มุมมองของผู้ใช้แรงงาน ผู้มีบทบาทในการประท้วงของฮ่องกง

สมาพันธ์สหภาพแรงงานฮ่องกงนำเสนอบทบาทของกลุ่ม 'แรงงาน' จากหลายอุตสาหกรรมที่มีส่วนร่วมในการต่อต้านเผด็จการและความรุนแรงจากตำรวจ รวมทั้งเรียกร้องการเลือกตั้งทั่วไป



ที่มาภาพ: สมาพันธ์สหภาพแรงงานฮ่องกง

เว็บไซต์สมาพันธ์สหภาพแรงงานฮ่องกงนำเสนอบทสัมภาษณ์คนทำงานในหลายภาคส่วนของสังคมฮ่องกงที่มีส่วนร่วมในการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยและต่อต้านกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนฉบับใหม่ซึ่งถูกมองว่าเป็นกฎหมายที่เอื้อต่อการแผ่อิทธิพลจีน

ล่ายหมิงฮุ่ย (หมิง) และแจกกี ชาน เป็นคนทำงานสังคมสงเคราะห์ที่มีฉายาว่า "ขาลุย" พวกเธอบอกว่าพวกเธอเตรียมพร้อมเสมอที่อาจจะต้องถูกทุบตีทำร้ายในที่ชุมนุม หมิงบอกว่านักสังคมสงเคราะห์ควรจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างคู่ขัดแย้งของการชุมนุมโดยเป็นฝ่ายคอยอธิบายถึงสภาพการณ์ของทั้ง 2 ฝ่าย เธอบอกว่าบางครั้งสถานการณ์ก็ตึงเครียดบ้าง แต่ก็ไม่ได้ถึงกับตลอดเวลา

หนึ่งในสิ่งที่คนทำงานหญิงนักสังคมสงเคราะห์เคยทำสำเร็จในการประท้วงที่ฮ่องกงคือการลดความตึงเครียดระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ชุมนุมทำให้หลีกเลี่ยงความรุนแรงได้ เหตุการณ์ดังกล่่าวคือช่วงที่มีการประท้วงที่ถนนชานตุง ย่านมงก๊ก แล้วมีข่าวลือว่ามีการปิดสถานีรถไฟใต้ดินมงก๊กและในช่วงเดียวกันนั้นก็กำลังมีความตึงเครียดสูงขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ติดอาวุธครบมือกับผู้ชุมนุม ทำให้หมิงเป็นตัวกลางไปพูดคุยกับตำรวจว่าฝูงชนกำลังจะออกจากพื้นที่ทำให้หลีกเลี่ยงความรุนแรงได้

คนงานก่อสร้างชื่อ คาจียิป มีฉายาว่า "จอมดัดแท่งเหล็ก" เขาบอกว่าตัวเองเป็นผู้ประท้วงอย่างสันติ แต่ตั้งแต่หลังขบวนการร่มเป็นต้นมาการเคลื่อนไหวทางสังคมในฮ่องกงก็ซบเซาลง ในการเคลื่อนไหวที่ส่งผลให้ฝ่ายประชาธิปไตยในฮ่องกงถูกปราบปรามและกีดกันทางการเมืองทำให้คาจียิปรู้สึกผิดหวัง

ในการเคลื่อนไหวต่อต้านกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนครั้งล่าสุดนี้เขาก็มองโลกในแง่ร้ายว่าการเคลื่อนไหวจะไม่เป็นผล แต่กระนั้นเขาก็ยังเข้าร่วมการชุมนุม คาจียิปเช้าร่วมในการเดินขบวนประท้วงอย่างสันติแทบทุกครั้ง ตั้งแต่ในช่วงที่การชุมนุมยังมีคนเพียง 13,000 คนในวันที่ 31 มี.ค. มาจนถึงช่วงที่มีคนระดับแสน มีบางครั้งที่เขาไปเข้าร่วมชุมนุมกับพ่อแม่เขาด้วย แต่มีช่วงหนึ่งในเดือน มิ.ย. ที่แม่ของเขาไม่อยากให้ไปชุมนุมที่ย่านแอดไมรังตีเพราะกลัวว่าจะเป็นอันตราย คาจียิปบอกกับแม่ของเขาว่าอาชีพคนดัดเหล็กและช่างซ่อมของเขาก็เป็นงานอันตรายและมีความเสี่ยงจะเสียชีวิตสูงเช่นกันนั่นทำให้เขาไม่กลัวที่จะไปชุมนุมในย่านที่คนบอกว่าอันตราย

คนต่อมาที่ให้สัมภาษณ์เป็นคุณแม่กำลังตั้งครรภ์ชื่อแอนนา เธอบอกว่าคนรุ่นต่อไปจะต้องเผชิญกับเส้นทางที่ยากลำบากมากขึ้น พวกเขาต้องสอนว่าอะไรผิดอะไรถูก โดยที่ขบวนการประท้วงในฮ่องกงของปีนี้กลายเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาได้เห็นคนรุ่นเยาว์พยายามทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ ถ้าหากรัฐบาลจีนไม่มีการเปลี่ยนแปลงคนรุ่นถัดไปก็ยังคงต้องดิ้นรนอยู่แบบนี้

แม่อีกคนหนึ่งชื่อเหย่ เธอบอกว่าการประท้วงในครั้งนี้ทำให้เธอนึกถึงลูกของเธอที่ชื่อหมิงซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว หมิงเป็นคนที่เหมือนคนรุ่นเยาว์จำนวนมากคือให้คุณค่ากับสันติภาพและเสรีภาพแต่รัฐบาลก็ไม่เคยตอบสนองพวกเขา และการประท้วงในครั้งนี้ก็เป็นการที่คนรุ่นเยาว์พยายามปกป้องเมืองของตัวเอง นั่นทำให้เหย่ซึ่งนึกถึงลูกของตัวเองผู้มีอุดมการณ์สวมเสื้อยืดเป็นรูปหมิงไปประท้วงพร้อมกับลูกชายคนสุดท้องที่ชื่อยุก ตัวยุกเองก็เคนไม่ได้สนใจอะไรการเมืองมาก่อน จนกระทั่งการเคลื่อนไหวต่อต้านกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนก็ทำให้ยุกหันมาสนใจประเด็นนี้และกลายเป็นทั้งสหายร่วมเคลื่อนไหวของแม่ตัวเองและกับชาวฮ่องกง

อิทธิพลของรัฐบาลจีนไม่เพียงแค่การพยายามครอบงำฮ่องกงเท่านั้น สำหรับผู้ทำงานด้านแรงงานในจีนก็ประสบปัญหาจากอิทธิพลของรัฐบาลเช่นกัน ในวันที่ 30 ส.ค. นักกิจกรรมแรงงาน ฮานเมิ่ง จากกวางตุ้งถูกจับกุม หลังจากนั้นตำรวจนอกเครื่องแบบจำนวนหนึ่งที่พาตัวเขามาที่บ้านเพื่อให้ตำรวจทำการตรวจค้นบ้านเป็นเวลาหลายชั่วโมง ก่อนที่จะพาตัวฮานเมิ่งกลับไปที่สถานีตำรวจ

ฮานเมิ่งได้รับการปล่อยตัวในวันที่ 7 ต.ค. ที่ผ่านมาหลังจากที่เขาถูกคุมขังในกวางโจวเป็นเวลา 38 วัน โดยที่ไม่ได้มีการฟ้องร้องเขาจากที่เขาถูกจับในข้อหา "หาเรื่องทะเลาะวิวาทและก่อปัญหา" ทำให้ดูเหมือนว่าการคุมขังฮานเมิ่งชั่วคราวนี้เป็นไปเพื่อสกัดกั้นไม่ให้นักกิจกรรมแรงงานผู้นี้กระทำอะไรในเชิงที่จะเป็นการขัดขวางการเฉลิมฉลองวันชาติจีนช่วงวันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมาได้

เรียบเรียงจาก

Workers in the Battle, Hong Kong Confederation of Trade Unions

http://en.hkctu.org.hk/content/workers-battle