พรรคกรีนได้รับความนิยมมากขึ้นในการเลือกตั้งสวิตเซอร์แลนด์

พรรคกรีนของสวิตเซอร์แลนด์ทำคะแนนได้ดีเป็นประวัติการณ์แซงหน้าพรรคขวากลาง แต่ก็ยังไม่ชนะพรรค SVP ซึ่งเป็นพรรคขวาที่ได้รับความนิยม อย่างไรก็ตามพรรคขวาทั้ง 2 พรรคได้คะแนนน้อยลงมากในรอบ 20 ปี สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะะเหตุการณ์สูญเสียธารน้ำแข็งในสวิส รวมถึงการเคลื่อนไหวของเยาวชนทำให้คนหันมาสนใจวิกฤตโลกร้อนมากขึ้น

เรกูลา ริตซ์ หัวหน้าพรรคกรีนของสวิตเซอร์แลนด์ (ที่มา: Wikipedia/แฟ้มภาพ)

22 ต.ค. 2562 เว็บไซต์คอมมอนดรีมส์รายงานว่าจากผลการเลือกตั้งสวิตเซอร์แลนด์เมื่อ 20 ต.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าถึงแม้พรรคฝ่ายขวา พรรคประชาชนสวิสหรือ SVP จะชนะการเลือกตั้ง แต่พรรคกรีนก็ได้รับคะแนนนิยมเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยได้ที่นั่งเพิ่มจากเดิม 17 ที่นั่ง เมื่อเทียบกับพรรคฝ่ายขวาซึ่งเสียไป 12 ที่นั่ง

เซลินา วารา รองหัวหน้าพรรคกรีนซึ่งเป็นพรรคสายก้าวหน้าในสวิตเซอร์แลนด์ให้สัมภาษณ์ต่อสถานีวิทยุของสวิตเซอร์แลนด์ว่า "นี่ไม่ใช่แค่กระแสของพรรคสายเขียว แต่เป็นคลื่นยักษ์ เป็นพายุบุแคม"

ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนี้พรรคกรีนของสวิตเซอร์แลนด์ได้รับคะแนนเสียงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้และได้รับมากขึ้นกว่าเดิมร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับการเลือกตั้งในปี 2558 เป็นร้อยละ 13.2 อีกพรรคหนึ่งคือพรรคกรีนลิเบอรัล (GLP) ที่เป็นนักสิ่งแวดล้อมสายเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ-การเมืองก็ได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นร้อยละ 7.8 จากเดิมที่ได้รับคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อการเลือกตั้ง 4 ปีที่แล้ว

ในการแข่งขันกันที่มีหลายพรรค ถ้าหาก 2 พรรคนี้ร่วมมือกันแล้วจะมีคะแนนเกือบร้อยละ 21 ซึ่งมีโอกาสสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายได้ นอกจากนี้ในระบบการเมืองของสวิตเซอร์แลนด์แล้ว การที่พวกเขามี 26 ที่นั่งในสภาจากทั้งหมด 200 ที่นั่งก็ทำให้พวกเขามีโอกาสเข้าไปเป็น 1 ใน 7 มนตรีแห่งสมาพันธ์ (Conseil Fédéral) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้นำฝ่ายบริหารรัฐบาลกลางของสวิตเซอร์แลนด์

ในการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคฝ่ายขวาสายต่อต้านผู้อพยพคือพรรค SVP ยังคงชนะการเลือกตั้งแต่ก็ได้รับคะแนนลดลงจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วร้อยละ 3.8 เหลือร้อยละ 25.6 ซึ่งนับว่าเป็นครั้งที่ทำได้แย่ที่สุดสำหรับพรรค SVP นับตั้งแต่ปี 2542 ส่วนพรรคฝ่ายขวากลางหรือ CVP ทำได้แย่ที่สุดนับตั้งแต่มีการตั้งพรรคมาคืออยู่ที่ร้อยละ 11.4 โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นครั้งแรกที่พรรคกรีนสามารถทำคะแนนได้ดีกว่าพรรคขวากลาง

เรกูลา ริตซ์ ประธานพรรคกรีนของสวิตเซอร์แลนด์บอกว่านี่เป็นผลคะแนนที่มากเป็นประวัติการณ์สำหรับพรรคกรีนของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งริตซ์มองว่าเป็นเพราะผู้คนหันมาใส่ใจเรื่องวิกฤตโลกร้อนกันมากขึ้น

พรรคกรีนแห่งยุโรปก็ร่วมแสดงความยินดีที่พรรคกรีนสวิตเซอร์แลนด์ทำได้ดีในครั้งนี้ โดยบอกว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่กระแสของพรรคสายเขียวกำลังมาแรงในยุโรป และเป็น "ชัยชนะร่วมกันของค่านิยมของพรรคเขียวที่ช่วยสกัดกั้นการเติบโตของวาทกรรมการเมืองที่เป็นพิษของพวกขวาจัด"

ไรน์ฮาร์ด บูติโคแพร์ หนึ่งในประธานร่วมของพรรคกรีนแห่งยุโรปกล่าวว่าการสูญเสียธารน้ำแข็งพิโซลที่เทือกเขาแอลป์ในปีนี้ทำให้วิกฤตโลกร้อนอยู่ใกล้ตัวชาวสวิสมากขึ้นกว่าเดิม ทำให้รู้สึกว่าการแก้ไขปัญหาโลกร้อนเป็นสิ่งที่รอไม่ได้แล้ว

นอกจากเรื่องการสูญเสียแหล่งธรรมชาติแล้วสื่อคอมมอนดรีมส์ยังระบุว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้คนหันมาสนใจประเด็นนี้มาจากการลุกขึ้นประท้วงของกลุ่มคนรุ่นเยาว์ในหลายประเทศทั่วโลกด้วย

