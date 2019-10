กระทรวงพาณิชย์เตรียมแถลงข่าวกรณีสหรัฐฯ ประกาศพักสิทธิ GSP บางส่วนของชั่วคราว (suspend) สินค้าไทย 28 ต.ค. 2562 นี้ สื่อ 'มติชนออนไลน์' เปิดรายละเอียดประกาศพักสิทธิ GSP ไทยระบุไม่ให้สิทธิแรงงานตามมาตรฐาน มีผล 6 เดือนหลังประกาศ 25 ต.ค. 2562

26 ต.ค. 2562 กรณีที่สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR ได้ออกประกาศว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้ลงนามประกาศระงับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไปหรือ GSP กับสินค้าของไทยเป็นมูลค่า 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 39,650 ล้านบาทโดยระบุว่าไทยล้มเหลวในการจัดสิทธิ์ที่เหมาะสมให้กับแรงงานตามหลักสากลนั้นโดยสินค้าไทยที่อยู่ในการที่จะถูกตัดสิทธิ GSP ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 2563 จะมีถึง 573 รายการ ครอบคลุมทั้งของกินและของใช้ตั้งแต่อาหารทะเล ผักและผลไม้ เมล็ดพันธุ์ น้ำเชื่อมและน้ำตาล ซอสถั่วเหลือง น้ำผักและผลไม้ ไปจนถึงอุปกรณ์เครื่องครัว ประตูหน้าต่าง ไม้อัดและไม้แปรรูป เครื่องประดับ แผ่นเหล็ก และสแตนเลส เป็นต้น

ล่าสุดในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ นายกีรติ รัชโน ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ได้แจ้งกับสื่อมวลชนเตรียมแถลงข่าว เรื่อง กรณีสหรัฐฯ พักสิทธิ GSP ไทยในวันจันทร์ที่ 28 ต.ค. 2562 เวลา 10.30 น. ที่กรมการค้าต่างประเทศ

ทั้งนี้รายงานข่าวระบุสาเหตุที่แท้จริงการตัดสิทธิ์ GSP ครั้งนี้ เป็นการตอบโต้ทางการไทย ที่สั่งแบน 3 สารพิษ ซึ่งสหรัฐฯ ได้ทักท้วง โดยสถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยได้ทำหนังสือถึงรัฐบาลไทยแล้วก่อนหน้านี้ สำหรับทางออกต่อกรณีดังกล่าวนั้น รัฐบาลเตรียมใช้เวทีการประชุมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการประชุมอาเซียนซัมมิทในไทย ระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย. 2562 นี้ ซึ่งจะมีเวทีคู่ขนานและจะมีตัวแทนจากทางการสหรัฐร่วมประชุมเพื่อเจรจาแก้ปัญหาต่อไป

ด้าน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ กล่าวถึงกรณี สถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยได้ทำหนังสือถึงรัฐบาลไทยเรื่องขอให้ทบทวนการแบน 3 สารเคมีภาคเกษตร จะส่งผลกระทบอย่างไรซึ่งเรื่องดังกล่าวได้ส่งมายังกระทรวงพาณิชย์ โดยที่ตนได้นำเอกสารดังกล่าว ส่งต่อไปยังกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของกระทรวงอุตสาหกรรม นำไปพิจารณาแล้วว่าจะมีผลกระทบอย่างไร คงต้องรอผลการพิจารณาของกรมการค้าต่างประเทศอีกครั้ง

“ทั้งนี้สิ่งที่เขาแจ้งมาในหนังสือดังกล่าว คือ เขามีความเป็นห่วงว่าต้นทุนการใช้ยาตัวใหม่จะแพงขึ้น ซึ่งตัวเลขเฉลี่ยนั้นเขาอ้างว่าตัวเลขเป็นแสนล้าน และเขายังห่วงว่าสินค้าทางการเกษตรบางอย่างของเขาจะมีปัญหาในการนำเข้ามาในไทย ดูเหมือนว่าเขาแสดงความเป็นห่วงประเทศเรา แต่ก็ชัดเจนว่าเขาเองก็เป็นห่วงประเทศเขา ดังนั้นตนเองยังตอบไม่ได้ว่าเรื่องนี้จะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ก็ต้องพิจารณาตามขั้นตอนกฎหมายของเราด้วย” นายจุลินทร์กล่าว

น.ส.กัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงค์ ประธานสภา ผู้ส่งทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐลงนามคำสั่งยกเลิกการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) แก่ประเทศไทยหลายรายการสินค้า รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารทะเล โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ภายใน 6 เดือน หลังจากรัฐบาลไทยล้มเหลว ยกระดับสิทธิแรงงานให้เท่าเทียมมาตรฐานโลกนั้น เรื่องนี้ ภาคเอกชนก็ยังสับสนและงงต่อคำประกาศของผู้บริหารสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมาก เนื่องจากที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ไทยถูกปรับอันดับจากเดิมเคยได้อยู่เทียร์ 3 มาเป็นเทียร์ 2 เมื่อกลางปี 2561 ที่ผ่านมา เห็นว่าไทยได้แก่ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการจะปรับฐานะไทยขึ้นมาอยู่ในกลุ่มเทียร์ 1 ที่สหรัฐจะเน้นให้เฉพาะกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเท่านั้น จึงไม่แน่ใจว่าสหรัฐจะประกาศปรับลดอันดับไทยลงเป็นเทียร์ 3 หรืออะไรยังไม่ทราบด้วยเหตุผลที่แท้จริงได้

อย่างไรก็ตาม คงจะต้องขอเวลาศึกษาคำประกาศของสหรัฐก่อนว่าจะตัดสิทธิจีเอสพีของไทยในกลุ่มสินค้าอะไรบ้าง แต่เท่าที่ได้เห็นเบื้องต้นน่าจะกระทบต่อกลุ่มสินค้าประมงของไทยพอสมควร และคงต้องติดตามดูว่าตัวผู้บริหารของสหรัฐจะประกาศปรับเปลี่ยนอะไรอีกหรือไม่ในที่ให้เวลาไทยอีก 6 เดือนในการตัดสิทธิจีเอสพี คงต้องตามดูกันต่อไป และกลุ่มสินค้าประมงของไทยคงต้องปรับตัวหาช่องทางอื่นในการทำตลาดกันต่อไป

นายกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทย กล่าวว่าทางหอการค้าไทยทราบเรื่องที่สหรัฐได้ประกาศตัดสิทธิจีเอสพีต่อไทยแล้ว ภาคเอกชนขอเวลาศึกษาในรายละเอียดของคำประกาศดังกล่าวให้ชัดเจนอีกครั้งว่าจะปรับตัวรับผลกระทบดังกล่าวอย่างไรดี และจะต้องดูว่าผู้ประกอบการที่เข้าข่ายถูกตัดสิทธิเป็นบริษัทของคนไทยหรือประเทศอะไรที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยกันแน่ คาดว่าจะทราบผลที่ชัดเจนในเร็วๆ นี้

"ทั้งนี้อยากฝากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อสหรัฐให้เวลาไทย 6 เดือนก่อนถูกตัดสิทธิ์ จึงอยากให้ทุกหน่วยงานช่วยไปเจรจาเรื่องนี้ให้กับภาคเอกชนด้วย" นายกลินท์กล่าว

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็ง กล่าวว่าสมาคมฯ ขอเวลาศึกษารายละเอียดในคำประกาศของสหรัฐให้ชัดเจนก่อน แต่เข้าใจว่าในส่วนกลุ่มอาหารทะเลที่เกี่ยวข้องกับคำประกาศสหรัฐน่าจะอยู่ในกลุ่มประเภท ปลาและปลาหมึกเป็นหลัก ดังนั้น คำประกาศของสหรัฐนี้ถือเป็นเรื่องวิบากกรรมของสินค้าไทยในกลุ่มนี้ ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ภาคการส่งออกของไทยได้รับผลกระทบหลายด้านทั้งค่าแรง ค่าเงินบาทที่แข็งค่าแต่ที่ผ่านมาภาคการส่งออกของไทยก็ปรับตัวมาตลอดหาตลาดใหม่ทดแทนตลาดเก่าอยู่แล้ว

มติชนออนไลน์ รายงานว่าช่วงค่ำของวันที่ 25 ต.ค. 2562 (เวลากรุงวอชิงตัน) รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ประกาศพักสิทธิ GSP บางส่วนของไทยชั่วคราว (suspend) เนื่องจากเห็นว่าไทยไม่ได้ดำเนินมาตรการเพื่อให้สิทธิแรงงานตามมาตรฐานระหว่างประเทศอย่างเพียงพอ โดยการพักสิทธิ GSP บางส่วนชั่วคราวดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ 6 เดือนหลังจากวันที่ประกาศ Presidential Proclamation เรื่องนี้ (25 ต.ค. 2562)

2. รายละเอียดดังนี้

2.1 ประธานาธิบดีทรัมป์ มีหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภา ลงวันที่ 25 ต.ค. 2562 มีใจความสำคัญว่า

“I have determined that Thailand is not taking steps to afford to workers in Thailand internationally recognized worker rights. Accordingly, it is appropriate to suspend the duty-free treatment accorded under the GSP to certain eligible articles that are the product of Thailand, effective 6 months after the date of this proclamation.”

“The United States remains committed to fair and reciprocal trade with Thailand.”

2.2 ทำเนียบขาวได้เผยแพร่ Presidential Proclamation to Modify Duty-Free Treatment Under the Generalized System of Preferences and for Other Purposes ซึ่งมีใจความสำคัญเกี่ยวกับประเทศไทยเหมือนกับหนังสือของ ประธานาธิบดีทรัมป์ข้างต้น

2.3 US Trade Representative (USTR) ได้ออกข่าวสารนิเทศระบุเกี่ยวกับประเทศไทยว่า

“The Office of the United States Trade Representative announced today that President Donald J. Trump is suspending $1.3 billion in trade preferences for Thailand under the Generalized System of Preferences (GSP) based on its failure to adequately provide internationally-recognized worker rights.”

