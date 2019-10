คุยกับโจชัว หว่อง: ตอบข้อพาดพิงจาก ผบ.ทบ. การพบกับธนาธร อนาคตของฮ่องกง

คุยกับโจซัว หว่อง หลัง พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ กล่าวพาดพิงเขาและขบวนการประท้วงในฮ่องกง นักกิจกรรมหนุ่มชาวฮ่องกงหวังว่าผู้นำกองทัพไทยจะตระหนักถึงความสำคัญของเสรีภาพและประชาธิปไตย พร้อมอัพเดทสถานการณ์ว่าในฮ่องกงมีผู้ประท้วงถูกจับกุม คุกคามทางเพศ และซ้อมทรมานอยู่ในสถานีตำรวจกว่า 3,000 คน

โจชัว หว่อง (ที่มา:วิกิพีเดีย)

“ถ้าเราอยู่ในสงครามเย็นครั้งใหม่ ฮ่องกงก็คือเบอร์ลินใหม่”

โจซัว หว่อง นักกิจกรรมชาวฮ่องกง พูดถ้อยแถลงนี้ไว้เมื่อครั้งที่ได้รับเชิญไปเข้าร่วมงานเลี้ยงที่จัดขึ้นโดยสำนักข่าว Bild ณ ร้านอาหารชั้นบนสุดของอาคารรัฐสภา ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี โดยในครั้งนั้น โจซัวได้มีโอกาสพูดคุยกับรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของเยอรมนี หลังจากพูดประโยคดังกล่าวกับผู้ร่วมงาน เขาพูดต่อว่า “ขอเรียกร้องให้โลกเสรียืนหยัดร่วมกับเราเพื่อต่อต้านระบอบเผด็จการจีน”

หลังจากการพูดครั้งนั้น กรุงปักกิ่งได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กระทรวงต่างประเทศของเยอรมนีที่อนุญาตให้จัดงานดังกล่าวขึ้น​ โดยบอกว่าไม่ควรแทรกแซงกิจการภายในของจีน คำกล่าวเรื่องสงครามเย็นครั้งใหม่นี้เองที่ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการกองทัพบกนำมาอ้างอิงในวีดิทัศน์ประกอบการบรรยายเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 จนก่อให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวางในสังคม

“ผมขอค้างภาพนายคนนี้ไว้หน่อย ตามภาพนายคนนี้คือ โจชัว หว่อง เป็นแกนนำที่มีวาทกรรม If we are in a new cold war, Hong Kong is the new Berlin… ผมไม่ได้พูดเอง นายหว่องมันพูด” พล.อ .อภิรัชต์กล่าว หลังจากนั้นผู้บัญชาการกองทัพได้พูดพาดพิงในหลายประเด็นด้วยกัน

“ทำไมผมถึงค้างภาพนายคนนี้ไว้ แรกสุดฮ่องกงเป็นเกาะ ตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนไปเรียบร้อยแล้ว”

“ทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี้คงเคยไปฮ่องกง เป็นเมืองที่น่าเที่ยวเป็นเมืองที่ไปช็อปปิ้ง แต่ถามว่าวันนี้มีใครอยากไปฮ่องกงไหม เพราะเกิดเหตุการณ์อะไร แต่มันมีบางคนไปครับ แล้วก็ถ่ายรูปโพสต์ให้เห็น”

“นายโจชัว หว่องนั้นมาเมืองไทยไม่รู้กี่รอบ มาพบกับใคร มาพบกับไอ้คนประเภทไหน การพบกันนั้นมีวาระซ่อนเร้น วางแผนคบคิดทำอะไรกันอยู่หรือเปล่า แถมในขนาดที่มีเหตุการณ์ยังมีการไป เยี่ยมคล้ายกับไปให้กำลังใจ ให้การสนับสนุน”

“อย่าลืมนะครับว่าตั้งแต่เกิดเหตุจีนไม่เคยนำกำลังทางทหารเข้าปฏิบัติการ อาจจะมีภาพที่พยายามถ่ายทอดให้เห็นว่าตำรวจใช้ปืน แต่นั้นคือลำดับขั้นตอนในการใช้กำลังจากเบาไปหาหนัก”

“ที่สำคัญคนที่ออกมาคือกลุ่มวัยรุ่นทั้งนั้น ผมถามน้องๆ นิสิตนักศึกษาว่า ถ้าวันหนึ่ง คนที่มันผิดหวัง คนที่ยั่วยุปลุกปั่น คนที่ใช้โซเชียล คนที่ใช้การโฆษณา propaganda มาปั่นสมองน้องๆ ให้ออกมาแบบฮ่องกง น้องๆ จะออกมาไหมครับ ภาพเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองเมื่อปี 2553 ผมรู้สึกว่าวัยรุ่นนิสิตนักศึกษามีความอ่อนไหวมาก และจะต้องเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งเขาจะต้องรู้ความจริง”

แม้จะมีสื่อมวลชนออกมาตรวจสอบคำพูดของผู้บัญชาการกองทัพบกบ้างแล้ว ทั้งยังมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับบทบาทของผู้บัญชาการกองทัพบก แต่ในหัวข้อเหล่านี้คงไม่มีใครตอบประเด็นได้ดีเท่าผู้ที่ถูกพาดพิงโดยตรง

เมื่อวันที่ 15 ต.ค. ประชาไทติดต่ออีเมลเพื่อขอสัมภาษณ์โจซัว หว่อง หลัง พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ กล่าวพาดพิงเขาและขบวนการประท้วงในฮ่องกง เพื่อตอบประเด็นต่าง ๆ ข้างต้น รวมไปถึงอัพเดทเรื่องราวการรับสมัครเลือกตั้งของนักกิจกรรมฮ่องกง และสถานการณ์ประท้วงล่าสุดในฮ่องกง

ประชาไท: สถานการณ์รับสมัครเลือกตั้งเป็นอย่างไรบ้าง

โจชัว หว่อง: “เกี่ยวกับการลงสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนท้องถิ่น ผมจะส่งแถลงการณ์ฉบับเต็มให้ว่าทำไมผมถึงลงสมัคร และทำอย่างไรถึงจะส่งกำลังใจให้ประชาชนมุ่งสู่การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและสถาบัน​ นี่เป็นเป้าหมายหลักของผมในการลงสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนท้องถิ่น โชคร้ายที่ผมยังต้องรอการยืนยันจากรัฐบาลก่อนว่าจะอนุญาตให้ผมลงสมัครรับเลือกตั้งได้หรือไม่”

ขอให้ช่วยอัพเดทการประท้วงในฮ่องกงหน่อยครับ

“จากการที่ขบวนการประท้วงในฮ่องกงเรียกร้องให้คนหนุ่มสาวออกมาต่อสู้เพื่อให้ฮ่องกงเป็นสมัยใหม่ โดยแสดงให้โลกเห็นถึงความไม่พอใจและเส้นทางสู่การเลือกตั้งที่เป็นเสรีและระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลได้เปลี่ยนเมืองระดับโลกเช่นนี้ให้กลายเป็นรัฐตำรวจและใช้ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น มันจะจุดประกายให้ประชาชนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากยิ่งขึ้นด้วยก็เท่านั้น”

คิดอย่างไรกับการที่ ผบ.ทบ. ไทยกล่าวพาดพิงคุณในหลายประเด็น รวมถึงกล่าวว่าจีนเป็นส่วนหนึ่งของฮ่องกงไปแล้ว

“ไม่ว่าฮ่องกงจะอยู่ภายใต้การปกครองของปักกิ่งหรือไม่ เราก็ควรมีอำนาจอิสระในการปกครองตัวเอง ซึ่งเป็นคำประกาศที่ลงนามไว้ร่วมกันกับอังกฤษ และเป็นสนธิสัญญาที่ลงนามอยู่ในองค์การสหประชาชาติครับ ผมหวังว่าผู้บัญชาการกองทัพบกไทยจะสามารถตระหนักได้ถึงความสำคัญของการรับรองให้ประชาชนมีเสรีภาพ ประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน สิ่งเหล่านี้คือคุณค่าสากลที่พวกเรายึดถือ”

คิดอย่างไรกับคำพูดของ ผบ.ทบ. ไทยที่ว่า ตอนนี้ไม่มีใครอยากไปฮ่องกงเพราะการประท้วง และไม่อยากให้เยาวชนไทยเอาเยี่ยงอย่างฮ่องกง

“ฮ่องกงต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานเพราะปักกิ่ง และเมื่อผู้บัญชาการกองทัพไทยขอให้อย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่าง ความเห็นอย่างเดียวของผมคือถ้ารัฐบาลของไทยทำเหมือนกัน เยาวชนไทยก็คงจะทำเหมือนกับที่เยาวชนฮ่องกงทำมาแล้วในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้น มันเลยขึ้นอยู่กับกองทัพ และขึ้นอยู่กับเรา”

คุณเคยมาประเทศไทยหรือไม่ เพราะ ผบ.ทบ. บอกว่าคุณมาเมืองไทยไม่รู้ตั้งกี่รอบ

“ผมไม่เคยมาประเทศไทยในช่วงสองสามปีมานี้เลย โดยเฉพาะในช่วงหลังจากที่ถูกกักตัวอยู่ที่กรุงเทพและถูกขึ้นบัญชีดำโดยรัฐบาลไทยในปี 2559 ดังนั้น มันเป็นข่าวปลอมนะครับ และเป็นคำกล่าวหาที่ไม่จริงเวลาที่บอกว่าผมเคยมาประเทศไทยหลายครั้งแล้ว การมาเที่ยวประเทศไทยครั้งเดียวของผมคือเมื่อสมัยตอนผม 10 ขวบ ตอนนั้นผมมาเที่ยวกับครอบครัวกับพ่อแม่ที่กรุงเทพ เท่านั้นเองครับ”

คิดอย่างไรกับการที่ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจถูกโจมตีอย่างหนักหลังจากถ่ายรูปและพูดคุยกับคุณเป็นเวลา 5 นาที

“มันไม่มีเหตุผลเลย เพราะแม้ว่าเราจะมีความคิดเหมือนกัน และตระหนักถึงความสำคัญของเสรีภาพและประชาธิปไตย นั่นไม่ได้หมายความว่าเราต้องห้ามมีการสื่อสารกัน ตอนนั้น เราแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับความน่ากลัวของการปราบคนเห็นต่าง และวิธีการที่รัฐบาลไทยไม่เคารพเสียงของผู้เห็นต่างและเสียงที่มาจากการเลือกตั้งอย่างเสรี“

คุณมองอนาคตของฮ่องกงไว้อย่างไร

“อนาคตของฮ่องกงควรให้ประชาชนฮ่องกงเป็นผู้ตัดสิน เราควรมีสิทธิกำหนดชะตาของตนเองแทนที่จะถูกครอบงำด้วยการใช้กำลัง เราหวังว่าฮ่องกงจะเป็นสถานที่ของเสรีภาพและประชาธิปไตย และเราสามารถเป็นคนที่กำหนดอนาคตของเราได้ และตอนนี้ฮ่องกงกำลังทุกข์ทรมานอยู่ ที่จริงแล้วมีนักกิจกรรมถูกจับกุม ถูกคุกคามทางเพศ และทารุณกรรมอยู่ในสถานีตำรวจกว่า 3,000 คน ไม่ใช่แค่ผู้ประท้วงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงหน่วยปฐมพยาบาล นักข่าว พยาบาล และหมอด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการทำลายสิทธิมนุษยชน”