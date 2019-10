ที่มาภาพ: Soy Bogota

ในฐานะผู้รักษาประตูทีมชาติ Vanessa Cordoba อาจจะคุ้นเคยกับสถานการณ์กดดันในการแข่งขัน แต่ในวงการฟุตบอลโคลัมเบียขณะนี้กำลังมีข้อถกเถียงเรื่อง 'การเลือกปฏิบัติทางเพศ' ซึ่งหากนักฟุตบอลหญิงเลือกที่จะเข้าร่วมแคมเปญขจัดการเลือกปฏิบัตินี้ พวกเธอก็มีความเสี่ยงที่จะตกงานได้เช่นกัน

ทั้งนี้ Cordoba และนักฟุตบอลหญิงคนอื่นๆ ในโคลัมเบียกำลังผลักดันให้มีมาตรฐานการจ้างงานที่เท่าเทียมกันในวงการฟุตบอลทั้งหญิงและชาย "นั่นเป็นวิธีการเดียวที่จะเปลี่ยนแปลง" Cordoba ระบุ "เราจะมีพลังมากขึ้น ถ้าเราร่วมมือกันต่อรองทั้งวงการฟุตบอล"

แม้ฟุตบอลหญิงในโคลัมเบียจะพึ่งเริ่มต้นอย่างจริงจังในปี 2541 แต่ก็มีผลงานยอดเยี่ยมในระดับนานาชาติ ทีมชาติหญิงสามารถผ่านเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้ถึง 2 สมัย ในปี 2554 และ 2558 รวมถึงการแข่งขันโอลิมปิก ฟุตบอลลีกสำหรับผู้หญิงที่เพิ่งจะก่อตั้งเมื่อปี 2560 แต่เพียงปีเดียวหลังจากนั้น ทีมสโมสร Atlético Huila จากโคลัมเบีย ก็สามารถคว้าแชมป์ Copa Libertadores ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนท์ระดับสโมสรที่สำคัญที่สุดของอเมริกาใต้

แต่กระนั้นพบว่านักฟุตบอลหญิงในโคลัมเบียนอกจากที่จะได้รับค่าแรงน้อยกว่านักฟุตบอลชายแล้ว พวกเธอก็มักจะได้รับสัญญาจากต้นสังกัดเพียงแค่ 3 เดือนเท่านั้น ต่างจากนักฟุตบอลชายที่ได้รับสัญญาครั้งละหลายปี

This is shameful. Atlético Huila win women's Copa Libertadores, then forced to sleep on airport floor on way home.pic.twitter.com/bRcxjfCYSj

— Fare (@farenet) December 6, 2018