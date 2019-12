ผลสำรวจ UI Green Metric World University Ranking 2019 จัดอันดับ 'มหาวิทยาลัยมหิดล' เป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลก เป็นอันดับที่ 75 จากการสำรวจ 780 แห่งทั่วโลก และเป็นอันดับ 1 ของไทย 4 ปีซ้อนแล้ว

5 ธ.ค. 2562 จากผลสำรวจ UI Green Metric World University Ranking 2019 ที่จัดทำโดย University of Indonesia (UI) เมื่อเร็วๆ นี้ได้ประกาศว่ามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลก เป็นอันดับที่ 75 ของโลก และอันดับ 1 ของประเทศไทย จากจำนวนมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการจัดอันดับรวมทั้งสิ้นจำนวน 780 แห่ง โดยได้คะแนนรวมที่ 7,350 คะแนน จากเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ สถานที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภค การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การจัดการขยะ การใช้น้ำ การจัดการระบบขนส่ง และ การศึกษา/การวิจัย

มหาวิทยาลัยมหิดลได้ตระหนักถึงการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Green Campus มาตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งเป็นสมัยของท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร ที่จัดทำแผนแม่บทภายใต้แนวคิด "มหาวิทยาลัยเมืองในฝัน เมืองน่าอยู่และเสริมสร้างสุขภาวะ" จากนโยบาย "A Promised Place to Live and Learn with Nature" หรือ "เราจะเรียน และเราจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติ" โดยเริ่มจากการสร้างพื้นที่ในมหาวิทยาลัยร้อยละ 70 ให้เป็นสีเขียว ทำให้น่าอยู่ร่มรื่นเป็นห้องเรียนธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและการเรียนรู้ นอกจากนี้ เรายังได้สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นสถานที่ที่ชุมชนเพื่อนบ้านของมหาวิทยาลัยได้ร่วมใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ตลอดจนเป็นต้นแบบในด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรม และโครงการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว อันดับ 1 ของประเทศไทย 4 ปีซ้อน โดยปี 2016 ได้อันดับที่ 70 ของโลก ปี 2017 ได้อันดับที่ 86 ของโลก ปี 2018 ได้อันดับที่ 89 ของโลก และล่าสุดปี 2019 ได้อันดับที่ 75 ของโลก

UI Green Metric World University Ranking 2019 มีสถาบันอุดมศึกษาของไทยติดอันดับทั้งสิ้น 37 แห่ง โดย มหาวิทยาลัยที่ได้ 5 อันดับแรกของไทย คือ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้อันดับ 75 ของโลก (7,350 คะแนน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อันดับ 81 ของโลก (7,275 คะแนน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อันดับที่ 84 ของโลก (7,250 คะแนน), มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อันดับ 140 ของโลก (6,475 คะแนน) และ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้อันดับที่ 151 ของโลก (6,425 คะแนน) โดย “สุดยอดมหาวิทยาลัยสีเขียว” ของโลกประจำปี 2019 จากผลสำรวจในครั้งนี้ ได้แก่ Wageningen University & Research ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งได้รับคะแนนจากการประเมินทั้ง 6 ด้านที่ 9,075 คะแนน