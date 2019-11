องค์กรสังเกตการณ์เพื่อการคุ้มครองผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือของสหพันธ์เพื่อสิทธิมนุษยชนสากล (FIDH) ออกจดหมายเปิดผนึกต่อเวียดนามเกี่ยวกับกรณีที่มีการจับกุมนักสิทธิมนุษยชนผู้เรียกร้องประชาธิปไตยอายุ 28 ปีชื่อ Dinh Thi Phuong Thao และยึดหนังสือเดินทางของเธอ โดยที่ในเวลาต่อมาทางการปล่อยตัวเธอโดยไม่ได้ตั้งข้อหาใดๆ

Dinh Thi Phuong Thao นักสิทธิมนุษยชนผู้เรียกร้องประชาธิปไตยชาวเวียดนาม ที่มาภาพ: fidh.org

Dinh Thi Phuong Thao นักสิทธิมนุษยชนผู้เรียกร้องประชาธิปไตยชาวเวียดนามถูกจับกุมตัวที่สนามบินนานาชาติฮานอยเมื่อช่วงเช้าประมาณ 9 โมงครึ่งของวันที่ 15 พ.ย. 2562 ที่ผ่านมา หลังจากที่เธอเดินทางมาจากกรุงเทพฯ ประเทศไทย มีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงความมั่นคง 10 นาย จับกุมตัวเธอไปที่ห้องสอบปากคำในสนามบินเป็นเวลาหลายชั่วโมง ก่อนที่จะมีการปล่อยตัวในเวลาบ่าย 5 โมงเย็นของวันเดียวกันปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

องค์กรสังเกตการณ์เพื่อการคุ้มครองผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน (The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders) ระบุว่าจากข้อมูลที่พวกเขาได้รับ Thao ได้รับการปล่อยตัวโดยไม่มีการตั้งข้อหาใดๆ แต่ก็ยังคงยึดหนังสือเดินทางของเธอไว้

ทางองค์กรสังเกตการณ์เพื่อการคุ้มครองผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือของสหพันธ์เพื่อสิทธิมนุษยชนสากล (FIDH) แถลงว่าพวกเขาแสดงความยินดีกับการปล่อยตัว Thao แต่ก็ขอติเตียนการยึดหนังสือเดินทางของเธอไว้ ซึ่งกลายเป็นการปิดกั้นไม่ให้เธอเดินทางไปทำกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนนอกประเทศ องค์กรสังเกตการณ์ฯ ยังเรียกร้องให้ทางการเวียดนามการันตีให้ Thao มีเสรีภาพในการเดินทางในทุกสภาพการและหยุดคุกคามเธอในทุกรูปแบบ

Thao กลับประเทศเวียดนามหลังจากที่เดินสายรณรงค์ให้มีพัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชนในเวียดนามเป็นเวลาหลายปี ก่อนที่เธอจะออกจากประเทศในปี 2559 เธอเคยเป็นนักรณรงค์ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในฮานอย เป็นคนดูแลช่วยเหลือเหยื่อความรุนแรงจากตำรวจ และเป็นคนที่รณรงค์ต่อต้านโทษประหารชีวิต

ในช่วงที่ Thao เดินทางอยู่ในต่างประเทศเป็นเวลาหลายปีที่ผ่านมา เธอทำงานกับกลไกด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติหลายอย่าง นอกจากนี้ยังทำงานกับหน่วยงานหลายหน่วยานของสหภาพยุโรป กับรัฐบาลต่างประเทศหลายรัฐบาล และทำงานร่วมกับเอ็นจีโอทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาคมโลกเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในเวียดนาม Thao ทำงานให้กับองค์กรสิทธิมนุษยชนเวียดนาม NGO VOICE ตั้งแต่ปี 2559 ถึงเดือน ก.ย. 2562

องค์กรสังเกตการณ์ฯ มีข้อเรียกร้องหลายเรื่องต่อทางการเวียดนาม ข้อแรกคือเรียกร้องให้คำนึงถึงสุขภาพกายและสุขภาพจิตของ Thao รวมถึงผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนรายอื่นๆ ไม่ว่าจะในสภาพการณ์ใดก็ตาม ข้อต่อมาคือข้อให้หยุดคุกคาม Thao และผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนรายอื่นๆ ในเวียดนาม รวมถึงให้เสรีภาพในการเดินทางและการปฏิบัติกิจกรรมที่มีความถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่มีการขัดขวางหรือทำให้เกิดความกลัวถูกโต้ตอบ ขอให้เคารพในหลักการเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนตามที่เวียดนามให้สัตยาบันไว้ นอกจากนี้ยังขอให้ปฏิบัติตามปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้วย

โดยก่อนหน้านี้ในช่วงที่ Thao อยู่ระหว่างการควบคุมตัวนั้นทางองค์กรสังเกตการณ์ฯ ก็แถลงขอให้มีการปล่อยตัวเธอทันทีโดยระบุว่าเธอถูกคุมขังโดยพลการเพียงเพราะเธอทำกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ Thao สามารถเข้าถึงญาติและทนายความที่เธอเลือกเองได้

เรียบเรียงจาก

Vietnam: Arbitrary detention of woman human rights defender Dinh Thi Phuong Thao, FIDH, 15-11-2019

https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/vietnam-arbitrary-detention-of-woman-human-rights-defender-dinh-thi

Viet Nam: Release of woman human rights defender Dinh Thi Phuong Thao, OMCT, 15-11-2019

https://www.omct.org/human-rights-defenders/urgent-interventions/viet-nam/2019/11/d25603/