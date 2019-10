2 องค์กรแรงงานจับมือเครือข่ายรณรงค์ในวันงานที่มีคุณค่าสากลประกาศเจตนารมณ์พร้อมเสนอรัฐยกเลิกการจ้างงานที่ไม่มั่นคง เร่งสร้างงานที่มีคุณค่าแห่งอนาคต กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตฯ ชูแก้รัฐธรรมนูญ

7 ต.ค.2562 เนื่องใน “วันงานที่มีคุณค่าสากล” (World Day for Decent Work) มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน รายงานว่า วันนี้ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรแรงงานทั้งในระบบ นอกระบบ และแรงงานข้ามชาติ ซึ่งมีการตั้งเป็นคณะทำงานรณรงค์ “ยกเลิกการจ้างงานที่ไม่มั่นคง เร่งสร้างงานที่มีคุณค่าแห่งอนาคต :Dencent Work for Future of work” โดยคณะทำงานได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านทาง สุภรณ์ อัตถาวงศ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมารับหนังสือแทน

ภาพโดย Sriprai Nonsee

ศรีไพร นนทรีย์ รายงานกับผู้สื่อข่าวด้วยว่า วันนี้ในขบวนรณรงค์ “วันงานที่มีคุณค่าสากล” กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิต และใกล้เคียงที่ร่วมเดินขบวนยังมีการรณรงค์เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วย

ภาพโดย Sriprai Nonsee

มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน รายงานเพิ่มเติมว่า สาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการ สรส. กล่าวว่า คสรท.และ สรส. มีข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ และรัฐบาล โดยเสนอว่า ควรมีการกำหนดนโยบายและมาตรการ “ยกเลิกการจ้างงานที่ไม่มั่นคง” ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลาย ในทุกหน่วยงาน ทั้งธุรกิจเอกชน ราชการและรัฐวิสาหกิจ แรงงานภาคเกษตร แรงงานนอกระบบ คนทำงานบ้าน แรงงานข้ามชาติ “เร่งสร้างงานที่มีคุณค่าแห่งอนาคต : Decent work for Future of work” เพื่อให้คนทำงานทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกันในการดำรงชีวิตมีความปลอดภัยในการทำงานของคนทำงานในทุกกลุ่มสาขาอาชีพ ปฏิบัติการดำเนินนโยบายและแผนงานตามหลักการมาตรฐานและกติกาสากลที่รัฐบาลไทยได้ให้การรับรองไว้ และขอติดตามข้อเสนอเดิมที่เคยยื่นไว้เมื่อปีที่ผ่านมา โดยเชื่อว่า หากรัฐบาลมุ่งมั่นตั้งใจจริงจะเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายรัฐบาล ผู้ประกอบการ และคนทำงาน ซึ่งนั่นก็หมายถึงประโยชน์ของประเทศชาติ ซึ่งเป็นเป้าหมายของประเทศและเป็นเป้าหมายของรัฐบาลที่ได้ประกาศต่อสาธารณชนก่อนหน้านี้แล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อเสนอที่มีคุณค่านี้ จะได้รับการพิจารณาดำเนินการจากรัฐบาล ซึ่ง คสรท. และ สรส. จะติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป

ภาพโดย Sriprai Nonsee

กลุ่มดังกล่าวยังได้ ประกาศเจตนารมณ์ต่อผู้แทน พล.อ.ประยุทธ์ และรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้