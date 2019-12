เป็นเรื่องชวนให้ประหลาดใจในงานประกาศผลรางวัลศิลปินยอดเยี่ยมเทอร์เนอร์ไพรซ์ในสหราชอาณาจักร ที่ให้รางวัลกับผู้เข้ารอบสุดท้ายทั้ง 4 คน โดยอ้างว่าเพราะต้องการแสดง "ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน" ในยุคสมัยที่การเมืองอังกฤษมีปัญหาและผลงานสะท้อนเรื่องคนชายขอบ นักวิจารณ์ศิลปะจวก ผลตัดสินแบบนี้ยิ่งลดทอนคุณค่าของรางวัล

4 ศิลปินที่ได้รับรางวัลเทอร์เนอร์ 2562 ร่วมกันหลังจากผ่านเข้ารอบสุดท้าย (ที่มา:Artlyst)

6 ธ.ค. 2562 ในงานประกาศรางวัลเทอร์เนอร์ไพรซ์ของอังกฤษในครั้งนี้มีผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นคนเข้ารอบสุดท้ายทั้ง 4 คน คือ ลอเรนซ์ อะบู ฮัมดาน เฮเลน แคมม็อค ออสการ์ มูริลโญ และ ไท ชานี ศิลปินที่รวมกันติดต่อคณะกรรมการขอรับรางวัลร่วมกัน

รางวัลเทอร์เนอร์คือรางวัลที่จะมอบให้กับศิลปินชาวสหราชอาณาจักรหรือที่อยู่ในสหราชอาณาจักรที่มีนิทรรศการศิลปะที่โดดเด่นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา แม้ไม่ใช่รางวัลสูงสุด แต่ได้รับการยอมรับในฐานะรางวัลที่มีเกียรติยศสูง

ในคำร้องของพวกเขาต่อคณะกรรมการระบุว่า ในช่วงที่อังกฤษและที่ส่วนใหญ่ในโลกกำลังเกิดวิกฤตการเมือง มีการแบ่งแยก ละทิ้งผู้คนและชุมชนให้โดดเดี่ยว พวกเขารู้สึกอย่างแรงกล้าว่าอยากจะใช้โอกาสการประกาศผลรางวับนี้ในการส่งสารออกไปร่วมกันในนามของความธรรมดาสามัญ ความหลากหลาย และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทั้งในศิลปะและในสังคม

ฝ่ายคณะกรรมการแถลงในเชิงเห็นชอบที่จะให้รางวัลกับทุกคนว่าพวกเขารู้สึกยินดีที่จะสนับสนุน "ถ้อยแถลงที่องอาจแห่งความร่วมมือและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในช่วงเวลาที่มีการแบ่งแยกนี้"

นอกจากเรื่องความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้ว หนึ่งในคณะกรรมการคือ อเล็ก ฟาร์คูฮาร์สัน ผู้อำนวยการหอศิลป์เททยังกล่าวอีกว่าในหมู่งานศิลปะที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบในครั้งนี้เป็นเสมือนเสียงสะท้อนของผู้คนชายขอบในสังคมปัจจุบันหรือจากชุดการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ในอดีต

สำหรับผลงานของทั้ง 4 คนนี้ ได้แก่ ผลงานของ แคมม็อค เข้ารอบด้วยงานแสดงสื่อผสม "The Long Note at Void" ที่เกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองในไอร์แลนด์เหนือรวมถึงบทบาทของผู้หญิงในการต่อสู้เหล่านั้น รวมถึงผลงานอื่นๆ เช่น "Shouting in Whispers"

ผลงานของชานีมีชื่อว่า "DC: Semiramis" เคยได้รับการจัดแสดงในหลายงานรวมถึง "Still I Rise: Feminisms, Gender, Resistance" ได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือ "The Book of the City of Ladies" โดย คริสตีน เดอ ปิซาน ที่เป็นการการโต้ตอบหนังสือเล่มอื่นที่กล่าวหาผู้หญิงโดยการพูดถึงผู้หญิงที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์

ผลงานของมูริลโญชื่อว่า " Collective Conscious (2019)" เปเปอร์มาเช่ (งานปั้นกระดาษ) สะท้อนถึงการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของแรงงานและแรงงานในโลกที่ถูกทำให้เป็นโลกาภิวัฒน์

ผลงานของอะบู ฮัมดาน ชื่อ Earwitness Theatre เป็นงานแบบอินสตอลเลชัน กับอีกงานหนึ่งคือ After SFX ที่เป็นงานแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ ผลงานของเขาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้รอดชีวิตจากเรือนจำซาอิดนายา ซึ่งเป็นเรือนจำที่รัฐบาล บาชา อัลอัสซาด ใช้ทารุณกรรมและก่อเหตุโหดเหี้ยมกับนักโทษรวมถึงการเผาซากศพผู้เสียชีวิต โดยอาศัยการศึกษาข้อมูลร่วมอับองค์กรแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนลและองค์กรสืบสวนด้วยเทคนิควิธีทางสถาปัตยกรรม ฟอร์เรนซิกอาร์คิเทคเจอร์ (Forensic Architecture)

อย่างไรก็ตาม การประกาศรางวัลเทอร์เนอร์ไพรซ์ปีนี้ได้รับการวิจารณ์เช่นกัน เอ็ดเวิร์ด ลุยซ์ สมิทธ์ นักวิจารณ์ศิลปะวิจารณ์การมอบรางวัลในปีนี้ในฐานะการลดทอนภาวะการแข่งขันระหว่างศิลปิน หากปีหน้ายังมีการให้รางวัลหมู่แบบนี้อีกจะยิ่งทำให้รางวัลนี้หมดคุณค่า

ผู้ที่เป็นพิธีกรประกาศรางวัลในครั้งนี้คือ เอ็ดเวิร์ด เอ็นนินฟูล หัวหน้ากองบรรณาธิการของนิตยสาร Vogue ของอังกฤษ ที่สวนสนุกดรีมแลนด์ ในมาร์เกท ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษ โดยผลงานของทั้ง 4 จะจัดแสดงที่แกลเลอรี่ศิลปะ เทอร์เนอร์ คอนเทมโพรารีไปจนถึงวันที่ 12 ม.ค. 2563

