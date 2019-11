ในโอกาสครบรอบ 30 ปีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ยูนิเซฟเผยรายงานฉบับใหม่ ชี้เด็กยากจนที่สุดยังคงเข้าไม่ถึงการพัฒนา ส่วนเด็กไทยร้อยละ 22 เผชิญกั บความยากจนในหลายมิติ สูงสุ ดในภาคอีสาน เด็กที่ต่ำกว่า 5 ปีในชายแดนใต้กำลังเผชิ ญกับภาวะแคระแกร็นในอัตราที่สู งกว่าอัตราเฉลี่ยของประเทศมาก อีกทั้งยังมีเด็กข้ามชาติอี กจำนวนมากที่ไม่ได้เข้าเรียน ซึ่งถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุ ดของเด็กที่ไม่ได้เข้าเรียนทั้ งหมด

18 พ.ย.2562 องค์การยูนิเซฟ แจ้งว่า ทางองค์การได้ออกรายงานฉบั บล่าสุดที่มีชื่อว่า The Convention on the Rights of the Child at a Crossroads ชี้ให้เห็นว่าความเป็นอยู่ ของเด็กๆ ทั่วโลกได้รับการพัฒนาไปหลายด้ าน แต่เด็กที่อยู่ในกลุ่มยากจนที่ สุดอีกจำนวนมากยังคงเข้าไม่ถึ งการพัฒนาที่จำเป็นต่อชีวิต

รายงานฉบับดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่ อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิ มฉลองการครบรอบ 30 ปีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยนำเสนอความสำเร็จที่เกิดขึ้ นจำนวนมากตลอดสามทศวรรษที่ผ่ านมา ซึ่งชี้ให้เห็นว่าความสำเร็จต่ าง ๆ จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความมุ่ งมั่นและการสนับสนุนจากผู้ นำประเทศและผู้กำหนดนโยบายปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

“ตลอดระยะเวลา 30 ปีตั้งแต่มีการรับรองอนุสัญญาว่ าด้วยสิทธิเด็ก เราจะเห็นว่าเด็ก ๆ ทั้วโลกต่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้นและมีชีวิตยืนยาวขึ้น อย่างไรก็ตาม เด็กในกลุ่มที่ ยากจนและเปราะบางที่สุดยั งคงเผชิญกับอุปสรรคและความท้ าทายมากมายในชีวิต” เฮนเรียตตา โฟร์ ผู้อำนวยการบริหาร องค์การยูนิเซฟ

รายงานระบุว่าในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา อัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำ กว่า 5 ปีลดลงถึงร้อยละ 60 ในขณะที่สัดส่วนของเด็กวั ยประถมศึกษาที่ไม่ได้เข้าเรี ยนลดลงจากร้อยละ 18 เหลือร้อยละ 8 นอกจากนี้ หลักการพื้นฐานของอนุสัญญาฯ ซึ่งประกอบด้วย การไม่เลือกปฏิบัติ การคำนึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของเด็กเป็นสำคัญ ตลอดจนสิทธิของเด็กในการมีชีวิ ตอยู่รอดได้รับการพัฒนา และได้รับการปกป้องและคุ้มครอง ได้กลายเป็นรากฐานสำคั ญของการกำหนดกฎหมาย นโยบาย และข้อปฏิบัติของประเทศต่างๆ ทั่วโลก

สำหรับประเทศไทย ความเป็นอยู่ของเด็ก ๆ ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างมีนั ยสำคัญในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา ผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี ในประเทศไทยที่จัดทำโดยสำนั กงานสถิติแห่งชาติในปี 2558-2559 ระบุว่า เด็กเกือบทุกคนในประเทศไทยได้รั บการจดทะเบียนเกิด เด็กที่วัยประถมศึกษาถึงร้อยละ 95 ได้เข้าเรียนในระบบ แต่ความเหลื่อมล้ำอีกหลายด้านยั งคงมีอยู่ โดยเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่ชนบท ในครอบครัวยากจน ยังคงล้าหลังทั้งในด้านสุขภาพ การศึกษา และพัฒนาการโดยรวมเมื่อเทียบกั บเด็กกลุ่มอื่น ๆ

ยกตัวอย่างเช่น ยังมีเด็กในประเทศไทยถึงร้อยละ 22 ที่ต้องเผชิญกั บความยากจนในหลายมิติ ซึ่งอัตราดังกล่าวสูงสุ ดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปีในจังหวัดชายแดนใต้กำลังเผชิ ญกับภาวะแคระแกร็นในอัตราที่สู งกว่าอัตราเฉลี่ยของประเทศมาก อีกทั้งยังมีเด็กข้ามชาติอี กจำนวนมากที่ไม่ได้เข้าเรียน ซึ่งถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุ ดของเด็กที่ไม่ได้เข้าเรียนทั้ งหมด

เมื่อไม่นานมานี้ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยได้ปล่อยวิดีโอสั้น http://bit.ly/crc30th เพื่อสร้างความตระหนักในสิทธิ ในการมีส่วนร่วมของเด็ กและเยาวชนต่อประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเขา พร้อมกระตุ้นให้ผู้ใหญ่หันมารั บฟังเสียงของเด็กและเยาวชนให้ มากขึ้น และสนับสนุนให้พวกเขาร่วมเป็นผู้ นำการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ย่อท้อต่อภารกิจต่าง ๆ ที่ตั้งใจทำ

ปีเตอร์ โฟรเบล รักษาการผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า “นี่คือโอกาสสำคัญที่เราต้องร่ วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อให้ เด็กทุกคนสามารถพัฒนาได้อย่ างเต็มศักยภาพที่สุด และไม่มีเด็กคนใดถูกทิ้งไว้ข้ างหลัง ตอนนี้เด็ก ๆ และเยาวชนทั่วโลกต่างกำลังลุกขึ้ นมาต่อสู้เพื่อสิทธิของพวกเขา เราจะเห็นการเรียกร้องให้การปรั บปรุงระบบการศึกษา การรณรงค์ให้ยุติการเลือกปฏิบั ติ การรณรงค์ยุติความรุ นแรงในโรงเรียน การต่อสู้เรื่องสิ่งแวดล้อม การปฏิรูปทางดิจิทัลและเรียกร้ องให้ผู้นำใส่ ใจในอนาคตของพวกเขา ทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่า เราทุกคนจำเป็นที่จะต้องสนับสนุ นและทำงานร่วมกับเด็ กและเยาวชนในการสร้างความเปลี่ ยนแปลง และแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่กำลังคุกคามความเป็นอยู่ ของพวกเขา”

รายงานฉบับนี้ยังเผยให้เห็นอุ ปสรรคทั้งเก่าและใหม่ที่ส่ งผลกระทบต่อชีวิตเด็ก ๆ ทั่วโลก เช่น ความยากจน การเลือกปฏิบัติ การถูกแบ่งแยก สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็ว ตลอดจนการกลับมาระบาดของโรคที่ ป้องกันได้ด้วยวัคซีนเช่น โรคหัดเยอรมัน นอกจากนี้ จำนวนเด็กที่ไม่ได้เข้าเรี ยนและผลการเรียนรู้ในโรงเรียนยั งคงเป็นประเด็นที่สำคัญที่ต้ องได้รับการแก้ไข

เพื่อจัดการกับความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รายงานฉบับนี้เสนอว่า ควรมีการจัดทำข้อมูล สถิติและการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ มากขึ้น อีกทั้งยังควรเพิ่มทรัพยากร และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้ ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการเพื่ อแก้ปัญหามากขึ้น นอกจากนี้ การวางแผนการทำงานยังควรยึดหลั กการพื้นฐานของความเท่าเทียม พร้อมกับเสาะหาวิธีการใหม่ ๆ ในการจัดการกับอุปสรรค และเตรียมพร้อมสู่โอกาสที่กำลั งจะเกิดขึ้น โดยยึดหลักการของสิทธิเด็กเป็ นสำคัญ

ยูนิเซฟจะจัดการประชุมระดั บโลกในอีก 12 เดือนข้างหน้าเพื่ อกำหนดแนวทางที่ทำให้สิ่งต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิเด็กเกิดขึ้นจริงสำหรับเด็ กทุกคน โดยการประชุมนี้จะเน้นการมีส่ วนร่วมจากทุกฝ่าย ทั้งเด็กและเยาวชน ผู้ปกครอง หน่วยงานการศึกษา นักพัฒนาสังคมและชุมชน ภาคการเมือง ภาคประชาชน นักวิชาการ ภาคเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชน ที่จะกลายมาเป็นกระบวนการสำคั ญในการทำงานขององค์กรในอนาคตต่ อไป