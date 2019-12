ประท้วง 'แบล็กฟรายเดย์' บริษัท 'อเมซอน' กดขี่แรงงาน-ทำลายสิ่งแวดล้อม

ที่มาภาพประกอบ: Becker1999 (CC BY 2.0)

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2562 ที่ผ่นมา ซึ่งเป็นช่วงที่นักช้อปชาวอเมริกันหลั่งไหลเข้าไปซื้อสินค้าที่กระหน่ำลดราคาอย่างหนักหรือที่เรียกว่า "แบล็กฟรายเดย์" ก็เป็นวันเดียวกับที่มีการประท้วงบรรษัทสัญชาติสหรัฐฯ อเมซอนในฝรั่งเศสและอังกฤษ โดยที่มีทั้งเรื่องการกดขี่แรงงาน และประเด็นสิ่งแวดล้อม

นักกิจกรรมในฝรั่งเศสทำการปักหลักประท้วงที่หน้าที่ทำการอเมซอน อิงค์ ในเขตเทศบาลกลิชีทางตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส รวมถึงประท้วงปิดเส้นทางการขนส่งที่คลังพัสดุ ในนอร์ทเทิร์นฟรานซ์และลียง ก่อนที่พวกเขาจะถูกตำรวจไล่ มีวิดีโอในทวิตเตอร์ที่เผยให้เห็นตำรวจใช้กำลังขับไล่ผู้ประท้วงจากคลังพัสดุใกล้กับลิยง

กลุ่มผู้ประท้วงกล่าวหาว่าอเมซอนเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้เกิดแบล็กฟรายเดย์ลามมาถึงฝรั่งเศส รวมถึงเป็นตัวการในการส่งเสริมบริโภคนิยมที่ทำร้ายโลก สื่อบลูมเบิร์กรายงานว่าร้านค้าอเมซอนที่ไปตั้งสาขาในยุโรปมีการนำวัฒนธรรมแบล็กฟรายเดย์แบบในสหรัฐฯ มาใช้ คือการกระหน่ำลดราคาในช่วงหลังวันขอบคุณพระเจ้า โดยที่เริ่มมีการลดกระหน่ำอย่างหนักในช่วงต้นทศวรรษนี้ในอังกฤษก่อนที่จะลามมาถึงประเทศยุโรปภาคพื้นทวีปอย่างฝรั่งเศส และเยอรมนี เมือ่ไม่กี่ปีที่ผ่านมา

การประท้วงในฝรั่งเศสเป็นส่วนหนึ่งของการประท้วงเรื่องปัญหาโลกร้อนทั่วโลกโดยมีการใช้แฮชแท็กทั้ง #climatestrike, #BlockFriday และ #FridaysforFuture ในการประท้วงที่อื่นๆ

นอกจากประเด็นโลกร้อนแล้ว สหภาพแรงงานทั่วไปอังกฤษ (GMB) รวมตัวกันประท้วงที่หน้าโกดังสินค้าของอเมซอน เพื่อประท้วงสภาพการจ้างงานที่ทำให้ลูกจ้างเจ็บป่วยจนถึงขั้นต้องมีการเรียกรถพยาบาล "มากกว่า 600 ครั้ง" ตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ ซึ่งฝ่ายอเมซอนตอบโต้ว่ากลุ่มผู้ประท้วงเหล่านี้ "แพร่กระจายข้อมูลเท็จ" รวมถึงยังแถลงอีกว่าไม่มีคนงานอเมซอนเข้าร่วมในการประท้วงครั้งนี้เลย

มิค ริกซ์ คณะทำงานแห่งชาติของ GMB กล่าวว่าเขาต้องการให้ผู้ก่อตั้งอเมซอน เจฟฟ์ เบซอส รู้ไว้ว่าคนงานของพวกเขาเป็นคน ไม่ใช่หุ่นยนต์ เบซอสควรจะมีความใส่ใจกลุ่มคนที่ช่วยสร้างบรรษัทใหญ่ของพวกเขาขึ้นมา พวกเขาบอกอีกว่าเทศกาลลดราคาแบล็กฟรายเดย์ในครั้งนี้ไม่ใช่วันของคนงานอเมซอนเลย

สมาชิกของ GMB ที่เป็นคนงานอเมซอนเคยเปิดเผยว่าการตั้งเป้าหมายของอเมซอนมีความ "น่าสะพรึงมาก" ถึงขนาดที่ทำให้พวกเขาต้องปัสสาวะใส่ขวดพลาสติกแทนที่จะได้ไปห้องน้ำ คนงานที่เป็นคนท้องก็ถูกบีบให้ต้องยืนเป็นเวลานานหลายชั่วโมง มีบางคนที่แท้งขณะทำงานแต่ก็ไม่มีคนเรียกรถพยาบาลทำให้เธอต้องนั่งรถประจำทางกลับบ้านพร้อมทั้งเสื้อเปื้อนเลือด

