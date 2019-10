RAD ปล่อยเพลงใหม่ ‘ถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง’

วันที่ 23 ต.ค.2562 RAP AGAINST DICTATORSHIP หรือ RAD กลุ่มนักดนตรีแร็ปที่โด่งดังมาจากเพลง ‘ประเทศกูมี’ ได้ปล่อยเพลงใหม่ชื่อว่า ‘ถึงผู้เกี่ยวข้อง’

ก่อนหน้านี้เพจของวงดนตรีดังกล่าวได้ประกาศว่าในวันปิยะมหาราชนี้จะมีการปล่อยเพลงใหม่ เนื้อหาของเพลงเป็นการบรรยายสภาพของคนยากจนหรือผู้ถูกกดขี่ต้องเผชิญปัญหาในชีวิตหลายด้าน ไม่ถูกนับว่าเป็นคนที่เท่าเทียม รวมถึงชนชั้นปกครองที่สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ตามอำเภอใจ

“การกดขี่โดยชนชั้นปกครอง การลดทอนเสียงของประชาชนที่เกิดขึ้นมาตลอดตั้งแต่รัฐประหาร ปี 2549 เป็นระยะเวลาร่วม 13 ปี และชัยชนะของประชาชนดูช่างห่างไกล RAP AGAINST DICTATORSHIP จึงจัดทำเพลงเพื่อส่งเสียงถึงปัญหาในสภาวะการเมืองอันน่าวิตกในการควบคุมของระบอบคณาธิปไตยที่เริ่มต้นจากการทำรัฐประหาร รวมไปถึงการฉีกรัฐธรรมนูญ และร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่เพื่อธำรงอำนาจของระบอบผู้ปกครองและพวกพ้องตน และท้ายสุดรัฐบาลทหารก็ได้ฟอกตัวเองผ่านรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นเองในปี 2560 และโกงการเลือกตั้งระดับชาติในปี 2562 โดยสำเร็จ

.

Since the coup d’etat in 2006, the oppression by the ruling class and the dismissal of the citizen’s voices have perpetuated for 13 years, and the triumph of the people seems so far away. RAP AGAINST DICTATORSHIP has composed the song to stress the distressing situation when the country being ruled by the oligarchy. Inflicted by the coup de d’etat, abandoned the people’s constitution, and drafted a new one to maintain the power of the oligarchy, the junta government has ultimately purified its coup by the military-written constitution and the corrupt election in 2019.” เพจ RAP AGAINST DICTATORSHIP ระบุ

นอกจากนี้เพจยังระบุว่าทางกลุ่มได้ส่งจดหมายเปิดผนึกไปถึงผู้เกี่ยวข้อง จดหมายลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 สรุปความได้ว่า ทางกลุ่มได้จัดทำเพลงเพื่อส่งเสียงถึงปัญหาในสภาวะการเมืองอันน่าวิตก และเห็นว่าทุกคนล้วนเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นประชาชน รัฐบาล สื่อมวลชน องค์กรต่างๆ จึงใคร่ขอเชิญทุกท่านรับฟังเพลง ถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ Youtube ช่อง RAP และ Music streaming โดยหวังว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะมาร่วมกันมองปัญหานี้และตั้งคำถามต่อมันดังๆ อีกครั้ง

“ไม่ว่าท่านจะอยู่ฝ่ายใด เราต่างตกอยู่ใต้ระบอบที่ไม่โปร่งใสและกติกาที่ไม่ใช่ของประชาชน" จดหมายระบุ