ผู้นำ IMF คนใหม่แถลง สงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ ทำ ศก. โลกชะลอตัวพร้อมกัน

คริสตาลินา จอร์เจียวา ผู้อำนวยการบริหารคนใหม่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) กล่าวสุนทรพจน์เข้ารับตำแหน่งว่าสงครามการค้า กำแพงภาษีของรัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์และวิธีทำการค้าของจีน ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวพร้อมกันทั่วโลก ย้ำ ต้องมีการแก้ปัญหาและทำให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น

คริสตาลินา จอร์เจียวา (ที่มา: วิกิพีเดีย)

10 ต.ค. 2562 คริสตาลินา จอร์เจียวา ผู้อำนวยการบริหารคนใหม่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือไอเอ็มเอฟ (IMF) แถลงเมื่อวันที่ 8 ต.ค. ที่ผ่านมาเตือนเกี่ยวกับสภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกปัจจุบันโดยระบุว่าความขัดแย้งทางการค้าทำให้เกิด "การชะลอตัวทางเศรษฐกิจพร้อมกัน" ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข

จอร์เจียวา กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้สุนทรพจน์เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ หลังจากที่เธอได้รับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. จอร์เจียวากล่าวว่าเธอจะเปิดเผยงานวิจัยใหม่ของไอเอ็มเอฟที่แสดงให้เห็นผลกระทบสะสมของความขัดแย้งด้านการค้าที่อาจจะทำให้ระดับจีดีพีของโลกลดลงถึง 700,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2563 คิดเป็นราวร้อยละ 0.8

งานวิจัยของไอเอ็มเอฟระบุถึงเรื่องที่รัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ประกาศแผนขึ้นภาษีศุลกากรสินค้านำเข้าจากจีนซึ่งคิดเป็นสินค้ารวมแล้วมูลค่า 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การสูญเสียจีดีพีนี้จะมาจากการสูญเสียความเชื่อมั่นทางธุรกิจและปฏิกิริยาทางลบจากตลาด

จอร์เจียวากล่าวว่า "ในปี 2562 นี้ พวกเราคาดการณ์ไว้ว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตลดลงเกือบร้อยละ 90 เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงที่ชะลอตัวอย่างพร้อมเพรียงกัน นั่นหมายความว่าในปีนี้การเติบโตทางเศรษฐกิจจะอยู่ที่จุดต่ำสุดนับตั้งแต่เริ่มต้นทศวรรษนี้"

จอร์เจียวาเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวบัลแกเรีย เธอเคยดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรป และเคยดำรงตำแหน่งรองประธานธนาคารโลก เธอบอกว่าการค้าโลกในตอนนี้ "มาถึงจุดที่แทบจะหยุดชะงัก" เธอเตือนว่าความเปราะบางทางด้านการค้าอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลเทียบเท่าเวลาของคนรุ่นหนึ่งได้

ผลกระทบที่จอร์เจียวากล่าวถึงได้แก่ ห่วงโซ่อุปทานที่ขาดแหว่ง การกักตุนในภาคส่วนทางค้า และ "กำแพงเบอร์ลินดิจิทัล" ที่บีบให้ประเทศต่างๆ ต้องเลือกว่าจะใช้เทคโนโลยีไหน

จอร์เจียวาเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ร่วมมือกันในการแก้ไขกฎการค้าเพื่อทำให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น ในสุนทรพจน์ของเธอมีหลายครั้งที่เธอวิจารณ์วิธีการทำการค้าของจีนโดยที่ไม่ได้ระบุชื่อประเทศชัดเจน นอกจากนี้ยังกล่าวถึงเรื่องการจัดการระบบการให้เงินอุดหนุนจากภาครัฐ เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา การเคลื่อนย้ายเทคโนโลยี และเสนอให้มีการทำระบบการค้าเป็นสมัยใหม่มากขึ้นเพื่อปลดล็อกประสิทธิภาพในด้านบริการและอีคอมเมิร์ซ

IMF’s new chief Georgieva warns of ‘synchronized slowdown’ in global growth, CNBC, Oct. 8, 2019