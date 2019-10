คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ออกแถลงการณ์เรียกร้องรัฐบาล เร่งให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉ. 87 และ 98 ปฏิรูป พ.ร.บ.แรงงานสั มพันธ์ และปกป้องคุ้ มครองคนงานจากการถูกนายจ้ างตอบโต้เลือกปฏิบัติในการจัดตั้ งสหภาพแรงงานและการเจรจาต่ อรองร่วมอย่างไม่เป็นธรรม

29 ต.ค.2562 จากกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศระงับสิทธิพิเศษภาษีศุลกากร (GSP) กับไทย จำนวนหนึ่ง มีผล 6 เดือนนับจากนี้ โดยยกเหตุผลที่รัฐบาลไทยไม่ได้มี มาตรการในการบังคับให้เกิดการคุ้ มครองสิทธิแรงงานตามมาตรฐานสากล นั้น ล่าสุดคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย( คสรท.) ออกแถลงการณ์ เรียกร้องรัฐบาลไทย เร่งดำเนินการ ให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์ การแรงงานระหว่างประเทศ(ILO)ฉบั บ 87 ว่าด้วยเรื่อง เสรีภาพในการสมาคม และให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์ การแรงงานระหว่างประเทศ(ILO)ฉบั บ 98 ว่าด้วยเรื่องสิทธิในการรวมตั วและการเจรจาต่อรองร่วม

คสรท. ยังเรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปพระราชบัญญัติแรงงานสั มพันธ์และพระราชบัญญัติแรงงานรั ฐวิสาหกิจสัมพันธ์และกฎหมายอื่ นให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และออกมาตรการส่งเสริ มระบบแรงงานสัมพันธ์และปกป้องคุ้ มครองคนงานจากการถูกนายจ้ างตอบโต้เลือกปฏิบัติในการจัดตั้ งสหภาพแรงงานและการเจรจาต่ อรองร่วมอย่างไม่เป็นธรรม

โดยมีรายละเอียดของแถลงการณ์ดังนี้

แถลงการณ์ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย( คสรท.)

ตามที่รัฐบาลสหรัฐฯได้ ประกาศถอนสิทธิพิเศษทางการค้าผ่ านโครงการสิทธิพิเศษทางภาษีศุ ลกากร (Generalized System of Preferences : GSP) ซึ่งสินค้าที่ไทยส่งออกไปยั งประเทศสหรัฐฯหลายรายการได้รั บสิทธินี้ โดย GSP เป็นโครงการทางการค้าของสหรัฐฯ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่ งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจด้ วยการอนุญาตให้นำเข้าสินค้ าปลอดภาษีกว่า 4,080 รายการจาก 120 ประเทศ รวมทั้งเขตปกครองต่างๆ ทั่วโลก การที่รัฐบาลสหรัฐฯได้ ประกาศถอนสิทธิพิเศษทางการค้ าสาเหตุมาจากความล้มเหลวของรั ฐบาลไทยในการปกป้องคุ้มครองสิ ทธิแรงงานพื้นฐานตามมาตรฐานสากล ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ และการเป็นพันธมิตรทางการค้ าระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรั ฐอเมริกาซึ่งมีมาอย่างยาวนาน ด้วยมาตรการตัดสิทธิพิ เศษทางภาษี สินค้าไทย 753 รายการ เช่น อาหารทะเล ผักผลไม้ น้ำเชื่อมและน้ำตาล ซอสถั่วเหลือง น้ำผักและผลไม้ เมล็ดพันธ์ อุปกรณ์เครื่องครัว ไม้อัด ไม้แปรรูป เหล็กแผ่น สแตนเลส ดอกไม้ประดิษฐ์ เครื่องประดับ จานชาม เป็นต้น ผลพวงจากการตัดสิทธิพิเศษครั้ งนี้ เกิดความเสียหายเป็นมูลค่ากว่า 39,000 ล้านบาท ส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้ นอาจนำไปสู่การลดต้นทุนหรื อชะลอการผลิตเสี่ยงกั บการลดการจ้างงานจำนวนมากในธุ รกิจที่ต้องพึ่งพาการส่งออกไปยั งประเทศสหรัฐฯ

จากข้อมูลการร้องเรียนที่ยื่ นเมื่อปี พ.ศ. 2556 และล่าสุดเมื่อ ปี 2561 โดย สหพันธ์แรงงานและสภาแรงงานอุ ตสาหกรรมแห่งสหรัฐอเมริกา (American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations : AFL-CIO) ซึ่งเป็นองค์กรสหภาพแรงงานที่มี สมาชิกกว่า 12 ล้านคนในสหรัฐฯได้เรียกร้องให้ สำนักผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (United States Trade Representative :USTR) ถอนสิทธิพิเศษทางการค้า GSP จากประเทศไทยเพื่อกระตุ้นให้รั ฐบาลไทยแสดงความรับผิดชอบต่อข้ อผูกมัดด้านสิทธิแรงงาน ซึ่งสาระสำคัญในหนังสือร้องเรี ยนของ AFL-CIO ระบุว่า

“รัฐบาลไทยไม่ได้มี มาตรการในการบังคับให้เกิดการคุ้ มครองสิทธิแรงงานตามมาตรฐานสากล ซึ่งรวมถึงเสรีภาพในการสมาคม สิทธิการจัดตั้งและเจรจาต่ อรองร่วม และสิทธิในการเป็นอิสระจากการถู กบังคับใช้แรงงาน ประมาณร้อยละ 75 ของกำลังแรงงานในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงแรงงานข้ามชาติ และแรงงานนอกระบบ ไม่ได้รับการคุ้มครองให้เกิดสิ ทธิเสรี ภาพในการสมาคมและการเจรจาต่ อรองร่วมตามกฎหมาย ในทางตรงข้าม รัฐบาลกลับจำกัดสิทธิ แรงงานตามมาตรฐานสากลอย่างต่ อเนื่องทั้งในตั วบทกฎหมายและจากความล้ มเหลวในการบังคับให้เกิดการปฏิ บัติตามสิทธินี้ ซึ่งกลับกลายเป็นการช่วยให้เกิ ดการละเมิดสิทธิจากนายจ้าง โดยรัฐบาลได้รับแจ้งหลายครั้งถึ งความล้มเหลวและให้ โอกาสในการปฏิบัติเพื่อแสดงให้ เห็นว่ามีพัฒนาการเพื่อให้เกิ ดความสอดคล้องกับข้อผูกมัดด้ านการคุ้มครองสิทธิให้กับคนงาน”

จากการถอนสิทธิพิเศษทางการค้าผ่ านโครงการสิทธิพิเศษทางภาษีศุ ลกากร (Generalized System of Preferences : GSP) ในครั้งนี้ย่อมไม่เกิดผลดีต่ อประเทศไทยในสายตานานาประเทศ ที่ผ่านคณะกรรมการสมานฉันท์ แรงงานไทย(คสรท.) และเครือข่ายแรงงานได้ยื่นข้ อเรียกร้องต่อรัฐบาลและเน้นย้ำ เสมอมาว่าการละเมิดสิทธิด้ านแรงงานโดยไม่ปฏิบัติตามเงื่ อนไขกติกาสากลจะทำให้ ประเทศไทยสูญเสี ยโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าและด้ านอื่นๆในเวทีโลก และไม่เกิดผลดีทั้งผู้ ประกอบการที่ส่งสินค้าออกและไม่ เป็นผลดีต่อคนทำงานในกิจการต่ างๆที่เกี่ยว ข้องอย่างไรก็ตามเพื่อแลกเปลี่ ยนกับสิทธิพิเศษทางการค้านี้ ประเทศต่างๆรวมทั้งไทยจำเป็นต้ องปฏิบัติตามเงื่อนไขด้วยการคุ้ มครองสิทธิแรงงานตามมาตรฐานสากล ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม สิทธิในการจัดตั้ งสหภาพแรงงานและการเจรจาต่ อรองร่วม โดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รั บผลประโยชน์มากที่สุดจากโครงการ GSP ของสหรัฐฯ รัฐบาลไทยจึงควรสร้างมาตรการที่ ชัดเจนในการปกป้องคุ้มครองสิทธิ ของคนงานทุกคนในประเทศไทย การถอนสิทธิพิเศษทางการค้าผ่ านโครงการสิทธิพิเศษทางภาษีศุ ลกากร ในครั้งนี้รัฐบาลสหรัฐฯได้ส่งสั ญญาณให้เห็นว่าประเทศไทยไม่ได้ ปฏิบัติหรือดำเนินอย่างจริงจั งเพื่อยุติปัญหาการละเมิดสิทธิ แรงงาน ไม่ได้ส่งเสริมสิทธิการรวมตั วและการเจรจาต่อรองร่วมขั้นรุ นแรงในหลายภาคอุ ตสาหกรรมของประเทศไทย ถ้าหากรัฐบาลไทยยังไม่ให้ ความสำคัญหรือไม่ดำเนินการแก้ไข ในอนาคตอาจอาจถูกตัดสิทธิพิ เศษทางการค้าเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ ทางการค้าและคุ้มครองสิทธิ แรงงานตามมาตรฐานสากลขององค์ การแรงงานระหว่างประเทศ(ILO) คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย( คสรท.) ซึ่งมีสมาชิกกว่า 300,000 คน ขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทย เร่งดำเนินการให้สัตยาบันดังต่ อไปนี้โดยด่วน

1. ให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์ การแรงงานระหว่างประเทศ(ILO)ฉบั บ 87 ว่าด้วยเรื่อง เสรีภาพในการสมาคม และให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์ การแรงงานระหว่างประเทศ(ILO)ฉบั บ 98 ว่าด้วยเรื่องสิทธิในการรวมตั วและการเจรจาต่อรองร่วม

2. ปฏิรูปพระราชบัญญัติแรงงานสั มพันธ์และพระราชบัญญัติแรงงานรั ฐวิสาหกิจสัมพันธ์และกฎหมายอื่ นให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

3. ออกมาตรการส่งเสริ มระบบแรงงานสัมพันธ์และปกป้องคุ้ มครองคนงานจากการถูกนายจ้ างตอบโต้เลือกปฏิบัติในการจัดตั้ งสหภาพแรงงานและการเจรจาต่ อรองร่วมอย่างไม่เป็นธรรม

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย( คสรท.) หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารั ฐบาลไทยจะทบทวนและเร่งดำเนิ นการเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ ทางการค้าและคุ้มครองสิทธิ แรงงานตามมาตรฐานสากลในลำดับต่ อไป จึงแถลงการณ์มาเพื่อทราบทั่วกัน

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย( คสรท.)

29 ตุลาคม 2562