ค่ายเกมบลิซซาร์ดแบนนักกีฬา Esport ที่พูดสนับสนุนการประท้วงในฮ่องกง

การประท้วงในฮ่องกงกลายเป็นดราม่าในวงการวิดีโอเกม เมื่อนักกีฬา Esport ชาวฮ่องกง จุงเอ็งไว หรือ "blitzchung" ให้สัมภาษณ์หลังเล่นการแข่งขันเกม Hearthstone พูดสนับสนุนการประท้วงในฮ่องกงทำให้เขาถูกสั่งลงโทษถอดถอนออกจากการแข่งขัน ทำให้เกิดกระแสต่อต้านจากเกมเมอร์ให้บอยคอตต์ค่ายเกมแอ็กทิวิชันบลิซซาร์ด

ภาพของ blitzchung (ขวา) ขณะแข่งขันและกำลังสวมหน้ากากกันแก๊ส (ที่มา: Youtube/ SlickShotGames)

10 ต.ค. 2562 แฟนเกมค่ายแอ็กทิวิชั่นบลิซซาร์ดไม่พอใจหลังมีการสั่งแบนนักกีฬา Esport ที่พูดสนับสนุนการเคลื่อนไหวต่อต้านกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนจีนและเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงโดยเสนอตามสื่อโซเชียลมีเดียให้มีการบอยคอตต์บริษัทนี้

เหตุการณ์เริ่มต้นมาจากการที่ จุงเอ็งไว หรือ "blitzchung" นักกีฬาเกม Hearthstone กล่าวในการให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันแกรนมาสเตอร์ในไต้หวันเมื่อวันที่ 6 ต.ค. ที่ผ่านมา เขาพูดแสดงการสนับสนุนการประท้วงของชาวฮ่องกงพร้อมทั้งสวมหน้ากากกันแก๊สน้ำตาว่า "ปลดปล่อยฮ่องกง การปฏิวัติในช่วงเวลาของพวกเรา" ซึ่งเป็นคำขวัญของการประท้วง

หลังจากที่จุงพูดถึงเรื่องนี้ ก็มีการตัดการถ่ายทอดสดการสัมภาษณ์โดยทันที และในเวลาต่อมาก็มีการถอดวิดีโอสตรีมมิงออก ถึงแม้ว่าบันทึกการถ่ายทอดการแข่งขัน Hearthstone ระหว่างจุงกับคู่แข่งชาวเกาหลีใต้จะยังคงมีอยู่เป็นภาษาอังกฤษแต่ก็มีการตัดช่วงสัมภาษณ์ผู้เล่นท้ายเกมออกไป

ทางบลิซซาร์ดออกแถลงการณ์ในเรื่องนี้เมื่อวันที่ 8 ต.ค. ที่ผ่านมาให้เหตุผลของการสั่งระงับเงินรางวัลและแบนจุงออกจากการแข่งขัน 1 ปีว่าเป็นเพราะจุงละเมิดกฎของการแข่งขัน กฎดังกล่าวระบุห้ามไม่ให้ผู้เล่น "นำตัวเองไปสู่ชื่อเสียงในทางไม่ดี สร้างความขุ่นเคืองให้กับผู้คนบางส่วนหรือกลุ่มคนหรือสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของบลิซซาร์ด"

ถ้อยแถลงของบลิซซาร์ดระบุว่า "ในขณะที่พวกเราส่งเสริมจุดยืนในเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคล แต่ผู้เล่นและผู้เข้าร่วมอื่นๆ ที่ถูกเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขัน Esports ของพวกเราจะต้องปฏิบัติตามกฎการแข่งขันอย่างเป็นทางการ"

จุงกล่าวว่าการกระทำของเขาจะทำให้เกิดผลทางลบกับตัวเขาเองเพราะมีชาวเน็ตในจีนเรียกร้องให้บลิซซาร์ดลงโทษเขา แต่เขาก็ยังยืนยันจะแสดงความคิดเห็นนี้เพื่อมีส่วนร่วมกับการประท้วงในฮ่องกง ซึ่งไม่ใช่แค่ต้องการให้พวกเขาได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นแต่เพื่อบอกกับผู้ประท้วงชาวฮ่องกงบางส่วนที่ชมรายการอยู่ว่าเขาอยู่ข้างเดียวกับพวกเขา ซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะโดนลงโทษแต่เขาก็ได้รับข้อความสนับสนุนจากชุมชนในฮ่องกง "ผมดีใจที่ข้อความของผมกลายเป็นพลังให้กับพวกเขา" จุงกล่าว

หลังเหตุการณ์ดังกล่าว แฟนเกมของบลิซซาร์ด ค่ายเกมเจ้าของเกมดังๆ อย่าง World of Warcraft, Overwatch และ Hearthstone ก็แสดงการโต้ตอบด้วยการบอยคอตต์ ในทวิตเตอร์มีแคมเปญ #BoycottBlizzard เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่ผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่ชื่อ Kristopher Lad วิจารณ์ว่าบลิซซาร์ดควรจะมีจุดยืนร่วมสนับสนุนประชาธิปไตย ผู้คนควรจะพูดอะไรก็ได้โดยเฉพาะการเรียกร้องให้ฮ่องกงเป็นอิสระ ผู้ใช้ทวิตเตอร์อีกรายที่ชื่อ Nick Hawkins กล่าวหาว่าบลิซซาร์ดเป็น "พวกไม่มีกระดูกสันหลัง" ที่ "เป็นผู้แก้ต่างให้กับเผด็จการเบ็ดเสร็จ"

ในช่วงเดียวกันนั้น บริษัทเกมอีกแห่งหนึ่งคือ Epic Games ก็ออกมาแถลงว่าพวกเขาจะไม่สั่งแบนผู้เล่นหรือผู้ผลิตเนื้อหาในการพูดเรื่องการเมือง โดยที่โฆษกของ Epic Games ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อ The Verge ว่า "ทาง Epic สนับสนุนสิทธิของทุกคนในการแสดงความคิดเห็นของตัวเองในเรื่องการเมืองและสิทธิมนุษยชน พวกเราจะไม่สั่งแบนหรือลงโทษผู้เล่นเกม Fortnite หรือผู้ผลิตเนื้อหาที่พูดเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้"

เรียบเรียงจาก

Blizzard suspends Hearthstone player for ‘liberate Hong Kong’ statement, Polygon, Oct. 8, 2019

After Hearthstone player’s ban, fans call for a Blizzard boycott, Polygon, Oct. 8, 2019

Unlike Blizzard, Epic Games says it won’t ban players for political speech, The Verge, Oct. 9, 2019