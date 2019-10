ที่มาภาพประกอบ: Charlotte Cooper (CC BY 2.0)

12 ต.ค. 2562 ในรายงานขององค์กรด้านสถาบันการศึกษาในอังกฤษเปิดเผยว่า ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งในอังกฤษที่กำหนดให้ผู้ที่จะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยของพวกเขาต้องผ่านการฝึกอบรมเรื่อง "การยินยอมพร้อมใจ" รวมถึงเรื่องการเปิดรับความแตกต่างด้านเพศสภาพและเชื้อชาติสีผิวก่อนที่จะเข้าเรียนได้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศและอาชญากรรมจากความเกลียดชังที่เกิดขึ้นในรั้วอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยในอังกฤษกำหนดให้นักศึกษาที่จะเข้าเรียนต้องผ่าน "คอร์สเรื่องการยินยอมพร้อมใจ" (consent courses) ก่อนถึงจะเข้าเรียนได้

องค์กรยูนิเวอร์ซิตีส์ยูเค (UUK) ซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนสถาบันการศึกษาเผยแพร่รายงานเมื่อวันที่ 9 ต.ค. ที่ผ่านมา เกี่ยวกับเรื่องการคุกคามและอาชญากรรมจากความเกลียดชังในมหาวิทยาลัย รายงานฉบับนี้มีชื่อว่า "การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม" มีการนำเสนอผลความก้าวหน้าในประเด็นนี้จากมหาวิทยาลัยต่างๆ หลังจากที่มีการตั้งคณะทำงานเรื่องนี้ขึ้นในปี 2559 เพื่อให้มีการดูแลปัญหาเรื่องการคุกคามและอาชญากรรมจากความเกลียดชังในภาคส่วนอุดมศึกษา

หลังจากที่มีการสำรวจมหาวิทยาลัยเกือบ 100 แห่ง นักวิจัยพบว่ามีร้อยละ 81 ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดที่ปรับระเบียบการของตนเอง โดยที่ร้อยละ 53 มีการเพิ่มส่วนของข้อพึงปฏิบัติสำหรับนักศึกษาเกี่ยวกับประเด็นนี้ มีร้อยละ 81 พัฒนาระบบช่วยเหลือนักศึกษาที่รายงานในเรื่องการกระทำผิดเหล่านี้ มีร้อยละ 67 พัฒนาการช่วยเหลือนักศึกษาที่โต้ตอบ และร้อยละ 78 มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าจะรายงานเหตุการณ์เหล่านี้อย่างไร

รายงานชิ้นนี้สรุปว่าสถาบันการศึกษาให้ความสำคัญลำดับแรกกับการล่วงละเมิดทางเพศและความรุนแรงบนพื้นฐานของเพศสภาพ แต่ให้ความสนใจกับการคุกคามและเหตุที่เกิดจากเรื่องเชื้อชาติสีผิวน้อยกว่า

ทั้งนี้ รายงานของ UUK ยังระบุถึงเรื่องที่หลายมหาวิทยาลัยมีการริเริ่มสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องนี้ทั้งในอินเทอร์เน็ตและโลกภายนอกรวมถึงมีบทลงโทษถ้าหากมีการฝ่าฝืนมาตรฐานนี้ โดยที่บางมหาวิทยาลัยจัดให้มีคอร์สการเรียนการสอนเรื่องการยินยอมพร้อมใจทางออนไลน์และกำหนดให้ผู้ลงทะเบียนเข้าเรียนต้องผ่านคอร์สนี้ รวมถึงมีมาตรการอื่นๆ เช่นการขยาย "แบบทดสอบเรื่องการยินยอมพร้อมใจ" ให้มีแบบทดสอบเรื่องการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนที่หลากหลายไว้ในกระบวนการสมัครเข้าเรียนด้วย

หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ใช้นโยบายนี้คือวิทยาลัยบูรพคดีศึกษาและการศึกษาแอฟริกาหรือโซแอส (SOAS) ที่ให้ผู้สมัครเข้าเรียนต้องเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มในสัปดาห์เดียวกับที่มีการสมัครเข้าเรียน โดยที่โฆษกของโซแอสเปิดเผยว่าการประชุมนี้มีการพูดถึงประเด็นสำคัญหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยินยอมพร้อมใจ ความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงต่อเพศสภาพ รวมถึงการคุกคาม ความรุนแรง และการข่มเหงรังแกในรูปแบบอื่น

อีกมหาวิทยาลัยหนึ่งที่จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องความยินยอมพร้อมใจในเรื่องเพศคือมหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ด

คริส สคิดมอร์ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยกล่าวย้ำเตือนต่ออธิการบดีของมหาวิทยาลัยต่างๆ ว่าไม่ควรจะยอมปล่อยให้มีการคุกคามหรืออาชญากรรมจากความเกลียดชังทุกรูปแบบเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยควรจะเป็นสถานที่ๆ มีบรรยากาศที่ปลอดภัยและเปิดกว้างต่อการมีส่วนร่วมของผู้คนที่แตกต่าง

สคิดมอร์กล่าวอีกว่า การปล่อยให้มีการคุกคามหรือข่มเหงรังแกจะสร้างความเสียหายให้กับเหยื่อ โดยถึงแม้ว่ารายงานฉบับนี้จะเผยแพร่ให้แสดงให้เห็นความก้าวหน้าที่พวกเขาทำไว้แต่ก็ยังเน้นย้ำความจริงอันน่าเศร้าที่ว่าพวกเขาต้องทำให้มากกว่านี้ในการต่อสู้กับวัฒนธรรมการคุกคาม การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ และมีปฏิบัติการที่จริงจังเมื่อมีความต้องการในเรื่องนี้

นิโกลา แดนดริดจ์ ผู้อำนวยการใหญ่ของสำนักงานเพื่อนักศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระในการกำกับดูแลเรื่องอุดมศึกษาในอังกฤษกล่าวว่า นักศึกษาทุกคนควรจะสามารถเติบโตก้าวหน้าทางอุดมศึกษาได้โดยไม่ต้องกลัวเรื่องการถูกคุกคาม ถูกทำร้าย หรือถูกกีดกันเลือกปฏิบัติ

