นักสิทธิสตรีและผู้นำหญิงชาวเคิร์ด ถูกสังหารในสงครามกลางเมืองซีเรีย

กลุ่มซีเรียนเดโมเครติคฟอร์ซหรือเอสดีเอฟ (SDF) ซึ่งเป็นกลุ่มกบฏชาวเคิร์ด เปิดเผยว่านักการเมืองและนักสิทธิสตรีคนสำคัญของกลุ่มพวกเขาถูกสังหารจากฝีมือของกลุ่มกบฏซีเรีย FSA ที่ได้รับการสนับสนุนจากตุรกี ด้านทางการตุรกีปฏิเสธและบอกว่าเธอและคณะเดินทางถูกสังหารจากปฏิบัติการทางอากาศ ขณะที่สื่อชาวเคิร์ดอีกแห่งหนึ่งตั้งปมว่าเป็นฝีมือของกลุ่มก่อการร้ายไอซิส

นักการเมืองชาวเคิร์ดที่ถูกสังหารคือฮาฟริน คาราฟ (Hevrin Khalaf) เลขาธิการพรรคอนาคตแห่งซีเรียหรือฟิวเจอร์ซีเรียปาร์ตี ผู้ที่เป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำด้านสิทธิสตรี เธอถูกสังหารพร้อมกับคนขับรถขณะโดยสารทางรถยนต์ไปสู่เมืองคามิชลีเมื่อวันที่ 12 ต.ค. ที่ผ่านมา

มีภาพวิดีโอเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ แสดงให้เห็นว่ามีคนจำนวนหนึ่งสวมชุดลายพรางทหารล้อมรถของเธอ ในวิดีโออีกชุดหนึ่งเผยให้เห็นภาพผู้หญิงนอนเปื้อนฝุ่นอยู่ที่พื้นซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคาราฟ มีคนกลุ่มติดอาวุธที่ถ่ายวิดีโอนี้ทำการหยามหยันร่างของเธอ นักข่าวในพื้นที่ที่รู้จักกับคาราฟยืนยันกับสื่อว่ารถคันที่อยู่ในวิดีโอดังกล่าวเป็นของคาราฟ

พิธีศพของฮาฟริน คาราฟ ผู้นำหญิงชาวเคิร์ด เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา (ที่มาของภาพ: VOA)

VOA เผยแพร่คลิปงานศพของเธอที่เมืองเดริก หรืออัล-มาลิคิยะห์ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรีย เมื่อวันที่ 13 ต.ค. ที่ผ่านมา ทั้งนี้การโจมตีของกองกำลังที่นำโดยตุรกีในรอบหลายวันมานี้ ทำให้มีทั้งพลเรือนเสียชีวิตนับร้อย

เหตุรุนแรงในครั้งนี้ยังสะท้อนเรื่องความขัดแย้งระหว่างกลุ่มติดอาวุธที่มาจากต่างพื้นเพกันในซีเรีย กลุ่มสภาประชาธิปไตยชาวซีเรีย (SDC) กล่าวหาว่ากลุ่มติดอาวุธที่ไดรับการหนุนหลังจากตุรกีคือฟรีซีเรียนอาร์มี (FSA) เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการสังหารในครั้งนี้ กลุ่ม SDC ผู้แถลงในเรื่องนี้เป็นสายการเมืองของ SDF กลุ่มติดอาวุธชาวเคิร์ดที่สหรัฐฯ หนุนหลังและเป็นกลุ่มที่นำการต่อสู้เอาชนะกลุ่มก่อการร้ายไอซิสในซีเรีย

ในวิดีโอออนไลน์หลายชิ้นแสดงให้เห็นภาพชายคนหนึ่งถูกมัดมือไว้ขณะที่มือปืนที่ยิงสังหารเขาพูดเป็นภาษาอาหรับว่าบอกให้คนถ่ายวิดีโอถ่ายทำตอนที่เขายิงเหยื่อด้วยอาวุธปืนสไนเปอร์รวมถึงมีคำในเชิงเหยียดหนามว่า "พวกหมู พวกนักโทษ ฆ่าพวกมัน" เหตุดังกล่าวนี้เกิดทางพื้นที่ตอนเหนือของซีเรีย ซึ่งนักกิจกรรมด้านสื่อที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าผู้คนเหล่านี้ถูกสังหารจาก FSA ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการหนุนหลังจากตุรกี

อย่างไรก็ตามสื่อของตุรกีรายงานว่าคาเลฟถูกสังหารจากการโจมตีทางอากาศ และมีอีกคำกล่าวอ้างหนึ่งจากสื่อของชาวเคิร์ด ANHA ที่ระบุว่าเหตุสังหารในครั้งนี้เป็นฝีมือของกลุ่มก่อการร้ายไอซิส

ทั้งนี้กลุ่มองค์กรสังเกตการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในซีเรีย (Syrian Observatory for Human Rights) ก็เปิดเผยว่ามีการก่อเหตุสังหารประชาชนรวม 9 รายในเวลาที่ต่างกันที่ทางตอนใต้ของเมืองเทลอับยาด โดยระบุว่าผู้ก่อเหตุสังหารเป็นกลุ่มกองกำลังติดอาวุธที่ได้รับการหนุนหลังจากตุรกี คนกลุ่มนี้ก่อเหตุโดยการดึงตัวคนที่โดยสารลงมาจากรถแล้วยิงสังหาร

พรรคอนาคตแห่งซีเรียก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เดือน มี.ค. 2561 ในเมืองอัลรัคคาภายใต้คำขวัญว่า "ประชาธิปไตย พหุนิยม และการกระจายอำนาจในซีเรีย" พรรคการเมืองนี้ต้องการดึงสมาชิกจากกลุ่มชนพื้นเมืองและกลุ่มศาสนาหลากหลายกลุ่มให้เข้าร่วมรวมถึงพยายามสร้างความสัมพันธ์กับประเทศตุรกีและอิรัก

คาราฟเองมีบทบาทในเรื่องการเน้นประเด็นด้านสิทธิสตรีในเขตปกครองตนเองของซีเรีย เมื่อเดือนที่แล้วเธอเข้าร่วมการประชุมกับกลุ่มผู้หญิงชนเผ่าในเมืองอัลตาบากอฮ์ ซึ่งเธอพูดถึงความก้าวหน้าในประเด็นสตรีที่เกิดขึ้นในตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียที่อยู่ภายใต้การปกครองของชาวเคิร์ด

เหตุโจมตีนี้ เกิดขึ้นในช่วงที่โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ตัดสินใจถอนทหารออกจากภาคเหนือของซีเรีย ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเท่ากับเปิดทางให้ตุรกีบุกโจมตีชาวเคิร์ดที่ควบคุมพื้นที่ตอนเหนือของซีเรีย โดยกองทัพตุรกีต้องการส่งกองทัพเข้ามาในพื้นที่ซีเรีย และสร้างเขตปลอดภัยกว้าง 32 กม. ยาวไปตลอดแนวชายแดนตุรกี-ซีเรีย หรือเซฟโซน เพื่อใช้เป็นพื้นที่อาศัยของผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย 2 ล้านคน ที่ปัจจุบันอยู่ในดินแดนของตุรกี

ทั้งนี้กองทัพตุรกี เป็นพันธมิตรกับกลุ่มฟรีซีเรียนอาร์มมี หรือ FSA ซึ่งต่อต้านรัฐบาลอัสซาด ขณะที่กองกำลังชาวเคิร์ดเป็นพันธมิตรกับกองทัพสหรัฐ ซึ่งกองกำลังเคิร์ดต่อต้านรัฐบาลอัสซาดเช่นกัน แต่ระหว่าง FSA กับกองกำลังชาวเคิร์ดนั้นมีความขัดแย้งกัน

ด้านกองกำลังชาวเคิร์ด ซึ่งถูกกองกำลังตุรกีโจมตีอย่างหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ตัดสินใจทำข้อตกลงกับรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์ อัล อัสซาด ที่เคยขัดแย้งกันมาก่อน โดยยอมให้รัฐบาลอัสซาดส่งทหารเข้ามาประจำการในเมืองทางตอนเหนือของประเทศในพื้นที่ติดต่อกับตุรกี นับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2555 ที่รัฐบาลซีเรียเคยควบคุมพื้นที่ดังกล่าว

