เฟสบุ๊คแจ้งให้ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขความขัดข้อง 'กล้องเปิดเอง' ใน iOS

เฟสบุ๊คแถลงว่าพวกเขาลงโปรแกรมแก้ไขบั้คที่ทำให้กล้องเปิดตัวเองโดยไม่รู้ตัวในระบบปฏิบัติการ iOS แล้วหลังจากที่สื่อไอทีนำเสนอในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าข้อผิดพลาดดังกล่าวอาจจะเป็นความผิดพลาดไม่คาดคิดแต่ก็ทำให้ผู้คนกังวลในเรื่องความเป็นส่วนตัวเพราะที่ผ่านมามีข่าวลือในเรื่องดังกล่าวจากผู้ให้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์ครายใหญ่

ที่มาภาพ:pexels

15 พ.ย. 2562 จากที่ก่อนหน้านี้เคยเกิดปัญหาเรื่องที่แอปพลิเคชันเฟสบุ๊คในระบบปฏิบัติการ iOS เกิดปัญหาเปิดกล้องโทรศัพท์เองโดยที่ผู้ใช้งานไม่รู้ตัว ซึ่งทางเฟสบุ๊คเปิดเผยเมื่อวันที่ 12 พ.ย. ที่ผ่านมาว่าพวกเขาได้ส่งตัวโปรแกรมฉบับแก้ให้กับแอปเปิลซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านแอปสโตร์แล้วปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

ก่อนหน้านี้แอปฯ เฟสบุ๊คเคยสร้างปัญหาซึ่งน่าจะเป็นความผิดพลาดของโปรแกรมหรือ "บั๊ก" ที่ทำให้มีการเปิดกล้องเองโดยที่ผู้ใช้งานไม่รู้ตัว มีผู้ใช้รายหนึ่งเปิดเผยว่าตัวหน้าจอคำสั่งของโปรแกรมกล้องจากส่วนสตอรี่ของเฟสบุ๊ค (Facebook Stories) ปรากฏออกมาชั่วครู่เมื่อพลิกโทรศัพท์เปลี่ยนจากแนวตั้งเป็นแนวนอนขณะดูวิดีโอ แต่หลังจากนั้นพอพลิกโทรศัพท์จากแนวนอนกลับเป็นแนวตั้งเหมือนเดิมโทรศัพท์ก็จะเปิดโปรแกรมกล้องของ Stories ขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ โดยหลังจากที่ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขตัวนี้แล้ว ผู้สื่อข่าวจากเว็บข่าวไอทีของ The Verge รายงานว่าเขาก็ไม่ประสบปัญหากล้องเปิดเองอีกต่อไป

โจชัวร์ แมดดักซ์ เว็บดีไซน์เนอร์ ระบุถึงข้อผิดพลาดตัวนี้ว่า เมื่อตอนที่ดูรูปภาพบนแอปฯ และเลื่อนลงเล็กน้อย ก็จะสามารถเห็นช่องมองภาพ (viewfinder) ของโปรแกรมกล่องปรากฏออกมาให้เห็นได้ แมดดักซ์ตั้งข้อสังเกตอีกว่าเขาทำให้เกิดบั๊กแบบเดียวกันนี้กับไอโฟนเครื่องอื่นๆ อีก 5 เครื่องซึ่งทุกเครื่องใช้ระบบ iOS รุ่น 13.2.2 แต่ไม่เกิดขึ้นกับ iOS รุ่น 12

ในถ้อยแถลงของเฟสบุ๊คระบุอีกว่ามันเป็นข้อผิดพลาดจากการอัพเดทระบบแอปฯ ที่ออกมาในวันที่ 8 พ.ย. และพวกเขาไม่พบหลักฐานว่ามีรูปถ่ายหรือวิดีโอที่ถูกอัพโหลดจากบั๊กตัวนี้

ถึงแม้ว่าอาจจะเป็นแค่บั๊กที่ดูไม่ร้ายแรงอะไร แต่เรื่องดังกล่าวก็สร้างความกังวลให้กับผู้คนเนื่องจากการที่ตัวช่องมองภาพซึ่งมักจะปรากฏเฉพาะตอนเตรียมถ่ายรูปแสดงให้เห็นในแบบที่ไม่คาดคิดนั้นไม่ใช่สัญญาณที่ดี จากการที่ก่อนหน้านี้ผู้คนเคยเชื่อข่าวลือว่าเฟสบุ๊คสามารถดักฟังพวกเขาได้ ถึงแม้ว่าข้อผิดพลาดของโปรแกรมกล้องจะเป็นอุบัติเหตุแต่ก็อาจจะทำให้ผู้คนไม่ไว้วางใจเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวกลัวว่าเฟสบุ๊คจะแอบบันทึกภาพพวกเขา

