1 ต.ค.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในทวิเตอร์ช่วงค่ำวันนี้ พบว่า แฮชแท็ก #ขบวนเสด็จ มีผู้ใช้มาdจนขึ้นเป็นเทรนด์ในทวิตเตอร์ โดยส่วนมากเป็นการวิพากษ์วิจารณ์พร้อมโพสต์ภาพที่อ้างว่าเป็นมาตรการปิดเส้นทางการจารจร โดยเฉพาะบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา จนส่งผลกระทบต่อผู้ที่ใช้เส้นทางในวงกว้าง

ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ทวิตเตอร์บัญชี @Fongfaii โพสต์ภาพพร้อมบรรยายว่า มีรถแอมบูแลนซ์จอดติดอยู่ก่อนถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งมีผู้รีทวิตโพสต์และดังกล่าวถึง 1 หมื่น หรือ 10.4K หรือผู้ใช้ทวิตเตอร์บัญชี @peeoioixx โพสต์ภาพพร้อมระบุว่ามีการบิดเส้นทางการจราจรเมื่อช่วงค่ำที่มาผ่านมาบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเช่นกัน มีผู้รีทวิตโพสต์และภาพดังกล่าวถึง 3 หมื่นกว่า หรือ 36.6K เป็นต้น

ตัวอย่างเพิ่มเติม :

โดนกั้นไม่ให้เดินผ่านทางเชื่อม BTS อนุจ้า pic.twitter.com/LW01Gk5lBF

— 도경수 D.O. | It's Okay (@jureesy) October 1, 2019