ยมหวัง 2 ครั้งหลังจากที่เขาถูกคุมขัง ครั้งแรกทนายความเล่าว่าเขาอยู่ในห้องขังขนาดใหญ่ซึ่งมีผู้ต้องขังรายอื่นๆ อยู่ด้วยหลายสิบราย แต่ครั้งที่สองในช่วงปลายเดือน ส.ค. ที่ผ่านมาทนายความพบว่าหวังถูกส่งตัวไปยังห้องขังเดี่ยว การเสียชีวิตของหวังส่งผลกระทบต่อครอบครัวของพวกเขาเธอซึ่งมีลูกสองคน คนโตอายุ 11 ปี พวกเขาสูญเสียงานเพราะกิจกรรมของหวังก่อนหน้านี้แล้ว

"สามีของฉันไม่ได้ก่ออาชญากรรมอะไร เขาไม่ได้ทำอะไรผิด" เขาชูเสียกล่าว

เพื่อนของหวังที่ชื่อเฉินเล่าถึงกิจกรรมเรียกร้องประชาธิปไตยและขอให้ประธานาธิบดีกับนายกรัฐมนตรีจีนลงจากตำแหน่งว่า หวังได้ไปถือป้ายที่ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยเฮงหยางในหูหนานเมื่อปีที่แล้ว และเขาก็ทำแบบเดิมอีกครั้งในเดือน ก.ค. ที่ผ่านมาหน้าสำนักงานตำรวจประจำหูหนาน เฉินเล่าอีกว่าชีวิตของหวังย่ำแย่พออยู่แล้วจากการถูกสอดแนมอย่างเข้มงวดและไม่มีแหล่งรายได้ใดๆ เลย ความสัมพันธ์กับครอบครัวของเขาก็ตึงเครียดมาก่อนหน้านี้

ทางการจีนพยายามขู่ไล่ไม่ให้มีคนแสดงการสนับสนุนครอบครัวของหวังหรือพูดแทนหวัง เฉินกล่าวต่อสื่อว่าพรุ่งนี้เขาอาจจะต้องไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงในเรื่องนี้

ในเดือน พ.ย. 2561 หวังเคยเขียนในโซเชียลมีเดีย WeChat ว่า มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาหาเขา 5 นาย เจ้าหน้าที่เหล่านี้กล่าวหาว่าเขาแสดงความคิดเห็นในอินเทอร์เน็ตเรียกร้องให้สีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงลงจากตำแหน่งและให้มีการเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่อ้างว่าความคิดเห็นเหล่านี้เป็นการ "โจมตีผู้นำประเทศ" และบอกให้เขียนจดหมาย "แสดงความเสียใจและการันตีว่าจะประพฤติตัวใหม่ในอนาคต"

โพสต์ของหวังระบุต่อไปว่า "พวกโง่ พวกนี้ไม่เคยรู้เลยว่า ต่อให้มีการทารุณกรรม 3 วัน 3 คืน ด้วยหยดน้ำและไม้กระบองไฟฟ้าจนกว่าผมจะถ่มเลือดและวิญญาณผมแทบจะหลุดออกจากร่างก็จะไม่ทำให้ผมยอมแพ้ได้" หวังกล่าว

เรียบเรียงจาก

Democracy Activist Who Called For Chinese President's Resignation Dies in Police Custody, Radio Free Asia, Sep. 24, 2019