แรงงานฝรั่งเศสทั้งรัฐ-เอกชนประท้วงต้านรัฐบาลปรับระบบบำนาญเกษียณอายุ

ในฝรั่งเศสมีการประท้วงอย่างต่อเนื่องของแรงงานเพื่อแสดงการต่อต้านแผนการปฏิรูประบบบำนาญเกษียณอายุของรัฐบาลภายใต้การนำของ เอ็มมานูเอล มาครง ซึ่งจะมีการยกเลิกระบบบำนาญพิเศษ 42 ชนิด และเปลี่ยนมาใช้ระบบบำนาญถ้วนหน้าด้วยการอิงระบบแต้มซึ่งถูกมองว่าเป็นการบีบให้คนทำงานต้องทำงานหนักขึ้นแต่กลับได้รับบำนาญเกษียณอายุน้อยลง

ผู้ประท้วงที่เป็นพนักงานดับเพลิงพากันชูมือแล้วเดินขบวนเข้าหาตำรวจในการประท้วงที่กรุงปารีส (ที่มา:Twitter/Redfish via Benjamin Belaidi)

9 ธ.ค. 2562 คนงานชาวฝรั่งเศสจากหลายภาคส่วนทำการนัดหยุดงานติดต่อกันมาตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค. และ 6 ธ.ค. โดยมีทั้งกลุ่มครู แพทย์ ตำรวจ พนักงานดับเพลิง ข้าราชการเข้าร่วมกับคนทำงานภาคส่วนการขนส่ง โดยที่สหภาพแรงงานประกาศเมื่อ 6 ธ.ค. ว่าพวกเขาจะไม่หยุดยั้งการหยุดงานประท้วงจนกว่าประธานาธิบดี เอ็มมานูเอล มาครง จะยกเลิกการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงระบบบำนาญปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

การประท้วงครั้งนี้ทำให้หลายภาคส่วนในฝรั่งเศสหยุดชะงักไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการศึกษา โรงพยาบาล ไปจนถึงการขนส่ง โดยที่อัลจาซีรารายงานว่าในกรุงปารีสและในเมืองน็องต์มีการใช้แก๊สน้ำตากับผู้ชุมนุมหลังจากที่การประท้วงกลายเป็นความรุนแรง

มาครง อดีตนายธนาคารเพื่อการลงทุนมาก่อนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีในปี 2560 เคยให้สัญญาว่าจะผ่อนปรนระบบเศรษฐกิจของฝรั่งเศสที่มีการกำกับควบคุมสูงมาก แต่เรื่องนี้ก็ทำให้กลุ่มสหภาพแรงงานมองว่ามาครงพยายามทำลายการคุ้มครองแรงงาน

ผู้สื่อข่าวอัลจาซีรา นาตาชา บัตเลอร์ รายงานจากกรุงปารีสว่า สาเหตุที่กลุ่มคนทำงานภาคการขนส่งในฝรั่งเศสทำการประท้วงหยุดงานเพราะพวกเขารู้สึกว่าจะสูญเสียสวัสดิการพิเศษของพวกเขามากที่สุดถ้าหากมีการปรับระบบบำนาญเกษียณตามแผนการของมาครงที่หนึ่งในนั้นคือทำให้พวกเขาสามารถเกษียณอายุก่อนสายงานอื่นๆ ได้

มีการวิเคราะห์ว่าการนัดหยุดงานต่อเนื่องเป็นเวลานานที่ส่งผลให้มีการยกเลิกการเดินทางขนส่งมวลชนบางส่วน อาจจะทำให้สหภาพการขนส่งเสี่ยงจะสูญเสียการสนับสนุนจากผู้คนได้ถ้าหากการนัดหยุดงานเป็นเวลานานเกินไป ขณะเดียวกันฝ่ายประธานาธิบดีเองก็เผชิญกับกระแสความไม่พอใจทางสังคมตลอดช่วง 2 ปีครึ่งที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้

มาครงประกาศก่อนหน้านี้ว่าระบบบำนาญปัจจุบันในฝรั่งเศส "มีความซับซ้อนมากเกินไป" และ "ไม่สนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายแรงงาน" และอาจจะทำให้เสี่ยงต่อการงานดุลงบประมาณหลายพันล้านยูโรได้ภายในอีก 5-6 ปีข้างหน้า

อย่างไรก็ตามสื่อเดอะโลคัลรายงานว่าระบบบำนาญของฝรั่งเศสในปัจจุบันเป็นระบบบำนาญที่ "มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่" มากที่สุดในโลก จากการที่ระบุให้คนทำงานภาคส่วนเอกชนมีสิทธิได้รับเงินบำนาญโดยอ้างอิงจากเงินเดือนที่ดีที่สุดจากช่วงที่ทำงาน ในภาคส่วนของรัฐนั้นจะอ้างอิงกับเงินเดือนช่วง 6 เดือนสุดท้าย ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วชาวฝรั่งเศสจะได้รับบำนาญร้อยละ 75 ของเงินเดือนที่ได้รับช่วงก่อนเกษียณ เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมีเงินบำนาญเฉลี่ยทั้งหมดเทียบเท่าร้อยละ 58 ของเงินเดือน นอกจากนี้การที่ระบบบำนาญแบบอ้างอิงกับเงินเดือนยังทำให้ผู้รับได้รับบำนาญในจำนวนที่การันตีได้

อย่างไรก็ตามในระบบนี้มีกลุ่มงานพิเศษ 42 อย่างที่จะได้รับบำนาญมากกว่าโดยเดิมทีถูกระบุว่าเป็นเงินชดเชยการทำงานที่ยากลำบากอีกทั้งกลุ่มงานกลุ่มนี้ยังสามารถเกษียณอายุได้ก่อนงานอื่นๆ ได้แก่กลุ่มงานราชการ งานขนส่งมวลชน งานท่าเรือ งานทนายความ

รัฐบาลมาครงประกาศว่าจะทำให้ระบบสวัสดิการนี้กลายเป็นแบบ "ถ้วนหน้า" โดยจะให้ทุกคนใช้ระบบเก็บแต้มกับทุกสายงาน ระบบเก็บแต้มดังกล่าวนี้คือ การที่คนทำงานจะต้องสะสมแต้มด้วยเวลาปริมาณทำงานก่อนจะเอาแต้มนี้มาคำนวณรวมกับบำนาญที่จะได้ นอกจากนี้ระบบแบบใหม่จะอาศัยการคำนวณบำนาญตามค่าแรงโดยเฉลี่ยของบุคคลแทนที่จะอาศัยเงินเดือนที่ได้รับยอดสุดท้ายก่อนเกษียณ

อย่างไรก็ตาม จากผลโพลระบุว่าแม้จะมีคนจำนวนมากที่สนับสนุนการนัดหยุดงานประท้วงของคนงานเหล่านี้ แต่ก็มีร้อยละ 76 ที่แสดงการสนับสนุนการปฏิรูประบบบำนาญใหม่ สื่อควอตซ์รายงานว่าน่าจะเพราะผู้คนมองการประท้วงเหล่านี้เป็นการประท้วงต่อต้านประธานาธิบดีมาครงและรัฐบาลของเขา

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ฌอง มิเชล บลองเกวร์ กล่าวว่าการปฏิรูปบำนาญเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อทำให้ระบบบำนาญมีความยั่งยืนเหมาะสมกับคนรุ่นลูกรุ่นหลาน อย่างไรก็ตามในช่วงที่มาครงประกาศในเรื่องนี้เขาก็บอกว่าจะ "ไม่แตะต้องเรื่องอายุเกษียณและจำนวนเงินบำนาญ"

การประท้วงตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค. มีคนเข้าร่วมหลายหมื่นคนบนท้องถนนจนทำให้ต้องปิดหอไอเฟลและส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ฟิลิปเป มาร์ติเนซ เลขาธิการใหญ่ของสหภาพแรงงานซีจีทีซึ่งเข้าร่วมประท้วงเรียกร้องให้นักการเมืองในทำเนียบประธานาธิบดี "เปิดหน้าต่าง" เพื่อรับฟังเสียงของผู้คนบนท้องถนน

