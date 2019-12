ชุมชนชาวซูรินามในเนเธอร์แลนด์แสดงความยินดีและแปลกใจที่ศาลซูรินามตัดสินเอาผิดประธานาธิบดี เดซี บูเตอร์เซ ที่เคยฆ่าคนเห็นต่างไป 15 รายเมื่อปี 2525 หลังรัฐประหารเมื่อปี 2323 เขาต้องเดินทางกลับประเทศกระทันหันขณะเยือนประเทศอื่นๆ และมีผู้คนเรียกร้องให้เขาลาออกหลังมีการตัดสินออกมา ด้านบูเตอร์เซ'อ้างว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็น "เกมการเมือง"

เดซี บูเตอร์เซ (ที่มา:วิกิพีเดีย)

4 ธ.ค. 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (30 พ.ย.) สื่อเดอะการ์เดี้ยนรายงานว่า ศาลซูรินาม ประเทศชายฝั่งในทวีปอเมริกาใต้ ตัดสินให้ประธานาธิบดี เดซี บูเตอร์เซ มีความผิดโทษฐานฆาตกรรมจากการสั่งสังหารศัตรูทางการเมืองของตัวเอง 15 รายเมื่อปี 2525 หลังจากเหตุการณ์รัฐประหาร 2 ปี ทำให้บูเตอร์เซ ซึ่งเป็นคนที่มีอำนาจมาเป็นเวลานานในยุคสมัยหลังอาณานิคมเนเธอร์แลนด์ถูกตัดสินให้ต้องจำคุก 20 ปีปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

พรรคการเมืองฝ่ายค้านเรียกร้องให้บูเตอร์เซ ลาออกจากตำแหน่ง โดยในช่วงที่มีการแถลงผลคำตัดสินจากศาลในวันที่ 30 พ.ย. ที่ผ่านมานั้น บูเตอร์เซกำลังเดินทางเยือนประเทศจีน เขามีกำหนดการต้องเดินทางไปเยือนคิวบา แต่ก็ยกเลิกและเดินทางกลับประเทศหลังจากมีคำตัดสินออกมา

กลุ่มชุมชุนชาวซูรินามที่อาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์แสดงความประหลาดใจและความโล่งอกเมื่อได้รับรู้ข่าวเรื่องคำตัดสินของศาล ในกรณีที่มักจะเรียกกันว่า "การฆาตกรรมเดือนธันวาคม" ทั้งนี้ยังมีผู้คนเรียกร้องให้บูเตอร์เซลาออกจากตำแหน่งเช่นเดียวกัน

นักสังคมวิทยา เฟรด คาร์ตาราม กล่าวให้สัมภาษณ์ต่อสื่อว่า "ถ้าหากเขา (บูเตอร์เซ) ยังมีความเคารพต่อประชาชนและทำเพื่อประชาธิปไตยอยู่บ้าง ... เขาก็ควรจะลงจากตำแหน่ง" คาร์ตารามกล่าวอีกว่าบูเตอร์เซเป็นเสมือน "สัญลักษณ์ของรัฐธรรมนูญซูรินาม"

เหตุการณ์รัฐประหารของบูเตอร์เซนั้นเกิดขึ้นในปี 2523 บูเตอร์เซกับพรรคพวกใช้ความรุนแรงจากกำลังทหารโค่นล้มรัฐบาลระบอบประชาธิปไตยที่นำโดย เฮงค์ อาร์รอน หลังจากนั้นบูเตอร์เซก็ตั้งตัวเองเป็นประธานสภาทหารแห่งชาติซึ่งปกครองซูรินามภายใต้รัฐบาลทหารยาวนานถึงปี 2534 หลังจากนั้นเขาได้กลับเข้ามาเป็นประธานาธิบดีผ่านการเลือกตั้งอีกในปี 2553 และ 2558

ในช่วงเวลาที่ซูรินามตกอยู่ภายใต้การปกครองของบูเตอร์เซนั้น มีการลิดรอนเสรีภาพสื่อ สั่งห้ามการชุมนุม ประกาศเคอร์ฟิว รวมถึงวิสามัญฆาตกรรมฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง 15 ราย ในเดือน ธ.ค. 2525 ศาลระบุในคำตัดสินว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นบูเตอร์เซเป็นผู้คอยดูแลปฏิบัติการที่ทหารภายใต้บังคับบัญชาของเขาลักพาตัวนักวิจารณ์ทางการเมือง 16 ราย รวมถึงทนายความ นักข่าว และอาจารย์มหาวิทยาลัย จากนั้นจึงก่อเหตุสังหารบุคคลเหล่านี้รวม 15 รายที่ฐานที่มั่นอาณานิคมในกรุงปารามารีโบ เมืองหลวงของซูรินาม มีคนหนึ่งที่รอดชีวิตคือผู้นำสหภาพแรงงานที่ต่อมากลายเป็นพยานที่ให้หลักฐานเอาผิดกับบูเตอร์เซ

รอย โฮ เทน เซิง สมาชิกกลุ่มสมาคมมิตรภาพดัทช์ซูรินามกล่าวว่า การตัดสินในเรื่องนี้มาช้ามากแต่เขาก็รู้สึกดีที่คำตัดสินนั้นเป็นไปอย่างยุติธรรม

บูเตอร์เซปฏิเสธข้อกล่าวหานี้มาโดยตลอดและมีโอกาสที่จะอุทธรณ์คำตัดสินนี้ นอกจากบูเตอร์เซแล้ว ยังมีอดีตเจ้าหน้าที่ทหาร 6 นาย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารในครั้งนั้นถูกตัดสินให้มีความผิดเมื่อวันที่ 29 พ.ย. ที่ผ่านมา

ทูตประจำซูรินามจากประเทศตะวันตกหลายประเทศได้แก่เนเธอร์แลนด์ที่เป็นอดีตเจ้าอาณานิคม สหรัฐฯ อังกฤษ สเปน เยอรมนี และฝรั่งเศส ต่างออกแถลงการณ์ ระบุว่าคำตัดสินในครั้งนี้ถือเป็นคำตัดสินที่ "สำคัญ" ในการ "ดำเนินการและส่งเสริมให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม" ขณะที่รัฐบาลซูรินามแถลงว่าพวกเขา "รับรู้สถานการณ์ที่ดำเนินอยู่และเรียกร้องให้ชุมชนอยู่ในความสงบ"

หลังจากที่บูเตอร์เซ ยกเลิกการเดินทางไปเยือนคิวบาและกลับประเทศตัวเองแล้ว เขาก็ไม่ได้พูดถึงคดีนี้ในระดับลงรายละเอียด เพียงบอกกับสื่อแค่ว่ามันเป็น "เกมการเมือง" อย่างไรก็ดี ผู้สนับสนุนของเขาจำนวนราว 1,500 คนได้เดินไปต้อนรับผู้นำวัย 74 ปีกลับประเทศ

