สมาคมโรฮิงญาในไทยขอพม่า-อาเซียนดูแลความปลอดภัย ประกันสิทธิพลเมือง

สมาคมโรฮิงญาแห่งประเทศไทยออกจดหมายเปิดผนึก เรียกร้องพม่า สมาชิกอาเซียนประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพของชาวโรฮิงญาทั้งที่จะเดินทางกลับรัฐยะไข่และที่จะอยู่นอกประเทศต่อ ขอให้ประกันสิทธิพลเมืองเสมือนชาวพม่าและให้มีกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ ในขณะที่ร่างแถลงการณ์อาเซียนซัมมิทครั้งที่ 35 ไม่กล่าวถึงเรื่องชาวโรฮิงญา แหล่งข่าวระบุ ผู้แทนพม่ากดดันอย่างหนักไม่ให้บรรจุเข้าไป

2 พ.ย. 2562 สมาคมโรฮิงญาแห่งประเทศไทย มีจดหมายเปิดผนึกถึงผู้นำชาติสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาในเวทีประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (อาเซียนซัมมิท) ครั้งที่ 35 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย. 2562 ที่อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี โดยมีข้อเรียกร้องถึงทั้งรัฐบาลพม่า และรัฐบาลชาติสมาชิกอาเซียน ในเรื่องการประกันความปลอดภัยชาวโรฮิงญาที่สมัครใจจะกลับไปยังรัฐยะไข่ ประกันเรื่องการพิสูจน์สัญชาติและสิทธิพลเมือง ไปจนถึงอนุญาตให้ชาวโรฮิงญาอาศัยในประเทศชาติสมาชิกต่อหากไม่สมัครใจกลับพม่า มีใจความดังนี้

จดหมายเปิดผนึกถึงผู้นำชาติสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาในการประชุมครั้งที่ 35 เนื่องในการประชุมสุดยอดผู้นำชาติสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2562 ที่ประเทศไทย วาระการประชุมในครั้งนี้ ผู้นำของชาติสมาชิกและประเทศคู่เจรจาที่เข้าร่วมการประชุมที่มีเป้าหมายการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าอาเซียนเป็นกลุ่มประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งอุทิศตนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ เรา ในฐานะสมาชิกของสมาคมชาวโรฮิงญาในประเทศไทยที่เป็นตัวแทนของพี่น้องชาย หญิงและเด็กชาวโรฮิงญาที่ถูกบังคับให้หลบหนีการสู้รบและความรุนแรงในรัฐยะไข่ ประเทศเมียนมา รวมทั้งชาวโรฮิงญาที่อยู่ในกระบวนการการส่งกลับและย้ายถิ่นฐาน เรามีความกังวลและขอความช่วยเหลือจากผู้นำอาเซียนต่อไปนี้ เราขอเรียกร้องถึงรัฐบาลเมียนมาในฐานะสมาชิกอาเซียน ให้กำหนดกระบวนการพิสูจน์และให้สัญชาติแก่ชาวโรฮิงญาพลัดถิ่นจากบ้านเกิด ทั้งคนที่หลบหนี และที่ยังคงอาศัยอยู่ในรัฐยะไข่ ประเทศเมียนมา ตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนและเป็นที่ยอมรับจากประชาคมนานาชาติ ให้หลักประกันความปลอดภัยแก่ผู้อพยพลี้ภัยชาวโรฮิงญาที่สมัครใจในการเดินทางกลับบ้านเกิดในรัฐยะไข่ ประเทศเมียนมา การเดินทางกลับจะต้องเป็นไปอย่างสมัครใจ ไม่มีการบังคับให้ผู้ลี้ภัยต้องกลับบ้านเกิดของตนด้วยความหวาดกลัวและการปราศจากหลักประกันถึงความปลอดภัยในอนาคต ให้หลักประกันแก่ชาวโรฮิงญาในการเข้าถึงสิทธิ การทำงาน ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึงตำรวจและทหาร เช่นเดียวกับพลเมืองของเมียนมา เราขอเรียกร้องถึงรัฐบาลชาติสมาชิกอาเซียน ให้ดำเนินการพิสูจน์สถานะและออกเอกสารประจำตัวแก่ผู้อพยพชาวโรฮิงญาในการอยู่อาศัยและทำงานในแต่ละประเทศอย่างถูกกฎหมายในระหว่างการพิสูจน์สถานะของรัฐบาลเมียนมา ให้พิจารณา อนุญาตให้ชาวโรฮิงญาสามารถอยู่อาศัยในประเทศชาติสมาชิกได้ต่อหากไม่สมัครใจที่จะเดินทางกลับประเทศเมียนมา ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ Sayid alam Tel. 0897951817 Suraimarn phuettimaneerat Tel. 0985760096 Email. rohingyathai@gmail.com

ประเด็นชาวโรฮิงญาในเวทีอาเซียนนั้นประหนึ่งถูกทำให้เหมือนลืมเลือนไปจากหน้ากระดาษ ปลายเดือน ต.ค. สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นได้เผยแพร่ข่าวว่าไม่มีการพูดถึงประเด็นชาวโรฮิงญาเลยในร่างแถลงการณ์ของการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 35 ที่จะมีตัวแทนประเทศสหรับอเมริกา รัสเซีย จีนและญี่ปุ่นเข้าร่วม โดยแหล่งข่าวระบุว่า ผู้แทนพม่าได้แสดงจุดยืนคัดค้านการบรรจุเรื่องชาวโรฮิงญาไว้ในแถลงการณ์ นอกจากนั้นพม่ายังมีท่าทีไม่พอใจกับมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่อผู้นำทหารพม่าที่มีส่วนกับการจู่โจมชาวโรฮิงญาอีกด้วย

ตั้งแต่เดือน ส.ค. 2560 ชาวโรฮิงญามากกว่า 740,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่รัฐยะไข่ตอนเหนือไปยังบังกลาเทศ หลังกองทัพพม่าใช้กำลังเข้าโจมตี เพื่อตอบโต้การลอบจู่โจมของกลุ่ม ARSA ปฏิบัติการของกองทัพพม่า ต่อมาได้รับการวิจารณ์และประณามจากนานาประเทศรวมทั้งองค์การสหประชาชาติในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายประการ หนักที่สุดคือรายงานของสหประชาชาติที่ระบุว่าการกระทำของกองทัพพม่าเข้าข่ายการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

ปัจจุบัน ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาในบังกลาเทศและรัฐบาลบังกลาเทศต่างสร้างแรงกดดันให้กันและกัน หลังจากความพยายามส่งผู้ลี้ภัยกลับพม่าประสบความล้มเหลวเป็นครั้งที่สองเมื่อเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา เนื่องจากยังมีปัญหาเรื่องการหาผู้ลี้ภัยที่สมัครใจเดินทางกลับและ คำถามเรื่องความปลอดภัยในรัฐยะไข่

ในขณะที่ชาวโรฮิงญาที่อยู่ในพื้นที่ค่ายผู้ลี้ภัยในเมืองคอกซ์ บาซาร์เป็นเวลา 2 ปี ก็ค่อยๆ สร้างแรงกดดันให้ประชาชนในพื้นที่ด้วย ในช่วงเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา รัฐบาลบังกลาเทศมีแผนจะย้ายผู้ลี้ภัยหลักพันคนไปยังเกาะบาซาน ชาร์ ในอ่าวเบงกอล แต่ผู้ลี้ภัย องค์กรสิทธิต่างๆ รวมถึงสหประชาชาติเองมีข้อสงสัยในเรื่องความเหมาะสมและความปลอดภัยในเกาะที่อยู่บนเส้นทางมรสุม ทำให้มีโอกาสน้ำท่วมบ่อย และต้องใช้เวลาเดินทางจากฝั่งราว 2-4 ชั่วโมง ทั้งนี้ เลขานุการกระทรวงการจัดการภัยพิบัติของบังกลาเทศออกมาชี้แจงว่าได้มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างและแนวกันพายุไว้แล้ว และทางบังกลาเทศได้มีการหารือในประเด็นการเคลื่อนย้ายผู้ลี้ภัยไปยังเกาะดังกล่าวมาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว

