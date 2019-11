ท่ามกลางสงครามการค้าระหว่ างสองยักษ์ใหญ่จีน-สหรัฐอเมริกา เศรษฐกิจโลกขาลง การแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นกั บประเทศเพื่อนบ้าน ฯลฯ การเปิดเสรีการค้าการลงทุนถู กผลักดันอย่างหนักด้วยความหวั งว่าจะเป็นตัวช่วยพยุงเศรษฐกิ จในประเทศต่างๆ ยกตัวอย่างการประชุม ASEAN SUMMIT ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อ 2-4 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งมีการเจรจาความตกลงหุ้นส่ วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) ที่ขยับรุดหน้ารวดเร็ว หลังจากค้างคาอยู่นาน 7 ปี

ตั้งแต่ปี 2535 อาเซียนได้ลงนามจัดตั้งเขตการค้ าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Agreement – AFTA) เพื่อลดภาษีศุลกากรระหว่างกัน ก่อนขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิ จทั้งเชิงลึกและเชิงกว้าง รวมถึงมีการจัดทำข้ อตกลงเขตการค้าเสรีกั บประเทศนอกภูมิภาค เช่น อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ อาเซียน-จีน อาเซียน-ญี่ปุ่น อาเซียน-เกาหลีใต้ อาเซียน-อินเดีย นอกจากนี้ สมาชิกอาเซียนเป็นสมาชิ กของความร่วมมือทางเศรษฐกิจอื่ นๆ เช่น APEC, BIMSTEC ส่งผลให้อาเซียนมี GDP รวมในปี 2560 มากกว่า 2,800 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณร้อยละ 3.5 ของ Global GDP โดยมีประเทศญี่ปุ่น จีน สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศคู่ค้ าที่สำคัญ

ข้อมูลปี 2561 ระบุว่า ไทยลงนามในข้อตกลงเปิดเสรีการค้ าแล้ว 12 ฉบับ กำลังพิจารณาอยู่อีก 5 ฉบับ ซึ่งทั้งหมดล้วนมีข้อบทเกี่ยวข้ องกับสุขภาพ นอกจากนี้ยังได้ลงนามข้อตกลงทวิ ภาคีด้านการลงทุนอีก 39 ฉบับ ซึ่งเปิดให้เอกชนฟ้องรัฐได้ หากออกนโยบายสาธารณะที่มี ผลกระทบต่อการลงทุนปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

ท่ามกลางกระแสเชี่ ยวกรากของการเปิดเสรีการค้ าระหว่างประเทศ ภาคธุรกิจ นักลงทุน ภาคราชการ ล้วนวิเคราะห์กันถึงผลได้ผลเสี ยทางเศรษฐกิจเป็นหลัก แต่การศึกษาและส่งเสียงเรื่อง “ผลกระทบต่อสุขภาพ” ที่อาจเกิดขึ้นยังมีข้อจำกัด ทั้งที่ความตกลงเหล่านี้เกี่ ยวพันกับการบริการสุขภาพ การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา การไหลทะลักของสินค้า เงินตรา และประเด็นทางการค้าใหม่ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพของประชาชนอาเซียน ซึ่งจำเป็นต้องมีการศึกษาอย่ างรอบด้านเพื่อเตรียมความพร้ อมในการเพิ่มประโยชน์เชิ งบวกและลดผลกระทบเชิงลบต่อด้ านสุขภาพของภูมิภาคโดยรวม รวมถึงทำให้การเจรจาการค้ามี ประสิทธิภาพมากขึ้น

การประชุมวิชาการการค้าระหว่ างประเทศและสุขภาพ หรือ International Trade and Health Conference หรือ ITH Conference เป็นอีกหนึ่งกลไกที่น่ าสนใจในการ ‘เป็นหูเป็นตา’ ในเรื่องผลกระทบทั้งด้ านบวกและด้านลบต่อสุขภาพที่ อาจเกิดขึ้นจากข้อตกลงการค้ าระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งการประชุมจะจัดขึ้นเป็ นประจำทุกปี โดยมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญและนั กวิชาการจากหน่วยงานระหว่ างประเทศ หรือผู้แทนจากประเทศต่างๆ ที่มีตัวอย่างความสำเร็จหรื อบทเรียนสำคัญมาร่วมแลกเปลี่ ยนกับภาคส่วนต่างๆ ของไทย อาทิ กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนภาคประชาสังคม เช่น FTA WATCH มูลนิธิบูรณะนิเวศ ฯลฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาข้ อเสนอเชิงนโยบายให้กับรัฐบาลไทย

สำหรับหัวข้อการประชุมวิ ชาการการค้าระหว่างประเทศและสุ ขภาพ ปี 2562 คือ ‘การค้าระหว่างประเทศและสุ ขภาพของอาเซียน: แสวงจุดร่วมสู่การพัฒนาที่ยั่ งยืน’ ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็ นประธานอาเซียนในปี 2562 ซึ่งอาเซียนนับเป็นภูมิภาคสำคั ญที่มหาอำนาจต่างต้องการแย่งชิ งความได้เปรียบทางการค้า จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ ประเทศสมาชิกจะต้องมีการพิ จารณาอย่างถี่ถ้วน เพื่อสร้างสมดุลระหว่ างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสุ ขภาพของประชาชน โดยการประชุมฯ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงแรมโมเวนพิก บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ต ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ

กิจกรรมสำคัญของการประชุมในครั้ งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Building ASEAN Community: Political economy of trade and health” โดย นายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ, การบรรยายพิเศษก่อนปิดประชุม เรื่อง “Trade and health implication from global geo-political change” โดย ศาสตราจารย์ประภัสสร์ เทพชาตรี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนในประเด็ นสำคัญอื่นๆ อาทิ ภูมิทัศน์การค้าระหว่ างประเทศและสุขภาพของภูมิ ภาคอาเซียน การเปิดเสรีการค้าและผลต่อสุ ขภาพของประชาชนในภูมิภาคอาเซียน สงครามการค้าโลกและผลกระทบต่อสุ ขภาพในภูมิภาคอาเซียน จุดร่วมด้านการค้าระหว่ างประเทศและสุขภาพในภูมิ ภาคอาเซียน เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีส่วนที่จะวิ เคราะห์เจาะลึกในรายประเด็น เช่น การเปิดเสรีการค้าบริการด้านสุ ขภาพจะส่งผลกระทบอย่างไรต่ ออาเซียน การค้าระหว่างประเทศส่งผลอย่ างไรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่นี้ อาจกลายเป็น ‘ที่ทิ้งขยะของโลก’ หรือแนวทาง 'การแก้ปัญหาหมอกควันและ PM2.5’ ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจั ดการเพียงลำพังไม่ได้

น่าจับตาดูว่า ท้ายที่สุดข้อเสนอเชิ งนโยบายจากที่ประชุมจะออกมาเป็ นอย่างไร เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์สู งสุด ขณะเดียวกันก็คุ้มครองสุ ขภาพของประชาชนอาเซียนได้อย่ างเท่าเทียม !!