กลุ่มคนทำงานให้สื่อบีบีซีวิพากษ์นายจ้างของตัวเองหลังจากที่ทางบีบีซีตัดสินว่า นากา มุนเช็ตตี ละเมิดเกณฑ์ปฏิบัติของกองบรรณาธิการเพราะเธอวิจารณ์ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ในเรื่องที่ทรัมป์ไล่นักการเมืองคนดำให้ "กลับบ้านไป"



ที่มาภาพประกอบ: Elliott Brown (CC BY 2.0)

นากา มุนเช็ตตี เป็นพิธีกรรายการ 'เบรกฟาสต์' ของบีบีซี เธอถูกประณามจากบีบีซีว่าละเมิดเกณฑ์ปฏิบัติของกองบรรณาธิการจากการที่เธอวิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ในทำนองว่าเหยียดเชื้อชาติ จากการที่ทรัมป์กล่าวไล่นักการเมืองคนดำให้ "กลับบ้านไป" มุนเซ็ตตีถูกประณามในเรื่องนี้หลังจากที่มีผู้ร้องเรียนต่อบีบีซี

เรื่องนี้ทำให้กลุ่มคนทำงานบีบีซีแสดงความไม่พอใจและวิจารณ์โต้ตอบนายจ้างของตัวเองโดยชี้ว่าแผนกที่รับเรื่องร้องเรียนของบีบีซีนั้นถูกครอบงำจากกลุ่มชายสูงอายุที่เป็นคนขาวผู้ที่ไม่เข้าใจผผลกระทบจากคำพูดของทรัมป์ ในทางตรงกันข้าม มุนเช็ตตีในฐานะที่เป็นคนผิวสีผู้มีเชื้อสายอินเดียเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวาทะเหยียดเชื้อชาติของทรัมป์ได้ดี

มุนเช็ตตีกล่าวในรายการของเธอที่ออกอากาศเมื่อเดือน ก.ค. ที่ผ่านมาว่า "ทุกครั้งที่มีคนบอกฉันในฐานะที่เป็นผู้หญิงผิวสีให้กลับไปในที่ๆ ฉันออกมา มันเป็นสิ่งที่แฝงฝังไปด้วยการเหยียดเชื้อชาติสีผิว" เธอกล่าวในรายการที่เธอร่วมเป็นพิธีกรกับ แดน วอลเกอร์ อีกว่าเธอรู้สึก "โกรธจัด" จากการที่คนมีตำแหน่งอย่างทรัมป์จะใช้ภาษาในเชิงเหยียดเชื้อชาติแบบที่แอบทำให้เหมือนไม่ได้เหยียดเช่นนั้น

สังกิตา มิสกา นักข่าวบีบีซีบอกว่าการที่บีบีซีประณามมุนเซ็ตตีในครั้งนี้สร้างความฉงนสนเทห์ให้กับคนทำงานบีบีซีที่เป็นคนดำ คนเอเชีย หรือชนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติสีผิวคนอื่นๆ อย่างมาก แคร์รี เกรซี อดีตบรรณาธิการบีบีซีไชนากล่าวว่าการตัดสินนี้เป็นสิ่งที่ชวนให้งงเพราะบีบีซีเองมีค่านิยมหลักคือการ "พูดความจริงและส่งเสริมความหลากหลาย" รวมถึง "พูดแสดงออกเมื่อมีอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้อง"

ผู้สื่อข่าวของรายการนิวส์ไนท์ กาเบรียล เกทเฮาส์ กล่าวว่าเขาเสนอให้ลองคิดสถานการณ์สมมุติขึ้นว่าถ้าหากมีพิธีกรรายการของบีบีซีเสนอออกอากาศให้ชาวอังกฤษที่เป็นคนดำกลับไปในที่ๆ ตัวเองมาแล้วมีผู้ชมบ่นร้องเรียนว่าเป็นการเหยียดเชื้อชาติบีบีซีจะยอมดำเนินการบางอย่างตามข้อร้องเรียนนี้หรือไม่

สื่อบีบีซีแถลงอ้างถึงสาเหตุที่มีการประณามมุนเช็ตตีว่าเป็นเพราะเธอวิจารณ์ทรัมป์ในเรื่องที่ทรัมป์ไล่นักการเมืองหญิง 4 คนออกนอกประเทศ บีบีซีระบุว่าในเกณฑ์ปฏิบัติของกองบรรณาธิการนั้นระบุไม่อนุญาตให้นักข่าว "แสดงความคิดเห็นของพวกเขาเองเกี่ยวกับการคำกล่าวของบุคคลหนึ่งๆ หรือในแง่ที่ว่าบุคคลนั้นๆ ทำไปด้วยแรงจูงใจอะไร"

อย่างไรก็ตามสำหรับหัวหน้าพรรคแรงงานอังกฤษ เจเรมี คอร์บิน สิ่งที่มุนเช็ตตีพูดในรายการไม่ใช่ "ความคิดเห็น" แต่เป็น ข้อเท็จจริง คอร์บินกล่าวว่า "นากา มุนเช็ตตี พูดสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริง เธอนำเสนอประสบการณ์ถูกเหยียดเชื้อชาตสีผิวที่เธอเคยเผชิญ นั่นไม่ใช่สิ่งที่ขัดกับเกณฑ์ปฏิบัติของกองบรรณาธิการเลย"

เดอะการ์เดียนระบุว่าการประณามมุนเช็ตตีเกิดขึ้นหลังจากที่มีการร้องเรียนจากคนๆ เดียว โดยที่ระบบการรับเรื่องร้องเรียนของบีบีซีนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการที่ไม่ได้มาจากประชาชน แต่มาจากคนในของบีบีซีเองเพียง 7 คนที่มีอำนาจมากและในนั้นมีผู้หญิงอยู่แค่ 2 คนเท่านั้น

กลุ่มคนทำงานให้บีบีซีทั้งนักข่าวและพิธีกรต่างก็กำลังตัดสินใจว่าจะเขียนร้องเรียนเรื่องนี้ถึง โทนี ฮอลล์ ผู้อำนวยการใหญ่ของบีบีซีให้มีการพิจารณาข้อร้องเรียนนี้อีกครั้งเพราะมันสร้างความเสียหายให้กับจุดยืนทางสาธารณะของบีบีซีโดยเฉพาะต่อชุมชนคนดำ คนเอเชีย และชนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติสีผิว แต่ทว่าฝ่ายผู้บริหารของบีบีซีก็บอกห้ามไม่ให้คณะทำงานของบีบีซีทวีตสนับสนุนมุตเช็ตตีหรือปรึกษาหารือกันเรื่องเหตุการณ์นี้กับสื่ออื่นๆ โดยขู่ว่าจะมีการดำเนินการตามความผิดทางวินัยต่อผู้ที่แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้

นั่นทำให้กลุ่มคนทำงานให้บีบีซีได้แต่แสดงความไม่พอใจแบบไม่ออกสื่อต่อการที่บีบีซีอนุญาตให้การร้องเรียนกรณีเดียวสร้างความเสียหายต่อสื่อของตัวเอง มีนักข่าวอาวุโสกล่าวว่ากลุ่มผู้บริหารของบีบีซีไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีกับการร้องเรียนจากกลุ่มผู้รณรงค์ฝ่ายขวาที่กล่าวหาว่าบีบีซีลำเอียงไปในทางฝ่ายซ้าย ทำให้กลุ่มคนทำงานในบีบีซีมองว่าผู้บริหารพยายามโอนอ่อนให้ฝ่ายขวามากเกินไปหลังจากที่เกิดกรณีเบรกซิตในปี 2559 ท่ามกลางความขัดแย้งทางวัฒนธรรม

กลุ่มผู้บริหารบีบีซีเองก็เผชิญความขัดแย้งจากการที่นักข่าวของพวกเขาต่อว่าในเรื่องที่บีบีซีทำได้แย่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องความหลากหลายทั้งจากระดับภายในองค์กรเองและในการนำเสนอผ่านหน้าจอ

