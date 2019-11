จดหมายเปิดผนึกที่ลงนามโดยแพทย์มากกว่า 60 รายชื่อระบุว่าจูเลียน อัสซาจน์ ผู้ก่อตั้งวิกิลีกส์แฉผู้นำโลก ซึ่งปัจจุบันถูกคุมขังอยู่ เสี่ยงที่จะเสียชีวิตในเรือนจำได้ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร่งด่วน

แฟ้มภาพจูเลียน อัสซาจน์ เมื่อเดือนสิงหาคมปี 2557

(ที่มา: Flickr/David G Silvers/สถานกงสุลเอกวาดอร์)

25 พ.ย. 2562 แพทย์จากอังกฤษ, ออสเตรเลีย, ประเทศอื่นๆ ของยุโรป และประเทศศรีลังกา ระบุในจดหมายเปิดผนึกว่ากรณีสุขภาพของจูเลียน อัสซาจน์ ผู้ก่อตั้งวิกิลีกส์นั้น "มีความน่าเป็นห่วงอย่างมาก" โดยมีการส่งจดหมายนี้ถึงปรีตี พาเทล รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษ รวมถึงมีการส่งสำเนาให้กับรัฐมนตรีเงากระทรวงมหาดไทย ไดแอนน์ แอบบอตต์ ด้วยปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

ในตอนนี้อัสซานจ์มีอายุ 48 ปี เขาถูกคุมขังในเรือนจำเบลมาร์ชในทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงลอนดอนเพื่อรอเข้ารับการพิจารณาคดีในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และรอการตัดสินว่าจะมีการส่งตัวเขาในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนให้กับสหรัฐอเมริกาหรือไม่ จากการที่อัสซาจน์ต้องเผชิญข้อกล่าวหา 18 ข้อกล่าวหา หนึ่งในข้อกล่่าวหาเหล่านี้คือการสมรู้ร่วมคิดเจาะระบบคอมพิวเตอร์ของเพนทากอน

อัสซานจ์ถูกกล่าวหาว่าทำงานร่วมกับอดีตนักวิเคราะห์ข่าวกรองกองทัพสหรัฐฯ เชลซี แมนนิง ในการเปิดโปงเอกสารลับของรัฐบาลจำนวนหลายแสนฉบับ

จดหมายจากกลุ่มแพทย์เรียกร้องมีการส่งตัวอัสซาจน์ไปยังโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เขาได้รับการตรวจสุขภาพและรับการรักษาจากทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ

ข้อความในจดหมายระบุว่า "จากหลักฐานที่มีตอนนี้ในมุมมองทางการแพทย์แล้วพวกเรามีความเป็นห่วงอย่างมากเกี่ยวกับสุขภาพของอัสซาจน์ว่าเขาจะแข็งแรงพอเข้ารับฟังการพิจารณาคดีในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 หรือไม่"

"ที่สำคัญที่สุดคือความคิดเห็นของพวกเรามองว่าอัสซาจน์ต้องการการเข้ารับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างเร่งด่วน ทั้งในแง่ร่างกายและจิตใจ"

ข้อความในจดหมายระบุต่อไปว่า ถ้าหากมีจุดที่คิดว่าอัสซานจ์ควรจะได้รับการรักษาทางการแพทย์ใดๆ ก็ควรจะดำเนินการรักษาอย่างเหมาะสมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิซึ่งหมายถึงโรงพยาบาลที่มีแผนกเชี่ยวชาญเฉพาะทางสามารถทำการรักษาที่ซับซ้อนได้

กลุ่มระบุว่าจากหลักฐานที่มีอยู่ตอนนี้ถ้าหากอัสซาจน์ไม่ได้รับการการตรวจวินิจฉัยหรือรักษาก็อาจจะทำให้เขาเสียชีวิตในเรือนจำได้ โดยย้ำว่าเรื่องการรักษาพยาบาลนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนและไม่มีเวลาจะเสียมากกว่านี้แล้ว

เมื่อสัปดาห์ที่่ผ่านมาวิกิลีคส์ระบุว่าพวกเขายินดีที่ทางการสวีเดนยกเลิกการสืบสวนข้อกล่าวหาข่มขืนที่อัสซาจน์เคยถูกกล่าวหาก่อนหน้านี้

ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา อัสซาจน์ถูกตัดสินให้ต้องจำคุก 50 สัปดาห์เพราะฝ่าฝืนเงื่อนไขการประกันตัว จากการที่อาศัยลี้ภัยอยู่ในสถานทูตเอกวาดอร์ประจำกรุงลอนดอนมาเป็นเวลานาน

อย่างไรก็ตามหลังจากที่อัสซาจน์ถูกบีบให้ต้องออกจากสถานทูตเอกวาดอร์และถูกจับกุมตัวเขาก็แสดงให้เห็นถึงสภาพจิตใจที่น่าเป็นห่วง ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเขาพูดในขณะที่ขึ้นศาลว่า "ผมไม่สามารถคิดอะไรอย่างเป็นระบบได้" หลังจากที่ศาลถามชื่อเขา

ลิสซา จอห์นสัน นักจิตวิทยาคลินิคในออสเตรเลียซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ลงนามในจดหมายเปิดผนึกกล่าวว่า จากการที่อัสซาจน์มีสุขภาพที่แย่ลงมากในเรือนจำเบลมาร์ช เขาจึงควรได้รับการส่งตัวไปรับการรักษาตัวกับแพทย์เฉพาะทาง ถ้าหากรัฐบาลอังกฤษไม่รับฟังข้อเสนอแนะจากแพทย์แล้วอัสซาจน์อาจจะเสียชีวิต

จอห์นสันกล่าวอีกว่า "คำถามที่จริงจังในเรื่องที่เกี่ยวข้องคือไม่เพียงแค่ผลกระทบต่อสุขภาพที่มาจากสภาพการคุมขังอัสซาจน์เท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องที่ว่าอัสซาจน์มีความพร้อมทางสุขภาพมากพอจะรับฟังการพิจารณาคดีและเตรียมแก้ต่างให้ตัวเองได้หรือไม่"

จอห์นสันเสนอว่าควรมีการให้แพทย์อิสระตรวจวินิจฉัยอัสซาจน์ว่ามีความพร้อมจะเข้ารับการไต่สวนคดีหรือไม่ โดยที่เรื่องนี้ยังนับเป็นประเด็นสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมที่รัฐบาลอังกฤษควรจะรับฟังกลุ่มแพทย์ที่เสนอส่งตัวอัสซาจน์รับการตรวจรักษาด้วย

เรียบเรียงจาก

Julian Assange 'could die in prison without urgent medical care', doctors warn, The Independent, 25-11-2019