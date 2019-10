บรรษัทยักษ์ใหญ่สัญชาติอเมริกัน เจเนอรัลอิเล็กทริกประกาศตรึงเงินบำนาญลูกจ้าง 20,000 ชีวิต ทำให้พวกเขาไม่มีสิทธิได้รับสวัสดิการเพิ่มเติมหลังเกษียณอายุ แต่ก็มีข้อวิจารณ์จากองค์กรแรงงาน Labor411 และสื่ออื่นๆ ว่าทางบริษัทประกาศแช่แข็งสวัสดิการหลังเกษียณกับลูกจ้างตัวเองในขณะที่เหล่าผู้บริหารระดับสูงมีเงินเดือนรวมราว 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี

ออฟฟิศเจเนรัล อิเล็คทริค นิวยอร์ก (ที่มา: flickr/rik-shaw)

10 ต.ค. 2562 บรรษัทเจเนอรัลอิเล็กทริก (GE) ประกาศเมื่อวันที่ 7 ต.ค. ที่ผ่านมาว่าจะให้มีการตรึงเงินบำนาญเกษียณอายุของลูกจ้าง 20,000 คน โดยที่ถึงแม้ว่าลูกจ้างเหล่านี้จะยังคงได้รับเงินในส่วนที่มีการสะสมไว้ก่อนหน้านี้จากส่วนของภาครัฐ แต่พวกเขาจะไม่ได้รับเพิ่มเติมและต้องดิ้นรนหาแผนการในการที่จะมีรายได้มากพอหลังเกษียณเอาเอง

GE แถลงว่าสาเหตุที่พวกเขามีมาตรการตรึงเงินบำนาญเกษียณอายุในครั้งนี้เพื่อต้องการลดการขาดดุลบำนาญ 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้พวกเขายังมีแผนการจะตรึงระบบบำนาญเสริมที่จะเป็นสวัสดิการของคนงาน 700 ชีวิต สำหรับผู้ที่เกษียณอายุแล้วในปัจจุบันจะไม่ได้รับผลกระทบจากการตรึงบำนาญในครั้งนี้ ขณะที่ลูกจ้างใหม่ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมาก็ไม่ได้อยู่ในระบบบำนาญนี้

เรื่องนี้ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์จาก เทเรซา กิลาร์ดุซซี นักเศรษฐศาสตร์แรงงานและผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจชวาร์ตซแห่งเดอะนิวสคูล กิลาร์ดุชชีกล่าวว่าทุกครั้งที่พวกเขาเห็นคนสูญเสียสวัสดิการแบบแผนกำหนดประโยชน์ทดแทน (defined-benefit plans) พวกเขาเล็งเห็นว่าคนเหล่านั้นต้องสูญเสียทุกอย่างที่พวกเขาเสียสละให้ เนื่องจากคนงานในแผนการสวัสดิการหลังเกษียณแบบหนดประโยชน์ทดแทนนี้ได้สละการขึ้นค่าแรงจำนวนมากแต่พวกเขากลับต้องสูญเสียรายได้ที่ถูกรับรองไว้ไปตลอดชีวิต รวมถึงสูญเสียเงินรายได้ในอดีตที่พวกเขาต้องจ่ายให้กับระบบสวัสดิการนี้ไปด้วย

เควิน คอกซ์ หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคลของ GE กล่าวว่า "การจะทำให้ GE กลับสู่จุดที่เข้มแข็งได้นั้นต้องมีการตัดสินใจในเรื่องที่ยากจะตัดสินใจหลายเรื่อง และการตัดสินใจตรึงสวัสดิการบำนาญก็ไม่เป็นข้อยกเว้น"

ทั้งนี้ GM เคยกล่าวไว้เมื่อเดือนที่แล้วว่าพวกเขาจะใช้เงิน 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการชำระหนี้สิน แต่นักวิเคราะห์ก็มองว่าการพยายามลดหนี้ของบริษัทก็กลับทำให้เกิดความเสียหายต่อขวัญกำลังใจของคนทำงาน และในขณะที่ลูกจ้างบริษัทต้องถูกตัดสวัสดิการ ซีอีโอของบริษัทอย่างเอช ลอว์เรน คัลป์ จูเนียร์ ก็มีเงินเดือนรวมแล้วถึง 15,312,165 ในปี 2562 (ราว 466 ล้านบาท) ซึ่งถือเป็นราว 345 เท่าของเงินเดือนโดยเฉลี่ยกึ่งกลางของคนงาน GE จากข้อมูลของบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล Equilar Inc.

