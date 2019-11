ตำรวจฮ่องกงยิงปืนกระสุนจริงขึ้นฟ้าเพื่อขู่ผู้ชุมนุม หลังจากที่มีผู้ชุมนุมหลายพันคนในฮ่องกงชุมนุมไว้อาลัยให้กับนักศึกษาผู้เสียชีวิตเพราะตกจากอาคารที่จอดรถในพื้นที่สลายการชุมนุม โดยที่ผู้ชุมนุมนักศึกษาบางส่วนทำลายข้าวของในมหาวิทยาลัยแสดงความไม่พอใจ ผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่งกล่าวหาว่าตำรวจเป็น "ฆาตกร" และเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดี โดยที่ยังไม่มีใครรู้สาเหตุว่าอะไรทำให้นักศึกษารายดังกล่าวตกลงไปจากอาคาร



แฟ้มภาพสมาพันธ์สหภาพแรงงานฮ่องกง

ในเหตุการณ์ประท้วงใหญ่ที่ฮ่องกงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (8 พ.ย.) ชาวฮ่องกงหลายพันคนชุมนุมกระจายไปตาม 9 พื้นที่ เพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อนักศึกษารายหนึ่งที่เสียชีวิตเนื่องจากตกจากอาคารที่จอดรถขณะมีการปะทะกับตำรวจ โดยที่ในการประท้วงครั้งหลังนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กระสุนจริงยิงขู่ขึ้นฟ้าในที่ชุมนุมบ่านเหยาหม่าเท

เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่าผู้ชุมนุมทำการห้อมล้อมตำรวจที่ถนนแฮมิงตันและนาธานโรด โดยมีจำนวนมากกว่าจะรับมือได้ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องยิงปืนขึ้นฟ้าปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

ขณะที่ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันผู้ชุมนุมที่เป็นนักศึกษาหลายสิบคนในมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮ่องกง (HKUST) แสดงความไม่พอใจด้วยการทำลายข้าวของที่พักอธิการบดี โรงอาหารอย่างน้อย 3 แห่ง ร้านสตาร์บัคในโรงเรียน และสาขาหนึ่งของธนาคารแห่งประเทศจีน ความวุ่นวายเกิดขึ้นหลังจากที่นักศึกษาหลายร้อยคนรวมตัวกันในช่วงบ่ายโมงเพื่อทำการสงบนิ่งไว้อาลัยให้กับโจวฉิลกผู้ที่เคยได้รับบาดเจ็บสาหัสเพราะตกจากอาคารที่จอดรถในช่วงที่ตำรวจปราบผู้ชุมนุมและเสียชีวิตเมื่อเช้าวันที่ 8 พ.ย. หลังจากรักษาตัวในโรงพยาบาล 4 วัน

นักศึกษา HKUST ยกเลิกชั้นเรียนและยกเลิกพิธีกรรมจบการศึกษาในช่วงบ่ายของวันที่ 8 พ.ย. หลังจากที่อธิการบดีมหาวิทยาลัย เหวย ฉี่ ประกาศเรื่องการเสียชีวิตของโจวฉิลก โดยที่ในช่วงบ่ายของวันนั้นนักศึกษาพากันป่าวประกาศเรียกร้องให้อธิการบดีประณามความรุนแรงของตำรวจ พวกเขารว่มตัวกันที่นอกอาคารที่พักของเหวย ฉี่ ก่อนที่จะพ่นสีสเปรย์บนประตูหน้าและแปะโปสเตอร์คำขวัญของพวกเขาไว้ที่นอกกำแพง แล้วแยกย้ายไปทำลายข้าวของในธนาคารแห่งชาติจีนกับร้านสตาร์บัคที่พวกเขาเชื่อว่าเข้าข้างทางการจีนแผ่นดินใหญ่

ขณะเดียวกันก็มีนักศึกษาและบัญฑิตหลายคนที่ชุมนุมแสดงการไว้อาลัยให้กับโจวด้วยดอกไม้สีขาว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 อายุ 18 ปี รายหนึ่งชื่อยีวิจารณ์เรื่องที่ตำรวจใช้แก็สน้ำตาปราบปรามผู้ชุมนุมในคืนที่เกิดเหตุและบอกว่า เธอหวังให้อธิการบดีพูดอะไรบางอย่างที่จะเป็นการสนับสนุนนักศึกษาอย่างพวกเขาและหวังให้มีการประณามหน่วยงานตำรวจหรืออย่างน้อยก็วิจารณ์การละเมิดแนวทางการจัดการการชุมนุมของตำรวจ เพื่อนของโจวที่ชื่อหว่องก็เรียกร้องให้มีการประณามความรุนแรงของตำรวจเช่นกัน เขาเล่าว่าผู้เสียชีวิตเป็นเพื่อนร่วมชั้นของเขาตั้งแต่สมัยประถมศึกษา เป็นคนที่มีความบากบั่นและมองโลกในแง่ดี

นอกจากในมหาวิทยาลัยแล้วผู้ประท้วงยังจัดการรำลึกและชุมนุมประณามตำรวจในที่อื่นๆ เช่นบนถนนชาเตอร์ ผู้ชุมนุมจัดพิธีสงบนิ่งไว้อาลัยพร้อมทั้งดอกไม้สีขาว ที่ชาเตอร์การ์เดนมีผู้คนถือป้ายและตะโกนคำขวัญวิพากษ์วิจารณ์ตำรวจว่าเป็น "ฆาตกรชั่วร้าย" นอกจากนี้ยังมีบางส่วนที่เรียกร้องความจริงของคดีนี้เพราะพวกเขาไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงที่โจวตกจากอาคารและมีผู้เล่าว่าตำรวจในชุดดำพยายามสกัดกั้นไม่ให้รถพยาบาลเข้าถึงตัวโจวหลังจากที่เขาได้รับบาดเจ็บ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับโจวนั้นเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่แล้วที่มีผู้ประท้วงพยายามขัดขวางงานแต่งงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในย่านเกาลูน โดยที่ยังไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าทำไมโจวถึงอยู่ในพื้นที่ลานจอดรถและอะไรทำให้เขาตกลงมา

อย่างไรก็ตามสื่อเดอะการ์เดียนก็ประเมินว่าการเสียชีวิตของโจวอาจจะทำให้การประท้วงยกระดับมากขึ้นอีกครั้ง จากที่ผู้ชุมนุมในฮ่องกงทำการนัดชุมนุมอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานตั้งแต่กลางปีนี้เพื่อแสดงความไม่พอใจสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นการพยายามแผ่ขยายอิทธิพลของจีนและเรียกร้องเสรีภาพทางการเมือง

โฆษกของรัฐบาลฮ่องกงแถลงว่าทางรัฐบาล "ขอแสดงความเศร้าโศกและเสียใจอย่างสุดซึ้ง" ต่อการจากไปของโจวและเสียใจต่อครอบครัวของเขา และกล่าวอีกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังทำการสืบสวนในเรื่องนี้

เจ้าหน้าที่ตำรวจเคยแถลงว่าสถานที่ๆ โจวตกลงไปนั้นห่างจากบริเวณที่ตำรวจทำการสลายการชุมนุม 130 หลา (ประมาณ 119 เมตร) ตำรวจใช้วิธีการสลายการชุมนุมในครั้งนั้นด้วยแก็สน้ำตา, กระสุนยาง, กระสุนถุงตะกั่ว และ ระเบิดฟองน้ำ ทั้งนี้ ตำรวจยังปฏิเสธว่าพวกเขาไม่ได้ปิดกั้นหน่วยพยาบาลฉุกเฉินไม่ให้เข้าถึงโจว

เรียบเรียงจาก

Police fire live round skyward as Hong Kong protesters stage demonstrations across the city to mourn the death of student Chow Tsz-lok, South China Morning Post, 08-11-2019

https://www.scmp.com/print/news/hong-kong/politics/article/3036874/hundreds-march-lunchtime-central-protest-mourn-death-hong

Hong Kong protests: student who fell from parking lot during demonstrations dies, The Guardian, 08-11-2019

https://www.theguardian.com/world/2019/nov/08/hong-kong-protests-student-who-fell-from-parking-lot-during-demonstrations-dies