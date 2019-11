เลือกตั้งท้องถิ่นฮ่องกง 2019

เลือกตั้งสภาท้องถิ่นฮ่องกง 18 เขต กลายเป็นปรอทวัดความนิยมรัฐบาล-ผู้ชุมนุมหลังเกิดวิกฤตการเมือง โดยชาวฮ่องกงออกไปเลือกตั้ง 71.2% เทียบเลือกตั้งครั้งก่อนออกไปไม่ถึงครึ่ง ส่วนผลนับคะแนนล่าสุดพรรคสนับสนุนประชาธิปไตยฮ่องกงได้ที่นั่งเกือบครึ่งแล้ว ขณะที่พรรคสนับสนุนรัฐบาลปักกิ่งที่เคยครองที่นั่งในสภาท้องถิ่นกลับแพ้ยับหลายเขต ด้านแกนนำพรรค Civic Party ซึ่งคว้า 32 ที่นั่งในสภาท้องถิ่นประกาศว่าจันทร์นี้จะไปพบกลุ่มผู้ชุมนุมที่ยังอยู่ใน ม.โปลิเทคนิคฮ่องกงเพื่อให้กำลังใจ

การหาเสียงของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นฮ่องกงจากพรรคประชาธิปไตยฮ่องกง (ที่มา: Democratic Party/Facebook)ปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

การหาเสียงของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นฮ่องกงจากพรรค DAB ซึ่งเป็นพรรคสนับสนุนรัฐบาลจีนปักกิ่ง (ที่มา: DAB/Facebook)

ตามที่ในวันอาทิตย์ (24 พ.ย.) ตั้งแต่เวลา 07.30 ถึง 22.30 น. มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฮ่องกงทั้งหมด 18 เขต รวม 452 ที่นั่งนั้น ภายหลังหมดเวลาลงคะแนนในเวลา 22.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1 ชั่วโมง รัฐบาลฮ่องกงได้แถลงสรุปจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นระยะ โดยในเวลา 00.45 น. โดยเข้าสู่วันใหม่ 25 พ.ย. มีการแถลงว่ามีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสภาท้องถิ่น 18 เขต ทั้งหมด 2,940,000 คน คิดเป็น 71.2% จากจำนวนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้ง 4,132,977 คน

ทั้งนี้จำนวนผู้ออกเสียงเลือกตั้งเพิ่มจำนวนมากกว่าการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นเมื่อปี 2015 ที่มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 47% ขณะที่การเลือกตั้งสภานิติบัญญัติฮ่องกง (LegCo) เมื่อปี 2016 มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 58%

เมื่อเวลา 04.44 น. ตามเวลาท้องถิ่น SCMP รายงานว่า อัลวิน ยึง หัวหน้าพรรค Civic Party พรรคฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยฮ่องกงประกาศว่าในวันจันทร์นี้ ผู้สมัครของพรรคที่ได้รับการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นทุกคนจะไปที่มหาวิทยาลัยโปลิเทคนิคฮ่องกงเพื่อสนับสนุนผู้ชุมนุมหลายสิบคนที่ยังคงอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยมานานนับสัปดาห์ โดยเมื่อสัปดาห์ก่อนมีการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจลาจลอย่างหนัก

ทั้งนี้พรรค Civic Party ส่งผู้สมัครในการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นฮ่องกงทั้งสิ้น 36 ที่นั่ง และชนะอย่างน้อย 32 ที่นั่ง ในขณะที่การเลือกตั้งท้องถิ่นรอบก่อนได้ 12 ที่นั่ง

เมื่อเวลา 05.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น SCMP รายงานว่า พรรคการเมืองพรรคสำคัญที่เป็นฝ่ายสนับสนุนจีนคือพรรคพันธมิตรประชาธิปไตยเพื่อฮ่องกงที่ดีขึ้นและก้าวหน้า หรือ DAB ซึ่งส่งผู้สมัคร 181 ที่นั่ง ปรากฏว่าแพ้ 156 ที่นั่ง และชนะกลับมาเพียง 21 ที่นั่ง และกำลังสรุปคะแนนอีก 4 ที่นั่ง ทั้งนี้พรรค DAB เคยมีที่นั่งอยู่ในสภาท้องถิ่น 119 ที่นั่ง นับเป็นความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ ในขณะที่พรรคประชาธิปไตยฮ่องกง (Democratic Party) ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยฮ่องกงพรรคสำคัญ เคยมีที่นั่งในสภาท้องถิ่น 43 ที่นั่ง ผลนับคะแนนเบื้องต้นได้ 54 ที่นั่ง แพ้ 2 ที่นั่ง นอกจากนี้พรรคแรงงาน (Labour Party) พรรคฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยซึ่งส่งผู้สมัคร 7 ที่นั่ง ก็ชนะทั้งหมด 7 ที่นั่งเช่นกัน

เวลา 06.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น SCMP พรรคสนับสนุนประชาธิปไตยฮ่องกงได้รับเสียงข้างมากในสภาท้องถิ่นแล้ว 5 เขต ได้แก่ (1) Wong Tai Sin (2) Tsuen Wan (3) Wan Chai (4) Central and Western และ (5) Southern

โดยผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในบล็อกรายงานสดของ SCMP เมื่อเวลา 06.10 น. ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง ระบุว่าผลการนับคะแนนเลือกตั้งสภาท้องถิ่นทั้งหมด 452 ที่นั่งนั้นประกาศผลแล้ว 241 ที่นั่ง หรือ 53.3%

โดยกลุ่มพรรคการเมืองสนับสนุนประชาธิปไตยฮ่องกงได้ 201 ที่นั่ง หรือ 44.5% กลุ่มพรรคการเมืองสนับสนุนรัฐบาลจีนได้ 28 ที่นั่ง หรือ 6.2% ผู้สมัครอิสระได้ 12 ที่นั่ง หรือ 2.7% ในขณะที่รอประกาศผลอีก 211 ที่นั่ง หรือ 46.7%

เลือกตั้งท้องถิ่นฮ่องกง สะท้อนเรตติ้งรัฐบาลแคร์รี หลัมและการชุมนุมเดือด

สำหรับการเลือกตั้งสภาเขตฮ่องกงทั้ง 18 เขตทั่วฮ่องกง เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นรวม 452 ที่นั่ง มีผู้สมัครกว่า 1,090 คน โดยจะมีการเลือกตั้งทุกๆ 4 ปี ทั้งนี้แม้จะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่น และสภาเขตของฮ่องกงมีหน้าที่ดูแลกิจการท้องถิ่นอย่างการขนส่ง สาธารณูปโภค ฯลฯ แต่สื่อในฮ่องกงก็ประเมินว่าจะเป็นตัวชี้วัดการทำงานของรัฐบาลฮ่องกงที่นำโดยแคร์รี หลัม และสะท้อนเสียงต่อผู้ชุมนุม หลังฮ่องกงเผชิญการประท้วงต่อต้านกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ดำเนินมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน และบานปลายเป็นเหตุจลาจลบ่อยครั้ง

สำหรับระบบเลือกตั้งสภาเขตฮ่องกงเป็นการเลือกตั้งแบบ 1 คน 1 เสียง แตกต่างจากการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติฮ่องกง (LegCo) ที่ใช้ระบบผสมระหว่างการเลือกตั้งโดยตรง กับการคัดเลือกผ่านโควตากลุ่มสมาคมวิชาชีพ และการคัดเลือกผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ที่ใช้วิธีคัดเลือกแบบซับซ้อน ผ่านการเลือกตั้งของสมาคมวิชาชีพ ภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งจากสมาชิกสภาท้องถิ่น

โดยฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยฮ่องกงยังมีความหวังว่าหากเพิ่มที่นั่งในสภาท้องถิ่นได้ ก็จะทำให้มีที่นั่งเพิ่มขึ้นในการคัดเลือกผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงด้วย อย่างไรก็ตามสัดส่วนนั้นคิดเป็นน้ำหนักเพียงเล็กน้อย เพราะในการคัดเลือกผู้ว่าฯ ฮ่องกงเมื่อปี 2017 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีโควตาเพียง 117 ที่นั่ง จากที่นั่งคณะกรรมการคัดเลือกทั้งหมด 1,200 ที่นั่ง ขณะที่อีกกว่าหนึ่งพันที่นั่งเป็นของสมาคมวิชาชีพ รวมทั้งกลไกของรัฐบาลอย่างสภานิติบัญญัติ สมัชชาผู้แทนประชาชน สมัชชาที่ปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน ฯลฯ

ก่อนหน้านี้ในการเลือกตั้งสภาเขตฮ่องกงเมื่อปี 2015 ที่มีการเลือกตั้ง 431 ที่นั่งนั้น พรรคการเมืองฝ่ายสนับสนุนจีนได้ที่ 298 ที่นั่ง ส่วนพรรคการเมืองฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยได้ 126 ที่นั่ง ฝ่ายผู้สมัครอิสระได้ 7 ที่นั่ง

