ฟอร์ด เส้นทางสีแดง

แถลงการณ์คัดค้านการเป็นประธานอาเซียนของพล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีที่มาจากการโกงเลือกตั้ง

รัฐบาลประยุทธได้จัดการประชุมอาเซียนครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 2 - 4 พย. 2562ที่อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี การจัดประชุมนี้ถือเป็นการจัดการประชุมในฐานะที่ไทยได้รับเกียรติให้เป็นประธานอาเซียน และพล.อ.ประยุทธก็ได้ชื่อว่าเป็นประธานอาเซียน คำถามมีว่า เขามีความชอบธรรมในการเป็นประธานอาเซียนหรือไม่?

เป็นที่ทราบกันดีว่าการเลือกตั้งของไทยเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ได้ชื่อว่าเป็นการเลือกตั้งที่สกปรกที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย เต็มไปด้วยการโกงเลือกตั้งทั้งโดย กกต. และองค์กรอิสระอย่างศาลรัฐธรรมนูญ ปปช. ผู้ตรวจการแผ่นดินให้ความช่วยเหลือพรรคพลังประชารัฐให้ได้รับคะแนนเสียงเกินจริง และถึงแม้ว่าจะช่วยกันทุกวิถีทางแต่ประชาชนก็ยังเลือกพรรคเพื่อไทยมากกว่าพรรคพลังประชารัฐ แต่พรรคเพื่อไทยกลับไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้ และพรรคอนาคตใหม่ที่ชนะเลือกตั้งอันดับ 3 ก็หัวหน้าพรรคก็ถูกตัดสิทธิ์การเป็น ส.ส. พรรคพลังประชารัฐถูกอุ้มเข้าจัดตั้งรัฐบาลอย่างหน้าด้านๆ และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาก็ได้เป็นนายกทั้งที่มิได้ลงเลือกตั้ง ตลอด 6 เดือนที่ผ่านบริหารประเทศล้มเหลว ไม่สามารถกู้คืนความเชื่อมั่นของประเทศกลับคืนมาได้ เศรษฐกิจยังคงตกต่ำอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลต้องเอาภาษีประชาชนมาแจกฟรีในโครงการต่างๆเพื่อป้องกันการเดินขบวนขับไล่ลุกฮือของประชาชน คณะรัฐมนตรีมีทั้งอดีตนักโทษค้าเฮโรอีน เคยติดคุกที่ออสเตรีเลีย มีทั้งผู้ต้องหาคดีกบฏ ก่อการร้าย อั้งยี่ ซ่องโจร ฯลฯ คนเหล่านี้ความจริงคืออาชญากร สมควรแต่งตั้งให้มาเป็นรัฐมนตรีบริหารประเทศหรือไม่? และหากประยุทธยังคงบริหารประเทศต่อไปเช่นนี้ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอนาคตของคนไทยและลูกหลานไทยจะเป็นเช่นไร? ฯลฯ

ปัญหาทั้งหมดนี้มีที่มาจากรัฐธรรมนูญ 2560 ที่เป็นมรดกตกทอดของเผด็จการ คสช. ประเทศไทยไทยจะไม่มีทางเจริญก้าวหน้าและคนไทยไม่มีทางจะมีชีวิตที่มีความหวังตราบใดก็ตามที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้รับการแก้ไข กลุมประชาชนรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญขออาสาแก้ไขรัฐธรรมนูญ เชิฐชวนให้ประชาชนลงชื่อให้ครบ 50,000 รายชื่อเพื่อเสนอให้มีการนำรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 กลับคืนมา

แน่นอนว่าการจัดประชุมอาเซียนเป็นการจัดการประชุมที่สำคัญและมีความหมายต่อคนไทยและพี่น้องอาเซียน แต่การโกงเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 การเป็นนายกที่มิได้มาจากการเลือกตั้ง การบริหารประเทศที่ผิดพลาดล้มเหลว ล้วนแต่เป็นเหตุผลที่อธิบายว่าพล.อ.ประยุทธมิได้เป็นนายกที่เป็นตัวแทนของประชาชน และเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นประธานการจัดงานครั้งนี้

กลุ่มประชาชนรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ

(Citizens Want to Cgange the Election)

3 พย.2562

ลานพญาไท อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ