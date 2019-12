ประธาน กสม. ส่งสารวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวา 62 ขอสังคมช่วยดูแลคุ้มครองสิทธิ เด็กและเยาวชน-ร่วมสร้างสรรค์สั งคมเคารพสิทธิฯ

9 ธ.ค.2562 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รายงานว่า วันนี้ วัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ได้มีสารเนื่องในโอกาสวันสิทธิ มนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2562 โดยสารกล่าวถึงเหตุการณ์ สงครามโลก ครั้งที่ 2 ที่เกิดการประหัตประหารระหว่ างมวลมนุษยชาติอย่างโหดร้าย กว้างขวาง ทำให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึ งความสำคัญของสิทธิมนุษยชนว่ามี ส่วนสำคัญต่อการธำรงสันติ ภาพของโลก และเมื่อมีการรับรองปฏิ ญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุ ษยชนของสหประชาชาติในวันที่ 10 ธ.ค. 2491 จึงได้ถือเอาวันดังกล่าวเป็นวั นสิทธิมนุษยชนสากล

นอกจากนั้น ปีนี้ยังมีความสำคัญพิเศษเนื่ องจากครบรอบ 30 ปี ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child : CRC) องค์การสหประชาชาติจึงได้ถื อโอกาสพิเศษนี้รณรงค์ให้ทั่ วโลกเห็นความสำคัญของเยาวชนคนรุ่ นใหม่ ที่จะมีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ ยนแปลงให้สังคมเกิดการเคารพสิ ทธิและเสรีภาพ ภายใต้หัวข้อ 'เยาวชนคนรุ่นใหม่ ยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน' (Youth Standing up For Human Rights)

โดยที่ประเทศไทยเป็นภาคีอนุสั ญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและมีพั นธกรณีที่จะต้องประกันสิทธิ และเสรีภาพของเด็กทุ กคนในประเทศให้อยู่รอดและเติ บโตเต็มตามศักยภาพ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จึงได้เสนอมาตรการในการแก้ไขปั ญหาและข้อเสนอแนะนโยบายที่สำคั ญต่ออรัฐบาลในการคุ้มครองสิทธิ ของเด็กและเยาวชนหลายประการ อาทิ การแก้ไขระเบียบห้ามเปิ ดเผยประวัติอาชญากรรมของเด็ กและเยาวชนเพื่อให้เด็กที่ก้ าวพลาดได้มีโอกาสกลับคืนสู่สั งคม การขอให้นำเด็กที่ติดตามครอบครั วที่เข้าเมืองผิ ดกฎหมายออกจากสถานกักตัวและให้ ได้รับการดูแลตามสิทธิขั้นพื้ นฐาน การเคารพสิทธิของเด็กในการแต่ งเครื่องแบบนักเรียนตามหลั กความเชื่อทางศาสนา การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้ นพื้นฐานโดยศูนย์การเรียนของชุ มชน และการร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิ การจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้ สิทธิมนุษยชนศึกษา ตั้งแต่ชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เรื่ องสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ ในโอกาสสำคัญดังกล่าว นายวัสได้กล่าวเชิญชวนให้ทุ กภาคส่วนร่วมกันตระหนักถึ งความสำคัญของสิทธิมนุษยชน และขอให้สังคมร่วมกันสนับสนุ นให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทรั พยากรสำคัญของชาติ ได้เติบโตอย่างมีศักดิ์ศรีและมี ภูมิคุ้มกัน สามารถพัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อเป็นกำลังสำคั ญของประเทศในอนาคต และมีส่วนร่วมสร้างวัฒนธรรมแห่ งการเคารพสิทธิมนุษยชนให้เกิดขึ้ นในสังคมต่อไป