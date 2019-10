นักการเมืองชื่อดังในสหรัฐฯ ทั้งจากพรรครีพับริกันและพรรคเดโมแครตเคลื่อนไหวร่วมกันในการเรียกร้องให้ซีอีโอของบริษัทแอปเปิลคืนโปรแกรม HKMap ให้กับผู้ประท้วงในฮ่องกง หลังจากที่ก่อนหน้านี้แอปเปิลเคยสั่งถอนโปรแกรมแอพพลิเคชันตัวนี้ ซึ่งเป็นแอพฯ ที่ทำให้ชาวฮ่องกงสามารถติดตามขบวนประท้วงและการวางกำลังของตำรวจได้

นักการเมืองในสหรัฐฯ 7 คนจากสองพรรคการเมืองใหญ่ได้แก่ เท็ด ครูซ, รอน ไวเดน, มาร์โค รูบิโอ, อเล็กซานเดรีย โอแคซิโอ-คอร์เทซ และคนอื่นๆ ร่วมกันเรียกร้องให้ ทิม คุก ประธานผู้บริหารใหญ่บริษัทไอทีแอปเปิล คืนโปรแกรมแอพพลิเคชัน HKMap ให้กับชาวฮ่องกง หลังจากเมื่อก่อนหน้านี้แอปเปิลสั่งถอดโปรแกรมนี้ออกจากร้านค้าแอพสโตร์ของตัวเอง ถึง 2 ครั้ง

โปรแกรมแอพพลิเคชั่นดังกล่าวเป็นโปรแกรมแผนที่ที่อาศัยข้อมูลจากผู้คนทั่วไปในการระบุตำแหน่งเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งมีผู้คนในฮ่องกงใช้งานอย่างกว้างขวาง โดยที่ในช่วงที่มีการประท้วงนั้น ผู้คนในฮ่องกงใช้แอพพลิเคชั่นนี้ในการแจ้งว่ามีการรประท้วงที่ไหนบ้าง มีจุดไหนบ้างที่ปิดถนน รมวถึงระบุตำแหน่งที่มีตำรวจประจำการอยู่

ในช่วงต้นเดือน ต.ค. ที่่ผ่านมาแอปเปิลทำการสั่งระงับไม่ให้ใช้งาน HKmap.live จากแอพสโตร์ของพวกเขา มีการยกเลิกการระงับนี้ในเวลาต่อมาไม่กี่วันหลังจากนั้น แต่ก็มีการกลับมาสั่งระงับอีกในช่วงราว 2 สัปดาห์ก่อนหน้านี้ โดยอ้างว่าแอพฯ นี้จะ "เป็นอันตรายต่อผู้บังคับใช้กฎหมาย" และ "เป็นภัยต่อความปลอดภัยสาธารณะ" โดยที่ผู้พัฒนาโปรแกรมนี้โต้ตอบว่าแอปเปิลอ้างเรื่องนี้โดยไม่มีหลักฐานยืนยันใดๆ เลย

กลุ่มนักการเมืองสหรัฐฯ ระบุในข้อความเรียกร้องต่อคุกว่า ถึงแม้พวกเขาจะเชื่อเช่นเดียวกันกับแอปเปิลในเรื่องที่การค้าและการทูตอาจจะสามารถใช้เป็น "แรงผลักดันส่งเสริมประชาธิปไตย" ได้ดีกว่าจะวิพากษ์วิจารณ์อยู่ข้างสนามอย่างเดียว แต่การที่รัฐบาลเผด็จการปฏิเสธที่จะพัฒนาหรือกระทั่งตอกย้ำความเป็นอำนาจนิยมของตัวเองบรรษัทก็มีโอกาสจะกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมกระทำผิดไปกับเผด็จการเหล่านี้ด้วย

มีการตั้งข้อสังเกตว่าแอปเปิลดำเนินการถอนแอพพลิเคชันนี้ออกหลังจากที่ทางการจีนทำการกดดันพวกเขาผ่านการแสดงความคิดเห็นในหนังสือพิมพ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยที่นักการเมืองสหรัฐฯ อ้างอิงข้อมูลจากกลุ่มจับตามองเรื่องเซนเซอร์ของจีน GreatFire ระบุว่าแอปเปิลทำการเซนเซอร์แอพฯ อย่างน้อย 2,200 แอพฯ ในจีน

กรณีการประท้วงในฮ่องกงดำเนินมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วเริ่มจากการต่อต้านกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนฉบับใหม่ที่ถูกมองว่าจะเป็นการให้อำนาจจีนแผ่นดินใหญ่ในการจับกุมตัวผู้ต่อต้านทางการที่อยู่ในฮ่องกงได้ง่ายขึ้้น การประท้วงมีการยกระดับข้อเรียกร้องเป็นการเรียกร้องเสรีภาพทางการเมืองและเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้ชุมนุมและนักโทษการเมืองฮ่องกง

การประท้วงในฮ่องกงยังทำให้เกิดผลสะท้อนจากนานาชาติ เช่น เรื่องที่เมื่อไม่นานนี้นักการเมืองนอร์เวย์เสนอให้ "ประชาชนฮ่องกง" เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี 2563 ทำให้จีนแผ่นดินใหญ่โต้ตอบในเรื่องนี้เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ที่ผ่านมาว่าเป็นเรื่องที่ต่างชาติไม่มีสิทธิจะเข้ามาก้าวก่าย

ทั้งนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมายังมีเหตุการณ์ที่บริษัทวิดีโอเกมบลิซซาร์ดสั่งลงโทษนักกีฬา Esport ผู้ที่แสดงการสนับสนุนฮ่องกงอย่างเปิดเผยผ่านการออกอากาศ รวมถึงมีกรณีที่สปอนเซอร์กับหุ้นส่วนชาวจีนตัดสายสัมพันธ์กับสมาคมบาสเกตบอลแห่งชาติสหรัฐฯ หรือเอ็นบีเอเนื่องจากมีผู้จัดการทีมฮุนสตันร็อกเก็ตส์ทวีตสนับสนุนการประท้วงในฮ่องกง

ผู้ชุมนุมชาวฮ่องกงยังคงประท้วงอย่างต่อเนื่องและนัดชุมนุมอย่างไม่เป็นทางการในวันอาทิตย์นี้ (20 ต.ค.) โดยที่ในช่วงวันที่ 19 ต.ค. ที่ผ่านมามีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นกับผู้ชุมนุมอายุ 19 ปี รายหนึ่งที่กำลังเดินแจกจ่ายใบปลิวอยู่ที่ย่านไทโปใกล้กับ "กำแพงเลนนอน" มีคนสวมเสื้อดำคนหนึ่งพุ่งเข้ามาแทงชายอายุ 19 ปีผู้นี้ที่ลำคอและที่ท้องจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ผู้ก่อเหตุยังได้ตะโกนแสดงการต่อต้านชาวฮ่องกงหลังก่อเหตุไว้ว่า "ฟังนะพวกเยาวชนฮ่องกงไร้ประโยชน์ ฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของจีน"

