ทวิตเตอร์ล่มในหลายประเทศทั่วโลก ทำให้ใช้งานไม่ได้ แฮชแท็กหาย

ทวิตเตอร์ล่มในหลายประเทศทั่วโลก ทำให้การทวีต ส่งข้อความ รับการแจ้งเตือนไม่ได้ แฮชแท็กติดเทรนด์ต่างหายไป

2 ต.ค. 2562 ในเวลา 11.26 น. ฝ่ายสนับสนุนของโซเชียลมีเดียทวิตเตอร์ ทวีตว่าทวิตเตอร์ประสบปัญหา ทำให้ทวิตเตอร์ล่มในหลายประเทศทั่วโลก

We've been experiencing outages across Twitter and TweetDeck. You might have had trouble Tweeting, getting notifications, or viewing DMs. We're currently working on a fix, and should be back to normal soon.

— Twitter Support (@TwitterSupport) October 2, 2019