เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดแม่น้ำโขง ออกรายงาน ข้อเท็จจริง 8 ประการจากผู้เชี่ยวชาญและจากพื้ นที่แม่น้ำโขง กรณีเขื่อนไซยะบุรี ที่มีการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ ฉบับวันที่ 29 ต.ค.ที่ผ่านมา แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย ร้องความรับผิดชอบธนาคารไทยทั้ง 6 แห่ง เจ้าหนี้โรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี

หน้าหนังสือพิมพ์ ฉบับวันที่ 29 ต.ค.ที่ผ่านมา

7 พ.ย.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดแม่น้ำโขง ออกรายงาน ข้อเท็จจริง 8 ประการจากผู้เชี่ยวชาญและจากพื้ นที่แม่น้ำโขง กรณีเขื่อนไซยะบุรี ที่มีการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ ฉบับวันที่ 29 ต.ค.ที่ผ่านมา ปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

โดยมีรายละเอียดดังนี้ :

ข้อเท็จจริง 8 ประการจากผู้เชี่ยวชาญและจากพื้ นที่แม่น้ำโขง กรณีเขื่อนไซยะบุรี ที่มีการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ ฉบับวันที่ 29 ตุลาคม 2562

สืบเนื่องจากการเผยแพร่ข้อมูลผ่ านหนังสือพิมพ์หลายฉบับในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่เขื่อนไซยะบุรี เริ่มผลิตไฟฟ้าเพื่อขายอย่างเป็ นทางการให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแ ห่งประเทศไทย (กฟผ.) นั้น เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง ซึ่งทำงานติดตามกรณีผลกระทบจากก ารพัฒนาบนแม่น้ำโขงมาตลอด ขอมีข้อชี้แจง ดังนี้

1. ข้อเท็จจริงที่อวดอ้างบนสื่อ: “โรงไฟฟ้าต้นแบบ “ฝายทดน้ำขนาดใหญ่” Run of river มีการอธิบายว่าโรงไฟฟ้าไซยะบุรี ผลิตไฟฟ้าโดยอาศัยการยกระดับน้ำ บริหารจัดการน้ำแบบ in flow = out flow ยกระดับเท่าตลิ่งในช่วงฤดูน้ำหล าก ยกระดับเพียง 1 ครั้งตลอดอายุของโรงไฟฟ้า ไม่มีอ่างเก็บน้ำ

ข้อเท็จจริงจากผู้เชี่ยวชาญและจ ากพื้นที่: แม้จะเรียกตัวเองว่า “ฝายทดน้ำ” แต่โครงสร้างของเขื่อนไซยะบุรีเ ป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ พาดผ่านกลางลำน้ำโขง ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า คือ เขื่อนขนาดใหญ่ (mega dam หรือ large dam) ที่มีความสูง 35 เมตรและยาวมากกว่า 820 เมตร มีการยกระดับน้ำตอนเหนือเขื่อนขึ้ นไปประมาณ 30-65 เมตร เอกสารโครงการระบุว่ามีอ่างเก็บ น้ำกินความยาวไปตามลำน้ำถึง 80 กิโลเมตร (impoundment)

การใช้งานเขื่อนในช่วงการทดลองผ ลิตไฟฟ้า และการเปิดใช้งานของเขื่อนไซยะบุ รีอย่างเป็นทางการ เป็นที่ประจักษ์และปรากฎแก่สายต าของประชาชนที่อาศัยอยู่ท้ายน้ำ ตั้งแต่เมืองปากลาย ในสปป.ลาว ลงมาตลอดระยะทาง 700 กิโลเมตรในเขตภาคอีสานริมฝั่งแม่ น้ำโขงของไทย ว่าเกิดเหตุการณ์ระดับน้ำโขงขึ้ นลงผิดธรรมชาติ ผิดฤดูกาลอย่างต่อเนื่องและยาวน าน ขณะที่สภาพแม่น้ำโขงในบริเวณอ่า งเก็บน้ำ ทางเหนือของเขื่อนไซยะบุรี เขตแขวงไซยะบุรี แขวงหลวงพระบางระยะทางกว่า 80 กิโลเมตร กลับมีปริมาณน้ำเต็มสองฝั่งนับตั้ งแต่มีการทดลองผลิตไฟฟ้า ปัจจุบัน และคาดว่าจะเป็นเช่นนี้ตลอดอายุ การใช้งานของเขื่อน

โดยวงจรธรรมชาติ ในช่วงฤดูฝนแม่น้ำโขงต้องท่วมหล าก สิ่งมีชีวิต ปลา ฯลฯ ต้องว่ายอพยพมุ่งสู่ลำน้ำโขงตอน บน ลำน้ำสาขา และพื้นที่ชุ่มน้ำ (wetland) ตลอดลุ่มน้ำ เพื่อวางไข่ ขยายพันธุ์ และอนุบาลตัวอ่อน เมื่อเขื่อนตอนบนกักเก็บน้ำทำให้ เกิดปรากฎการณ์ระดับน้ำในฤดู ฝนลดลงอย่างมาก และผันผวน ทำให้วงจรของสิ่งมีชีวิตในแม่น้ำโขงได้รับผลกระทบ ลำน้ำสาขาและพื้นที่ชุ่มน้ำไม่ส ามารถมีน้ำหลาก ส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่

การกักเก็บน้ำของเขื่อนในฤดูฝน (หรือที่ผู้พัฒนาโครงการ พยายามเรียกว่า “ยกระดับน้ำ”) ทำให้ตะกอนแร่ธาตุ ที่เป็นหัวใจของความอุดมสมบูรณ์ ในแม่น้ำโขง ถูกกักเก็บไปในปริมาณมาก และหายไปจากระบบแม่น้ำโขง

ระดับน้ำโขงที่ผันผวน สร้างความเสียหายอย่างยับเยินต่ อระบบนิเวศ และวิถีชีวิตของประชาชน ไปจนถึงปลายน้ำ พรรณพืชที่มีความสำคัญ เช่น ต้นไคร้น้ำ ซึ่งเปรียบเสมือนป่าชายเลนของแม่ น้ำโขง เป็นแหล่งอาศัยวางไข่สัตว์น้ำ ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของร ะดับน้ำ ที่ขึ้นลงผิดฤดูกาล ถูกทำลาย ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ และตายซากอย่างมากมายอย่างที่ปร ากฎในภาพข่าว และ social media ต่างๆ

สิ่งที่ทางเจ้าของโครงการอ้างถึ ง run of river และ in flow=out flow เป็นการนำเสนอข้อมูลแบบไม่มีข้อ มูลปัจจุบัน (real time) ที่สำคัญอย่างยิ่ง ข้อมูลที่กล่าวอ้างนี้ สาธารณะและผู้ได้รับผลกระทบไม่ส ามาถเข้าถึงหรือร่วมตรวจสอบได้

อนึ่ง ตัวอย่างรูปธรรมของ “เขื่อน run of river” ที่สร้างความเสียหายต่อระบบนิเว ศอย่างสิ้นเชิง คือ เขื่อนปากมูล

ที่สร้างกั้นลำน้ำสาขาที่ใหญ่ที่สุดของแม่น้ำโขง

2. ข้อเท็จจริงที่อวดอ้างบนสื่อ: ต้นแบบ“โรงไฟฟ้าล่องหน” ที่กล่าวอ้างว่าด้วยความก้าวหน้ าทุกแขนง และที่ปรึกษาจากบริษัทชั้นนำทั่ วโลก ออกแบบและคัดสรรเทคโนโลยีเพื่อใ ห้ฝูงปลา ตะกอน และเรือในแม่น้ำโขง ยังคงเดินทางผ่านโครงสร้างได้เส มือนว่าไม่มีโรงไฟฟ้าแห่งนี้อยู่ ทางปลาผ่านที่สมบูรณ์แบบที่สุดใ นปัจจุบัน โครงสร้างประตู 11 บาน ออกแบบเพื่อรองรับการระบายน้ำแล ะตะกอน มีทางสัญจรเรือที่ทันสมัย

ข้อเท็จจริงจากผู้เชี่ยวชาญและจ ากพื้นที่: โรงไฟฟ้าล่องหน ถือเป็นการสร้างวาทกรรมที่อำพรา งความจริง ทั้งที่เป็นเขื่อนคอนกรีตสูงกว่ า 35 เมตรและยาว 820 เมตรกขวางกั้นลำน้ำโขง และในรายงานการศึกษาของคณะมนตรี แม่น้ำโขง หรือ Council Study ระบุว่า ปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านประตูมีคว ามเร็วมากถึง 7-10 เมตร/วินาที หรือ 25-36 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะเป็นอันตรายต่อการขึ้นลงของปล าแม่น้ำโขง ซึ่งมีปกติปลาสามารถว่ายความแรง เฉลี่ย 1.1 เมตรต่อวินาทีหรือความเร็ว 4 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ทางปลาผ่านที่อ้างถึงจึงเป็นเพี ยงวากทกรรมสวยหรู ที่สร้างไปบนข้อเท็จจริงที่ไม่มี การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและสา ธารณะ

ผลกระทบด้านตะกอน การศึกษาทบทวนการออกแบบเขื่อนโด ยคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง Review of the Design Changes Made for Xayaburi Hydropower Project (MRC 2019) ระบุชัดเจนว่าผลกระทบต่อปริมาณต ะกอนและการพังของตลิ่ง จะเกิดเป็นบริเวณกว้างตลอดพื้นที่ ท้ายน้ำของเขื่อนไซยะบุรี เป็นระยะทางนับร้อยกิโลเมตร หรือที่เรียกว่า “คลื่นตลิ่งพัง” erosional wave ดังที่ปรากฎในพื้นที่ท้ายน้ำชัด เจนในหลายจังหวัดในภาคอีสาน และจะส่งผลไปจนถึงกัมพูชาและเวี ยดนาม โดยเฉพาะในฤดูแล้ง

ประเด็นสำคัญคือ การออกแบบเขื่อนใหม่ที่อ้างว่าอ อกแบบโดยที่ปรึกษาจากบริษัทชั้น นำทั่วโลกและคัดสรรเทคโลโลยีที่ สุดนั้น กลับไม่มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสา ธารณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังที่เอกสาร Review of the Design Changes Made for Xayaburi Hydropower Project (MRC 2019) ระบุว่า การลงทุนในทางปลาผ่านใหม่ของเจ้ าของโครงการแทบไม่มีมีการเปิดเผ ยข้อมูลต่อสาธารณะ แม้ว่าจะมีเสียงเรียกร้องและคำข อหลายครั้งจากภาคประชาสังคมในลุ่ มน้ำโขงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและยังมีข้้อคันพบว่า ผู้พัฒนาโครงการได้พยายามลงทุนอ ย่างมาก เพื่อแก้ไขตามข้อกังวลที่มีการเ สนอระหว่างการการทบทวนด้านเทคนิ คของเขื่อนไซยะบุรี อย่างไรก็ดี ยังไม่มีการให้ข้อมูลมากเพียงพอ เพื่อให้สามารถประเมินประสิทธิ ภาพของมาตรการเหล่านี้ได้อย่างเ ต็มที่ เนื่องจากไม่มีการให้ข้อมูลเกี่ ยวกับหลักเกณท์ในการเดินเครื่อง ที่ได้รับการปรับปรุง

3. ข้อเท็จจริงที่อวดอ้างบนสื่อ: ต้นแบบโรงไฟฟ้าพลังน้ำลดภาวะโลก ร้อน ผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 7,600 ล้านหน่วยไฟฟ้าต่อปี มีความสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออก ไซด์ 3.8 ล้านตันต่อปี

ข้อเท็จจริงจากผู้เชี่ยวชาญและจ ากพื้นที่: คำอธิบายนี้เป็นระบบคิดที่ไม่ถู กต้องและตีความเอาเองโดยไม่ได้คำ นวณความเสียหายต่อระบบนิเวศแม่ น้ำโขงซึ่งมีคุณค่าและมูลค่า ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่ประเมินค่ามิได้ และยังไม่มีหลักประกันใดๆว่า เขื่อนจะผลิตไฟฟ้าได้จริงตามจำน วนที่ระบุไว้ตามสัญญาซื้อขายเท่ านั้น

ผู้ดำเนินการควรอ้างอิงเอกสารที่มีการศึกษาไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาของคณ ะมนตรีแม่น้ำโขง

ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการที่ 4 ประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขงตอนล่างไ ม่สามารถเห็นชอบร่วมกันได้เรื่ องผลกระทบข้ามพรมแดนจากเขื่อนไซ ยะบุรีของท่านเอง (Council Study: The Study on Sustainable Management and Development of the Mekong River including Impacts of Mainstream Hydropower Projects

2018) (http://www.mrcmekong.org/high lights/the-study-on-sustainabl e-management-and-development- of-the-mekong-river-including- impacts-of-mainstream- hydropower-projects/)

4. ข้อเท็จจริงที่อวดอ้างบนสื่อ: ต้นแบบ “โรงไฟฟ้ามาตรฐานความปลอดภัยสูง สุด”

ข้อเท็จจริงจากผู้เชี่ยวชาญและจ ากพื้นที่: เป็นเพียงคำอธิบายที่กล่าวอ้างข องผู้พัฒนาโครงการเท่านั้น ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลรายละเ อียดดังกล่าวต่อสาธารณะ

5. ข้อเท็จจริงที่อวดอ้างบนสื่อ: ต้นแบบ “โรงไฟฟ้าพัฒนาชุมชน” โดยอ้างว่าใส่ใจคุณภาพชีวิตความ เป็นอยู่ประชาชนโดยรอบ เป้าหมายให้ทุกครอบครัวรอบโรงไฟ ฟ้าพ้นขีดความยากจน มีการจ้างแรงงานท้องถิ่นกว่า 60% ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อยกระดับ ฝีมือแรงงาน จัดทำโครงการเพื่อสาธาระประโยชน์ มุ่งพัฒนาบ้าน โรงเรียน และชุมชนโดยรอบ

ข้อเท็จจริงจากผู้เชี่ยวชาญและจ ากพื้นที่: ชุมชนลุ่มน้ำโขงมีประชาชนอาศัยแ ละพึ่งพาทรัพยากรลุ่มน้ำโขงตอนล่ างถึง 60 ล้านคน แต่ผู้พัฒนาเขื่อนไซยะบุรีนับ “ผู้ได้รับผลกระทบ” หรือ “ชุมชน” เพียงผู้ที่อาศัยในพื้นที่รอบโร งไฟฟ้า หรือผู้ที่อพยพออกไปจากแม่น้ำโข งเพื่อให้สามารถสร้างเขื่อนได้ เท่านั้น

วิธีคิดของผู้พัฒนาเขื่อนไซยะบุ รี เป็นการกีดกันและไม่นับผู้ได้รั บผลกระทบอีกจำนวนมากที่อาศัยและ พึ่งพาแม่น้ำโขง อาทิ ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโข ง ใน 7 จังหวัดภาคอีสานของไทย ที่กำลังเผชิญผลกระทบจากเหตุการ ณ์ระดับน้ำโขงผันผวนผิดฤดูกาลอยู่ ในขณะนี้ การประปาเทศบาลและภูมิภาค ที่ได้รับผลกระทบต่อการสูบน้ำดิ บจากแม่น้ำโขงเนื่องจากแม่น้ำโข งท้ายน้ำเขื่อนไซยะบุรีลดระดับล งอย่างรวดเร็ว เป็นต้น

แม่น้ำที่เคยเป็นแหล่งต้นทุนทาง เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและพื้ นที่ของรักษาความสัมพันธ์ทางสั งคมของคนในลุ่มน้ำ กำลังจะสูญหายไปจากการสร้างเขื่ อน คนท้องถิ่นกำลังเป็นผู้เสียเปรี ยบและผู้ไม่ได้รับความยุติธรรมจ ากการทดลองเทคโนโลยีเขื่อนในลุ่ มน้ำโขงที่ต้องแลกกับการสูญเสียสมดุลขอ งระบบนิเวศประมงและสัตว์น้ำอย่ างมหาศาล ทั้งทำลายเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เชื่ อมโยงกับทรัพยากรน้ำ เช่น ปลา สาหร่ายน้ำจืด เกษตรริมน้ำ เนื่องจากสูญเสียที่ดินจากน้ำท่ วมและการลดลงของธาตุอาหารในดินจ ากการสูญเสียตะกอน เพราะอัตราการพัดพาลงมาจากต้นน้ำสู่ท้ายน้ำลดลง

เขื่อนได้กักเก็บตะกอนไว้เป็นจำ นวนมาก และลดทอนสิทธิชุมชนและศักดิ์ศรี และคุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มี ฐานมาจากระบบนิเวศแม่น้ำ การประเมินผลกระทบเชิงกลยุทธ์ใน ลำน้ำโขงสายหลักให้กับคณะกรรมกา รแม่น้ำโขง

ได้เสนอว่า ไม่ควรให้แม่น้ำโขงเป็นสถานที่ท ดลองเทคโนโลยีสำหรับเขื่อน(http s://isaanrecord.com/2019/08/08 /dams-and-development-mekong- region/)

6 ข้อเท็จจริงที่อวดอ้างบนสื่อ: ต้นแบบ “โรงไฟฟ้ารักษ์ปลา” โดยอ้างว่าได้ศึกษาพฤติกรรมปลาอ ย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบทางปลาผ่านที่ทันสมัยแ ละก้าวหน้าที่สุดจากทุกมุมโลกมา ใช้ร่วมกันแบบ muti-system fish passing facilities เพื่อให้ระบบครอบคลุมความหลากหล ายของพันธุ์ปลา มีช่องทางให้ปลาว่ายผ่านได้ตลอด ทั้งโครงสร้างโรงไฟฟ้า กังหันน้ำที่เป็นมิตรกับปลา fish friendly turbine เป็นกังหันแกนตั้งมีรอบหมุนต่ำ มีจำนวนใบพัดน้อย และอ้างอีกว่ามุ่งมั่นศึกษาวิจั ยพฤติกรรมของปลาในบริเวณพื้นที่ โครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบท างปลาผ่านให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ

ข้อเท็จจริงจากผู้เชี่ยวชาญและจ ากพื้นที่: ลุ่มน้ำโขงมีการประมงที่ใหญ่ที่ สุดในโลก มีปลาธรรมชาติที่ศึกษาพบถึง 1,000 ชนิด และการศึกษาของคณะกรรมาธิการแม่ น้ำโขงระบุว่ากว่า 70 % เป็นพันธุ์ปลาอพยพทางไกล มีพฤติกรรมการอยู่อาศัย หาหอาหาร อพยพ แตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ ฤดูกาล และระบบนิเวศ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยี ใดสามารถแก้ไขปัญหาผลกระทบจากเขื่อนและการอพยพของปลาน้ำโขงที่หลา กหลายได้

“กังหันน้ำที่เป็นมิตรกับปลา” เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง หลายกรณีทั่วโลกพบว่าไม่สามาถแก้ ไขปัญหาการอพยพลงท้ายน้ำของปลาต่ างขนาดต่างชนิดได้และพบว่าอัตราการตายของสัตว์น้ำ ที่ผ่านกังหันมรณะดังกล่าวอยู่ใ นะดับสูง

ระบบต่างๆ ที่ผู้พัฒนาเขื่อนระบุไว้ในเนื้ อหาโฆษณานั้น เป็นเพียงการกล่าวอ้างโดยไม่มีก ารพิสูจน์ และไม่มีสถาบันที่เป็นกลางที่เชื่ อถือได้ให้การรับรอง

สิ่งที่บริษัทจะต้องให้ข้อมูลต่ อสาธารณะคือ ต้องมีข้อมูลปลาที่ผ่านขึ้น/ลง และกระบวนการติดตามการอพยพของปล า มีปริมาณมากน้อยแค่ไหน มีปลากี่สายพันธ์ุ ขนาดของปลา ทั้งการอพยพขึ้นและลง ที่ผ่านระบบติดตั้งที่บริษัทอ้า งว่าเป็นมิตกับปลา บริษัทควรจะเสนอข้อมูลว่าระบบทางปลาผ่านนั้นมีขนาดและน้ำ หนักของปลาระดับไหนจึงจะสามารถผ่ านได้

เพราะปลาน้ำโขงตัวใหญ่ ๆ ขนาดประมาณ 40-200 กิโลกรัม มีหลายชนิด ปลาที่มีขนาดเหล่านี้จะสามารถผ่ านทางปลาผ่านที่ติดติดตั้งได้จริ งหรือไม่ต้องแสดงการขึ้นลงของน้ำในแต่ละ วันแต่ละฤดูกาลจะเป็นอย่างไร เพื่อเปิดเผยและให้สาธารณะร่วมกั นตรวจสอบมาตรการดังกล่าวว่ามี ประสิทธิภาพอย่างไร

7. ข้อเท็จจริงที่อวดอ้างบนสื่อ: ต้นแบบ “การสร้างสมดุลระหว่างธุรกิจและ สิ่งแวดล้อม” โดยอ้างว่ามีการลงทุนเพื่อจัดกา รสิ่งแวดล้อมสูงถึง 19,400 ล้านบาท มีการศึกษาระบบนิเวศโดยรอบอย่าง ละเอียดก่อนเริ่มก่อสร้าง เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและ ทันสมัยที่สุดจากทั่วโลกและยั งคงเดินหน้าพัฒนาระบบการดูแลสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี เป็นต้นแบบมาตรฐานในการลงทุนผลิ ตไฟฟ้าบนแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน

ข้อเท็จจริงจากผู้เชี่ยวชาญและจ ากพื้นที่: ต้นแบบของเขื่อนไซยะบุรีอาจจะเรี ยกได้ว่า “สร้างไป ศึกษาไป กู้ไป” การลงทุนสร้างเขื่อนไซยะบุรี นอกจากผลกำไรจากการก่อสร้างแล้ว ผู้พัฒนาเขื่อนยังระบุอีกว่าจะมี รายได้จากการขายไฟฟ้าถึง 13,000-14,000 ล้านบาทต่อปี (หรือคิดเป็นรายได้ 35-38 ล้านบาทต่อวัน) จึงเป็นที่ชัดเจนว่าการสัมปานพั ฒนาเขื่อนไซยะบุรี เป็นการนำทรัพยากรส่วนรวมของภูมิ ภาคอุษาคเนย์ไปใช้สร้างผลกำไรสำ หรับบริษัทและครอบครัวไม่กี่ราย

การเพิ่มเงินลงทุนเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมในวงเงินที่สูงไม่ได้แปลว่ามาตรการดังกล่าวจะไ ด้ผลในเมื่อความสำคัญอันดับแรกของเขื่ อนคือเพื่อผลิตไฟฟ้าเพื่อขายสร้ างรายได้นอกจากนี้ข้อมูลที่ปรากฎระบุว่า ผู้พัฒนาโครงการยังได้ผลตอบแทนเ พิ่มคือได้ขยายเวลาสัมปทานเป็น 31 ปีอีกด้วย

ระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตของแม่น้ำ โขง มีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างมากมีวัฏจักรการขึ้นลงของน้ำตามฤดู กาล

ซึ่งเป็นหัวใจในการดำรงอยู่ของว งจรชีวิตต่างๆ การอ้างถึงการลงทุนเพื่อจัดการสิ่ งแวดล้อมด้วยงบประมาณที่สูงไม่ใช่สิ่งที่ยืนยันว่า เทคโนโลยีนั้นจะสามารถแก้ไขปัญห าและมีประสิทธิภาพได้แท้จริง

สิ่งสำคัญคือ เจ้าของโครงการเขื่อนไซยะบุรีกำ ลังใช้ชีวิตของประชาชนและระบบนิ เวศของแม่น้ำโขงเป็นห้องทดลองเทคโนโลยีนั้น โดยมีประชาชนในภูมิภาคนี้ต้องแบ กรับภาระความเสี่ยง

8. ข้อเท็จจริงที่อวดอ้างบนสื่อ: ต้นแบบ “โรงไฟฟ้าเพื่อเสถียรภาพด้านพลั งงานของภูมิภาค โดยอ้างว่าพลังงานน้ำเป็นพลังงา นหมุนเวียนเพียงชนิดเดียวที่สาม ารถตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าและสามารถเป็นแหล่งพลังงานทางเลื อก เชื่อมโยงสายส่งของกฟผ. สามารถทำหน้าที่เป็นโรงไฟ้ฟ้าหลั กรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของปร ะเทศในช่วงเวลาที่มีความต้ องการใช้ไฟฟ้าสูงของแต่ละวัน daily peaking รวมถึงทำหน้าที่รองรับสภาวะฉุกเ ฉินสามารถเพิ่มกำลังผลิตชดเชยส่วนที่ ขาดได้มีความยืดหยุ่นในการเดินเครื่อง พร้อมกัน 7 เครื่อง หรือแยกเดินเฉพาะเครื่องให้สอดค ล้องกับปริมาณน้ำในลำน้ำและความ ต้องการใช้ไฟ

ข้อเท็จจริงจากผู้เชี่ยวชาญและจ ากพื้นที่: ปัจจุบันกำลังการผลิตไฟฟ้าในระบ บของประเทศไทย มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 43,253 เมกะวัตต์ และความต้องการใช้พลังงานสูงสุด เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 อยู่ที่ 30,853.20 เมกะวัตต์ ซึ่งทำให้ปริมาณไฟฟ้าสำรองในประ เทศอยู่ที่ 12,400 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็น 30 % ของกำลังการผลิตทั้งหมดของประเท ศ อาจกล่าวได้ว่า การผลิตไฟ้ฟ้าของขื่อนไซยะบุรีเ ข้าสู่ระบบตามสัญญาซื้อขายก็เท่ากับการซื้อไฟฟ้ามาสู่ระบบ สำรองพลังงานของประเทศเท่านั้น

การนิยามว่า พลังงานน้ำ เป็นพลังงานหมุนเวียนและเป็นทาง เลือกแต่ลักษณะของเขื่อนขนาดใหญ่นั้นต้องปิดกั้นแม่น้ำสายใหญ่และต้อ งการพื้นที่กักเก็บน้ำขนาดใหญ่ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่าไม้ แหล่งความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศั ยของประชาชน และเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและที่สำคัญต้นทุนทางสิ่งแวดล้อ มและสังคมเหล่านั้นไม่ได้ถูกคำน วนอยู่ในความคุ้มค่าทางเศรษฐศาส ตร์ของโครงการ แต่มีการคำนวนความคุ้มค่าทางเศร ษฐศาสตร์เฉพาะเจ้าของโครงการเท่ านั้น

วิถีชีวิตของพวกเราและระบบนิเวศ ของแม่น้ำโขงอยู่ในภาวะวิกฤตอย่ างหนักและขณะนี้กำลังเข้าสู่ฤดูแล้งอย่ างเป็นทางการเราพบว่าปริมาณน้ำโขงที่ลดลงจนแ ห้งขอดได้ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำทั้งอุ ปโภคและบริโภค เพราะหลายหมู่บ้านเมืองและจังหวัดใหญ่ๆ ริมฝั่งแม่น้ำโขงที่ใช้น้ำจากแม่น้ำโขงเป็นต้นทุ นในการผลิตน้ำประปาการขาดแคลนน้ำในการเกษตรริมฝั่ง โขงความเสียหายต่อพันธุ์ปลาที่ไม่ส ามารถวางไข่และอพยผิดฤดูกาลการสะสมของดินตะกอนริมฝั่งแม่น้ำโขงปีนี้ลดลงอย่างมากเนื่องจากไ ม่มีระดับน้ำหลากสูงสุดและทำให้ภาวะตลิ่งพังในหลายพื้น ที่

พวกเราขอเรียอกขอเรียกร้องให้บริ ษัทไซยะบุรีพาวเวอร์มีมาตราการที่แสดงความรับผิดชอบ ต่อผลกระทบข้ามพรมแดนต่อประชาชน ที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาคการเงินการธนาคารต้องทำการประเมินโดยอิสระ ด้วยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่า งๆ เพื่อเปรียบเทียบการศึกษาผลกระท บจากเขื่อนไซยะบุรีที่ธนาคารเคยบอกว่าได้ตรวจสอบแล้ ว กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในข ณะนี้โดยเฉพาะประเด็นสิ่งแวดล้อมและสั งคม