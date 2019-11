ถูกจังหวะ น้ำท่วมสภาท้องถิ่นเวนิซแทบทันทีหลังโหวตค้านมาตรการแก้โลกร้อน

ในเวนิซ เมืองน้ำชื่อดังในประเทศอิตาลีกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมใหญ่ครั้งรุนแรงที่สุดในรอบมากกว่า 50 ปี โดยที่สภาท้องถิ่นของเวเนโตในเมืองเวนิซก็ถูกน้ำท่วมหลังโหวตปฏิเสธมาตรการแก้ไขปัญหาวิกฤตภูมิอากาศหรือโลกร้อนไปได้เพียง 2 นาที

สะพานริอัลโตในเวนิซ (ที่มา:flickr/ Shaun Dunmall)

15 พ.ย. 2562 สภาเขตภูมิภาคเวเนโตที่ตั้งอยู่บนคลองใหญ่ของเวนิซถูกน้ำท่วมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อช่วงคืนวันที่ 13 พ.ย. ที่ผ่านมา หลังจากที่มีการลงมติปฏิเสธมาตรการแก้ไขปัญหาวิกฤตภูมิอากาศหรือโลกร้อน เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นในช่วงที่เมืองประวัติศาสตร์ของอิตาลีกำลังเผชิญปัญหาน้ำท่วมใหญ่ครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบมากกว่า 50 ปีปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

ส.ส. จากพรรคเดโมเครติคของอิตาลี แอนเดรีย ซาโนนี เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นห้องประชุมสภาว่าน้ำเริ่มไหลเข้ามาในช่วง 4 ทุ่ม ของวันที่ 13 พ.ย. ในขณะที่กำลังประชุมพิจารณางบประมาณ ซาโนนีระบุอีกว่า "เหมือนชะตากรรมประชด ที่ห้องประชุมถูกน้ำท่วม 2 นาทีหลังจากพรรคเสียงข้างมากไม่ว่าจะเป็นพรรคลีค, พรรคบราเธอร์ออฟอิตาลี และพรรคฟอร์ซา อิตาเลีย ปฏิเสธบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมของพวกเราในการที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤตภูมิอากาศ"

ซาโนนียังโพสต์รูปถ่ายห้องประชุมสภาที่มีน้ำเจิ่งนอง รวมถึงกล่าวหาผู้นำภูมิภาคที่เป็นหนึ่งในสมาชิกพรรครัฐบาลฝ่ายขวาจัดคือพรรคลีคว่านำเสนองบประมาณโดยไม่มีปฏิบัติการจริงจังใดๆ ที่จะแก้ไขปัญหาโลกร้อน มาตรการต่างๆ ที่ถูกปัดตกไปในสภานั้นมีทั้งมาตรการที่จะเปลี่ยนรถโดยสารประจำทางให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีมลภาวะน้อยลง เลิกใช้เตาที่ส่งมลภาวะ และลดผลกระทบจากขยะพลาสติก

โฆษกของสภาเขตภูมิภาคยืนยันว่ามีเหตุการณ์น้ำท่วมสภาเกิดขึ้นจริง อย่างไรก็ตามประธานสภา โรแบร์โต เซียมเบตตี ซึ่งเป็นคนของพรรคลีคกล่าวปฏิเสธข้อกล่าวหาของซาโนนี โดยบอกว่าในช่วงตลอด 3 ปีที่ผ่านมาพวกเขาใช้งบประมาณไป 965 ล้านยูโร (ราว 32,000 ล้านบาท) เพื่อแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศหรือฝุ่นควันซึ่งเป็น "ปัจจัยส่งผลต่อโลกร้อน" รวมถึงก่อนหน้านี้ยังเคยปฏิบัติการตามแผนป้องกันน้ำท่วมหลังเกิดน้ำท่วมในปี 2553 และแผนงบประมาณฟื้นฟูหลังเผชิญวาตภัยเมื่อปีที่แล้ว

เซียมเบตตีเองก็โพสต์วิดีโอน้ำท่วมสภาเช่นกันแต่เขากล่าวถึงเหตุการณ์นี้ไปในทำนองว่าระบบการป้องกันของอาคารไม่ดีพอ

ลุยจิ บรูกนาโร นายกเทศมนตรีของเวนิซกล่าวว่าสาเหตุของน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้เป็นเพราะปัญหาโลกร้อนทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นอย่างผิดปกติ และการที่น้ำท่วมนี้ถือเป็น "บาดแผลที่จะทิ้งรอยแผลเป็นไว้โดยถาวร"

เรียบเรียงจาก

Italian council is flooded immediately after rejecting measures on climate change, CNN, Nov. 14, 2019