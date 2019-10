เว็บสิ่งแวดล้อมประเมินมีคน 6.6 ล้านชุมนุมต้านโลกร้อนช่วงปลาย ก.ย. 

นอกจากกรณีการประกาศกร้าวต่อหน้ าที่ประชุมยูเอ็นของนักกิ จกรรมรุ่นเยาว์ เกรตา ทุนเบิร์ก แล้วในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่ านมาก็มีการเดินขบวนประท้วงทั่ วโลก โดยมีการเปรียบเทียบว่าจำนวนผู้ ประท้วงร่วม 6.6 ล้านคนตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่ านมาเป็นการประท้วงใหญ่ในระดั บที่ใกล้เคียงกับการประท้วงต่ อต้านการที่สหรัฐฯ รุกรานอิรักเมื่อปี 2546

ผู้ชุมนุมกลุ่ม Global Climate Strike Bangkok อ่านแถลงการณ์หน้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อ 20 ก.ย. 2562

สื่อเดอะการ์เดียนและคอมมอนดรี มส์ระบุถึงการประท้วงเรียกร้ องให้แก้ไขปัญหาวิกฤตสถาพภูมิ อากาศโลกตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่ านมา โดยในวันศุกร์ที่ 27 ก.ย. มีชาวนิวซีแลนด์ทั้งเด็กและผู้ ใหญ่หลายหมื่นคนนัดหยุ ดงานและหยุดเรียนประท้วง ซึ่งระบุว่าเป็นครั้งแรกที่มี ปฏิบัติการร่วมกันระหว่ างคนหลายรุ่นในระดับที่ใหญ่ที่ สุด

มีการเดินขบวนประท้วงมากกว่า 40 เมืองทั่วประเทศนิวซีแลนด์ มีบริษัทห้างร้าน 260 แห่งเข้าร่วม มีคนลงนามในจดหมายเปิดผนึ กมากกว่า 11,000 รายชื่อส่งให้รัฐสภาเรียกร้ องให้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านวิกฤตภูมิอากาศ

ผู้ประสานงานจากกลุ่ม School Strike 4 Climate เรเวน แมเดอร์ กล่าวว่าผู้ แทนของพวกเขาควรจะแสดงให้เห็นถึ งปฏิบัติการที่ทันด่วนและมี ความหมายเพื่อปกป้ องอนาคตของโลกนี้

จาซินดา อาร์เดิร์น นายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์เป็ นหนึ่งในผู้นำโลกที่เป็นตั วแทนในการประชุมซัมมิทด้านวิ กฤตภูมิอากาศโลกที่นิวยอร์ก ในที่ประชุมเธอพูดในทำนองขอให้ มองโลกในแง่เข้าไว้ เพราะการมองโลกในแง่ร้ ายจะนำไปสู่ความเฉยชา "ถ้าหากพวกเราพูดถึงแต่เรื่ องการสูญเสียมวลของภูเขาน้ำแข็ งและระดับน้ำทะเลที่หนุนสูงขึ้น พวกเราก็เสี่ยงที่จะเชื่อว่าทุ กอย่างจบสิ้นแล้ว และทุกอย่างสายเกินไปแล้ว ... ซึ่งมันยังไม่สายเกินไป" อาร์เดิร์นกล่าว

นอกจากนิวซีแลนด์แล้วยังมี การประท้วงในที่อื่นๆ เช่นในเมืองมอนทรี ออลประเทศแคนาดาซึ่งมีผู้คนร่ วมชุมนุมราว 600,000 คน นอกจากนี้ 350.org เว็บไซต์รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมยังประเมินตัวเลขระบุว่ามีผู้ชุ มนุมในที่อื่นๆอีกหลายประเทศไม่ ว่าจะเป็นเปรู ปากีสถาน สิงค์โปร์ ไอร์แลนด์ สหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ ที่มีผู้ชุมนุมตั้งแต่ในระดั บหลักพันจนถึงหลักแสน ที่กรุงเทพฯ ก็มีการเดินขบวนไปที่หน้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ​และสิ่งแวดล้อม​ เพื่ออ่านแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลไทยประกาศภาวะฉุกเฉินทางสภาพแวดล้อม และให้เพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนรวมถึงออกนโยบายอื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

ทาง 350.org ระบุว่าจำนวนผู้ชุมนุมที่เรี ยกว่า โกลบอลไคลเมทสไตรค์โดยรวมทั้ งหมดใกล้เคียงเทียบได้กั บการประท้วงต่อต้านสงครามอิรั กในปี 2546 ซึ่งในครั้งนั้นถือเป็น "หนึ่งในการประท้ วงแบบประสานงานร่วมกันทั่ วโลกครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติ ศาสตร์"

แอทลาส ซาร์ราโฟกลู ผู้จัดการประท้วงขององค์กรฟิ วเจอร์ตุรกีกล่าวว่าที่พวกเขานั ดหยุดงาน-หยุดเรียนประท้ วงเพราะพวกเขาเชื่อว่าจะไม่มี ดาวเคราะห์อื่นที่เหมือนกั บดาวเคราะห์โลกอีก พวกเขาจึงควรจะทำทุกอย่างเท่าที่ จะทำได้เพื่อหยุดยั้งวิกฤตนี้ ไม่เช่นนั้นอนาคตของพวกเขาก็ จะสูญไปเช่นเดียวกับอนาคตของเด็ กคนอื่นๆ ทั่วโลก

ผู้อำนวยการบริหารขององค์กร 350.org เมย์ บูเวอร์ กล่าวว่าการเคลื่อนไหวเรื่ องโลกร้อนจะดำเนินต่อไปจนกว่ าจะมีการพัฒนานโยบายในเรื่องนี้ "พวกเราจะต่อสู้ต่อไปจนกว่านั กการเมืองจะเลิกละเลยวิ ทยาศาสตร์ และบริษัทพลังงานจากซากดึ กดำบรรพจะถูกทำให้ต้องรับผิ ดชอบต่ออาชญากรรมต่ ออนาคตของพวกเรา ในแบบที่ควรจะเป็นมานานแล้วเมื่ อหลายสิบปีก่อน" บูเวอร์กล่าว

