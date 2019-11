ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้ นต้น ตัดสินลงโทษนายตำรวจ กรณีซ้อมทรมาน 'ฤทธิรงค์ ชื่นจิตร' โดยให้รอลงอาญาไว้เป็นเวลา 2 ปี ขณะที่โจทก์เตรียมยื่นฎีกาตามกระบวนการทางกฎหมายเพื่อต่อสู้คดีให้ถึงที่สุดต่อไป

ฤทธิรงค์ ชื่นจิตร เมื่อ 10 ปีที่แล้ว

13 พ.ย.2562 มูลนิธิผสานวัฒนธรรม แจ้งว่า เมื่อวันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมา ศาลจังหวัดปราจีนบุรี นัดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 คดี ฤทธิรงค์ ชื่นจิตร เป็นโจทก์ ฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจบางคนสังกั ดกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีพร้ อมพวก เป็นจำเลย ต่อศาลจังหวัดปราจีนบุรี เป็นคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.925/2558 จากเหตุการณ์ที่โจทก์ยืนยันว่ าเมื่อวันที่ 28 ม.ค.2552 จำเลยได้ร่วมกันซ้อมทรมานโจทก์ เพื่อให้รับสารภาพในข้อหาวิ่งราวทรัพย์ ทั้งๆ ที่ตนไม่ได้เป็นผู้กระทำผิด เหตุเกิดที่สถานีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรี เหตุเกิดที่ห้องสืบสวนกองกำกั บการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวั ดปราจีนบุรี ศาลชั้นต้นคือศาลจังหวัดปราจี นได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 28 ก.ย.2561 ลงโทษจำคุกแต่ให้ รอลงอาญาจำเลยซึ่งเป็ นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่ง แล้วนั้น ต่อมาทั้งโจทก์และนายตำรวจที่ถู กศาลตัดสินลงโทษได้ยื่นอุทธรณ์ คดีต่อศาลอุทธรณ์ภาค 2ปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ได้วินิจฉัยยืนตามคำพิ พากษาศาลชั้นต้น กล่าวคือ ตัดสินลงโทษ พ.ต.ท.วชิรพันธ์ โพธิราช ในคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 2 นั้น ศาลเชื่อพยานหลักฐานโจทก์ ว่า พ.ต.ท.วชิรพันธ์ จำเลย ทำร้ายร่างกายและบังคับ ฤทธิ รงค์ โจทก์ ให้รับสารภาพ กล่าวโดยสรุปได้ว่า ขณะเกิดเหตุ (28 ม.ค. 2552 เวลากลางวัน) โจทก์มีอายุประมาณ 18 ปี เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โจทก์มีภาพถ่ายร่ องรอยบาดแผลตามร่างกายสอดคล้ องกับที่โจทก์ยืนยันว่าถูกเจ้ าพนักงานตำรวจทำร้ายร่างกาย โดยในคืนวันเดียวกันนั้นเมื่ อ สมศักดิ์ ชื่นจิตร บิดาโจทก์พาโจทก์กลับถึงบ้านแล้ ว บิดาโจทก์พูดคุยกับโจทก์ถึงเรื่ องที่เกิดขึ้น บิดาเห็นโจทก์มีอาการหวาดกลัว ตัวสั่น จึงพูดปลอบใจและให้เล่าเรื่องที่ เกิดขึ้นทั้งหมด โจทก์จึงเล่าให้ฟังว่า เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจพาโจทก์ ไปที่กองกำกับการสืบสวน เจ้าพนักงานตำรวจใส่กุญแจมื อโจทก์และให้นั่งลงกับพื้นกั บพยายามพูดให้โจทก์รับสารภาพ โดยนำถังขยะไปครอบศีรษะโจทก์ แล้วรัดไว้ไม่ให้มีอากาศหายใจ กับใช้เท้าเหยียบที่กุญแจมื อในขณะโจทก์ถูกใส่กุญแจมือไพล่ หลัง แล้วดึงโจทก์ลุกขึ้นเพื่อให้ โจทก์เจ็บ เป็นการทรมานให้โจทก์รับสารภาพ เจ้าพนักงานตำรวจทรมานโจทก์อยู่ หลายครั้ง โจทก์จึงแกล้งบอกว่ าจะพาไปเอาสร้อยคอทองคำที่บ้ านนาย ท. บิดาให้โจทก์ถอดเสื้อเพื่อดู บาดแผล พบรอยช้ำที่บริเวณต้นคอด้านหลัง หลัง สีข้าง และข้อมือ จึงใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ถ่ายรู ปไว้

วันรุ่งขึ้น (29 ม.ค. 2552) บิดาพาโจทก์ไปตรวจร่างกายที่ โรงพยาบาลบ้านสร้าง แล้วพาไปแจ้งความที่ สภ.บ้านสร้าง ทั้งในชั้นสอบสวนโจทก์ได้ให้ การต่อพนักงานสอบสวนว่าถูกเจ้ าพนักงานตำรวจทำร้ายร่ างกายโดยมีรายละเอียดข้อเท็จจริ งที่ยากจะปรุงแต่งเรื่องเพื่ อให้ร้ายปรักปรำผู้ใด สอดคล้องกับคำเบิกความของโจทก์ ในชั้นพิจารณา(การสืบพยานในศาล) และยังสอดคล้องกับคำเบิ กความของนาย ส. พยานโจทก์คนหนึ่งซึ่งเป็ นเยาวชนอายุประมาณ 14 ปี เป็นนักเรียนที่ไปด้วยกันกั บโจทก์ในวันเกิดเหตุ และเจ้าพนักงานตำรวจพาไปที่ กองกับกับการสืบสวนด้วย นาย ส. นั่งรออยู่ที่เก้าอี้ที่อยู่ ระหว่างห้อง 2 ห้อง ต่อมามีเจ้าพนักงานตำรวจเดิ นออกจากห้องที่ปิดกระจกทึบ พูดกับนาย ส. ว่ามึงรู้อะไรบอกมาให้หมดไม่อย่ างนั้นจะโดนเหมือนมัน สักครู่มีชายอีกคนหนึ่งเดิ นออกมาจากห้องเดิม พูดกับนาย ส. ว่า อย่าโทรศัพท์หาพ่อกับแม่มันนะ และมึงก็นั่งอยู่ตรงนี้ด้วย ห้ามไปไหน แล้วเดินกลับเข้าห้อง สักครู่ นาย ส. ได้ยินเสียงโจทก์ร้องโอย ๆ ดังมาจากห้องที่ปิดกระจกทึบ อีกทั้งในชั้นสอบสวนและชั้นที่ ไปให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) นาย ส. ก็ให้การยืนยันถึงข้อเท็จจริงที่ ได้ยินเสียงโจทก์ร้องโอย ๆ เมื่อพิจารณาตามบันทึกคำให้ การของผู้ร้องทุกข์ ผู้กล่าวโทษ หรือพยาน และบันทึกคำให้การ/ถ้อยคำของผู้ กล่าวหา(คือโจทก์คดีนี้)

ศาลเชื่อว่าพยานโจทก์ทั้ง(คือตั วโจทก์ บิดาโจทก์ และนาย ส.) ต่างเบิกความไปตามข้อเท็จจริงที่ ตนรู้เห็น พยานหลักฐานโจทก์ที่นำสืบมาน้ำ หนักรับฟังได้ ว่า พ.ต.ท.วชิรพันธ์ โพธิราช จำเลย กระทำความผิดจริงตามคำพิ พากษาศาลชั้นต้น จึงพิพากษายืน กล่าวคือ มีความผิดตามประมวลอาญา มาตรา 157, 200 วรรคสอง, 295, 296, 309, 310 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 83 เป็นกรรมเดียวผิดต่ อกฎหมายหลายบท ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90 จึงลงโทษฐาน “เป็นเจ้าพนักงานมีอำนาจหน้าที่ สืบสวนสอบสวนคดีอาญา กระทำการเพื่อจะแกล้งให้บุ คคลหนึ่งบุคคลใดต้องรับโทษ” ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด โดยศาลลงโทษจำคุก 2 ปี และปรับ 12,000 บาท แต่ศาลลดโทษให้โดยเห็นว่าคำให้ การของจำเลยเป็นประโยชน์แก่ การพิจารณา จึงลดโทษให้ 1 ใน 3 เหลือจำคุก 1 ปี 4 เดือน และปรับ 8,000 บาท เมื่อคำนึงถึงประวัติ อาชีพ และสภาพความผิดแล้ว และไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รั บโทษจำคุกมาก่อน จึงให้รอการลงโทษเพื่อให้ โอกาสจำเลยตัว กล่าวคือรอลงอาญาไว้เป็นเวลา 2 ปี

ส่วนจำเลยอีกคนหนึ่งคือ พ.ต.ท.ปัญญา เรือนดี ศาลอุทธรณ์ก็วินิจฉัยว่ามิได้ร่ วมสอบปากคำโจทก์กับพ.ต.ท.วชิรพั นธ์ โพธิราช ด้วย และไม่ปรากฎว่าพ.ต.ท.ปัญญา อยู่ด้วยขณะมีการทำร้ายร่ างกายโจทก์ จึงไม่มีความผิด พิพากษายืน คือเป็นไปตามที่ศาลชั้นต้นได้พิ พากษาไว้แล้ว

สมศักดิ์ ชื่นจิตร บิดาของฤทธิรงค์ ได้ให้ความเห็นว่า ตนและฤทธิรงค์เคารพในคำตัดสิ นของศาลอุทธรณ์ภาค 2 แต่ยังคงจะใช้สิทธิในยื่นฎี กาตามกระบวนการทางกฎหมายเพื่อต่ อสู้คดีให้ถึงที่สุดต่อไป

พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม มีความเห็นว่ าบาดแผลของการทรมานของเจ้าหน้ าที่ที่บังคับให้ผู้ต้ องหาสารภาพนั้นมีทั้ งบาดแผลทางร่างกายและจิตใจ แม้บาดแผลทางร่างกายจะเป็นเพี ยงรอยช้ำแดง แต่การบังคับให้สารภาพโดยไม่ ปรากฎร่องรอยบาดแผลหรือที่เรี ยกว่าการทรมานทางด้านจิตใจมั กเกิดขึ้นและส่งผลกระทบรุนแรงต่ อเนื่องยาวนาน ในกรณีของฤทธิรงค์ ในขณะนั้นมีอายุเพียง19 ปี เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องเข้ารับการรักษาอาการ PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder สภาวะป่วยทางจิตใจเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างร้ายแรง) ไม่สามารถเรียนหนังสือต่อได้ อันเป็นผลจากการถูกบังคับให้ สารภาพขณะที่ถูกถุงพลาสติ กครอบศีรษะให้ ขาดอากาศหายใจหลายครั้ง ทั้งที่ฤทธิรงค์ได้ให้การต่ อศาลว่าตนได้รับผลกระทบทางจิตใจ และผลการรักษาทางด้านจิ ตใจจากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แต่ศาลกลับไม่ได้นำมาพิจารณา

ผอ.มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ระบุต่อว่า มูลนิธิฯ จึงเห็นถึงความจำเป็น และพยายามเรียกร้องผลักดันรั ฐไทยให้มี การตรากฎหมายภายในประเทศให้ การทรมานและอุ้มหายเป็นความผิ ดทางอาญา เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาต่ อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนอย่างร้ายแรงโดยเจ้าหน้าที่ ของรัฐที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่ อไป