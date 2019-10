กวีประชาไท: This is Bullshit!

Hey You! Yes. It's you

น่าอดสู กับ Damn Propaganda

ชอบเบือนบิด Bullshit ผิดเวลา

Agenda คืออะไร I ชักงง

.......... .......... ..........

Reconcile ภายใต้ คำตอแหล

พวกโก๋แก่ NCPO โง่ และ หลง

Thai Junta จะพาใครให้มั่นคง

แล้วตกลงเรื่องของ You หรือ ของ I

.......... .......... ..........

Protesters แปลงเป็น Terrorists

Oh! Damn You. Bullshit ช่างคิดได้

อีกทั้ง Red Warrior เออ! ทำไป

ให้ตีไข่ ใส่ Color เพ้อให้พอ

.......... .......... ..........

ก็คอยดู เพราะ You Cruel สร้างความแค้น

Torlae Land ร้อนจนเลือดเดือดแล้วหนอ

Destiny ที่เราเฝ้าคอยรอ

You ยอมหักไม่ยอมงอ ก็เตรียมตัว

.......... .......... ..........

จากวันนั้น วันที่ You Coup D'etat

Conspired โดยนายหน้า ค้าความชั่ว

หลง Power เพ้อบ้า ตามืดมัว

คิดว่า Sure แต่ความชังยังยืดยาว

.......... .......... ..........

สิทธิ-เสรี Freedom ปลอมมาให้

ธรรมนูญ Under Guided I ปวดร้าว

แล้วยังมา ยึกยัก Fuck Around

I กินข้าว มิใช่ควาย I เป็นคน

.......... .......... ..........

C'mon ปรอง C'mon ดอง กันดีไหม

Hurry up ไวไว ได้กุศล

สร้าง Road Map E-แอบ อลวน

จะเกิดผลบน Tollway ในเร็ววัน

.......... .......... ..........

Democrat เคลือบสีที่ฟอกย้อม

อีก Freedom ก็ของปลอมช่างน่าขัน

Liberty ใครก็มีของแท้กัน

แต่บ้านฉัน นั่นของแท้ Torlae Land

.......... .......... ..........

Human Rights ไม่ต้องมีจะดีกว่า

เพราะ Hidden Agenda , Important!

Committee ก็มั่วได้ ไปแกนแกน

Governance. So bad ฉัน Sad จัง

.......... .......... ..........

Parliament เหม็นคาวเรื่องฉาวโฉ่

ทั้ง Hi So, Lo So ทำโง่งั่ง

Minister, Senator เรอเสียงดัง

อยากจะนั่ง NGV ให้ปรีดา

.......... .......... ..........

อยากจะมี 5G ไม่ดีหรอก

ยังต้อง Blocked web site ไห้โหยหา

TV News, TV Old โอ้ขวัญตา

มาร่วม Propaganda บ้าหอบฟาง

.......... .......... ..........

Rule of Law ขอขีดเส้น แล้วเว้นวรรค

ตราชั่งหนัก One Way เป๋เอียงข้าง

เพระ Justice ไม่เคยคิดอยู่ตรงกลาง

He ลากบ้าง She ลากบ้าง ช่างปะไร

.......... .......... ..........

Dictator เจอ Freeman แสนสนุก

ผู้มีบุญหุ่นกระปุกมา Surprised

อยากจะปรอง อยากจะดอง Reconcile

ผู้ยิ่งใหญ่ ยังไม่ Care ช่างแม่มัน

นะจ๊ะ.