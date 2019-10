ผู้ชุมนุมในฮ่องกงถูกตำรวจยิงด้วยกระสุนจริงเป็นคนแรก โดยถูกยิงเข้าที่หน้าอกด้วยปืนสั้น 1 นัดขณะมีเหตุปะทะกับตำรวจปราบจลาจล ด้าน ปธน. จีนกล่าวปาฐกถา จะยึดมั่นใน "หนึ่งประเทศ สองระบบ"

ภาพผู้ชุมนุมที่ถูกยิง นำเสนอโดยสื่อฮ่องกงฟรีเพรส

1 ต.ค. 2562 ฮ่องกงฟรีเพรสเผยแพร่วิดีโอขององค์กรสื่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฮ่องกง ที่แสดงฟุตเทจผู้ชุมนุมประท้วงถูกยิงด้วยกระสุนจริงเข้าที่หน้าอก 1 นัดในระยะประชิดในหลังจากผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งปะทะกับตำรวจปราบจลาจลในวันนี้

ผู้ประท้วงต่อมาถูกหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเข้าสวมหน้ากากออกซิเจนและนำไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลปรินเซส มากาเรตต์ สื่อโอเรียนทัล เดลีรายงานว่าผู้ถูกยิงอยู่ในอาการสาหัส ทำให้เหตุการณ์นี้เป็นการยิงผู้ชุมนุมด้วยกระสุนจริงเป็นครั้งแรก หลังจากเริ่มมีการชุมนุมมาตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2562

การชุมนุมในฮ่องกงยังดำเนินต่อไปในหลายจุดในวันนี้ซึ่งเป็นวันครบรอบ 70 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน เจ้าหน้าที่ตำรวจยังยิงกระสุนจริงเพื่อขู่ผู้ชุมนุมในย่านเหยาหม่าเต๋และหว่องไทซิน แต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ นอกจากนั้นยังมีการยิงแก๊สน้ำตาและกระสุนแบบอื่นๆ ใน 6 ย่าน

แม้ว่าแครี่ แลม ผู้นำรัฐบาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกงจะประกาศว่าจะถอนกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนอันเป็นชนวนที่นำมาสู่การชุมนุมใหญ่ แต่ก็ยังไม่ได้ตอบรับข้อเรียกร้องอีก 4 ข้อหลักของผู้ชุมนุม รวมถึงเรื่องสิทธิในการเลือกตั้งทั่วไป

สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้กล่าวถึงฮ่องกงในปาฐกถาวันชาติจีน โดยสัญญาว่าจะคงไว้ซึ่งความมั่งคั่งและเสถียรภาพของฮ่องกงในระยะยาว และจะยึดมั่นอยู่กับรูปแบบ "หนึ่งประเทศ สองระบบ" ที่ฮ่องกงมีอำนาจจัดการตัวเองอย่างจำกัด

โจชัว หว่อง นักกิจกรรมชื่อดังชาวฮ่องกงได้ออกมาเรียกร้องนานาชาติให้สนับสนุนการประท้วงของชาวฮ่องกง โดยบอกว่าจีนกำลังใจฮ่องกงเพื่อ "กวัดแกว่งเขี้ยวเล็บใส่โลกเสรีเพื่อยกระดับการกดขี่"

