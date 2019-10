สำนักพระราชวังสวีเดนแถลงในฐานะตัวแทนสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ ให้ถอดถอนพระราชนัดดา (หลาน) 5 คนออกจากการเป็นสมาชิกราชสกุลวงศ์ ทำให้ไม่ต้องรับเงิน "รายได้ศักดินา" จากภาษีประชาชน ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติราชกรณียกิจ เรื่องนี้ทำให้มีนักประวัติศาสตร์มองว่าจะทำให้เชื้อพระวงศ์วัยเยาว์ใช้ชีวิตตามปกติของตัวเองได้

สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟแห่งสวีเดน (ที่มา: Youtube/ Global Child Forum)

9 ต.ค. 2562 เมื่อวันที่ 7 ต.ค. ที่ผ่านมา มีแถลงการณ์จากผู้แทนของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟแห่งสวีเดนระบุว่าพระองค์ตัดสินพระทัยให้มีการลดขนาดราชวงศ์โดยการถอดถอนพระราชนัดดา (หลาน) 5 คนของพระองค์ออกจากการเป็นสมาชิกราชสกุลวงศ์

จากการตัดสินใจดังกล่าวนี้ส่งผลให้เจ้าชายอเล็กซานเดอร์ เจ้าชายกาเบรียล เจ้าหญิงเลโอนอเร เจ้าชายนิโคลัสและเจ้าหญิงเอเดรียนน์ ไม่ได้มีตำแหน่งเจ้าฟ้าในราชกสกุลวงศ์อีกต่อไป และไม่จำเป็นต้องมีส่วนในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจใดๆ อย่างไรก็ตามพวกเขายังคงมีตำแหน่งในฐานะดยุกและดัชเชส

แถลงการณ์จากสำนักราชวังสวีเดนระบุว่าการตัดสินใจนี้เป็นไปเพื่อทำให้เกิดการแยกแยะว่าสมาชิกเชื้อพระวงศ์พระองค์ใดจะได้รับความคาดหวังให้ปฏิบัติราชกรณียกิจ ข้อมูลแถลงการณ์ยังระบุอีกว่าเจ้าหญิงเอลเตลล์และเจ้าชายออสการ์ ซึ่งเป็นพระราชโอรสและพระราชธิดาของเจ้าฟ้าหญิงวิกเตอเรียมกุฎราชกุมารีกับเจ้าฟ้าชายแดเนียลจะยังคงสถานะราชสกุลวงศ์ในฐานะรัชทายาทองค์ต่อไป

โดยที่การถอดถอนไม่ต้องให้เชื้อพระวงศ์เหล่านี้ปฏิบัติราชกรณียกิจนั้นยังส่งผลให้พวกเขาที่เป็นเด็กอายุระหว่าง 1-5 ปีไม่มีสิทธิจะได้รับเงินรายปีจากภาษีของประชาชนที่เรียกว่า "รายได้ตามระบบศักดินา" (appanage) ด้วย

มีผู้สังเกตการณ์แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ว่าเป็นการสะท้อนความต้องการของประชาชนทั่วไปที่ไม่อยากให้มีการจ่ายเงินภาษีของประชาชนให้กับครอบครัวเชื้อพระวงศ์ในการประกอบราชกรณียกิจมากมายขนาดนั้น ผู้เชี่ยวชาญด้านราชวงศ์ โรเจอร์ ลุนด์เกรนกล่าวว่าการตัดสินพระทัยในครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่มีการใคร่ครวญถึงเรื่องที่มีจำนวนเชื้อพระวงศ์เพิ่มมากขึ้น นั่นทำให้เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมารัฐสภาของสวีเดนประกาศว่าจะพิจารณาถึงหลักการในเรื่องระบอบกษัตริย์หนึ่งในเรื่องที่มีการพิจารณาคือเรื่องขนาดของราชวงศ์

ลุนด์เกรนกล่าวเปรียบเทียบเรื่องนี้กับการที่เจ้าชายชาลส์ เจ้าชายแห่งเวลส์ เคยรับสั่งไว้ว่าจะว่าให้มีการ "ปรับลดขนาดราชตระกูล" ลงด้วย นอกจากนี้ลุนด์เกรนยังกล่าวถึงกรณีที่เชื้อพระวงศ์สวีเดน 5 พระองค์ เช่น เจ้าหญิงเบียทริกซ์ และเจ้าหญิงยูจินี ทรงมีอาชีพเป็นของพระองค์เอง

ดิก แฮร์ริสัน นักประวัติศาสตร์สวีเดนกล่าวว่าการตัดสินใจนี้เป็นได้ว่าเป็นการปรับให้เข้ากับความต้องการของยุคสมัยใหม่เมื่อครอบครัวเชื้อพระวงศ์มีการเติบโตมากขึ้นกว่าเมื่อ 100 ปีก่อน และผู้คนก็คิดว่าไม่ควรจะต้องจ่ายให้กับสมาชิกเชื้อพระวงศ์มากนักและไม่เห็นต้องให้มีการปฏิบัติราชกรณียกิจอะไร นอกจากนี้การให้เชื้อพระวงศ์ที่ยังทรงพระเยาว์ได้ถอดถอนออกจากหน้าที่ราชกรณียกิจนี้ยังทำให้พวกเขาสามารถ "ใช้ชีวิตอย่างปกติ" ได้

