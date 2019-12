Refinitiv เป็นบริษัทที่ให้บริการข้อมูลด้านการเงินที่เป็นผู้แชร์ต่อข่าวของรอยเตอร์ให้กับนักลงทุน แต่ก็มีรายงานจากสื่อระบุว่าพวกเขาทำการปิดกั้นข่าวเกี่ยวกับจีนและฮ่องกงมากกว่า 200 ชิ้นที่นำเสนอเกี่ยวกับจีนในแง่ลบ รอยเตอร์ระบุว่า Refinitiv ถูกกดดันจากรัฐบาลจีนและกลัวว่าจะถูกระงับการดำเนินการในจีนทำให้พวกเขาต้องเซนเซอร์เข่นนี้

มีการตั้งข้อสังเกตว่านับตั้งแต่ช่วงเดือน ส.ค. เป็นต้นมา ซึ่งเป็นช่วงที่การประท้วงในฮ่องกงกำลังร้อนระอุและมีการนำเสนอข้อเรียกร้องใหม่จากฝ่ายผู้ประท้วง Refinitiv ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมูลที่เผยแพร่ข่าวของรอยเตอร์ให้แก่นักลงทุนทำการบล็อกข่าวเกี่ยวกับจีนและฮ่องกงมากกว่า 200 ชิ้น

Refinitiv ทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวจากรอยเตอร์ผ่านทางพื้นที่ซื้อขายและวิเคราะห์ที่เรียกว่า Eikon แต่เรื่องราวที่ถูกสื่อทางการจีนปฏิเสธว่าเป็น "เรื่องเท็จ" และ "น่าอับอาย" ก็ถูกเซนเซอร์โดย Refinitiv ซึ่งรอยเตอร์บอกว่าเป็นเพราะการกดดันจากรัฐบาลกลางของจีน โดยเรื่องราวที่ถูกบล็อกเป็นเรื่องการประท้วงในฮ่องกงและเรื่องที่นำเสนอในเชิงที่ทำให้จีนถูกมองไปในทางลบปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

เรื่องนี้ส่งผลให้ลูกค้าที่รับข่าวจาก Refinitiv ในจีนไม่สามารถเข้าถึงรายงานข่าวเกี่ยวกับการประท้วงในฮ่องกงซึ่งถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ใหญ่ที่สุดในปี 2562 แม้กระทั่งเรืองทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับฮ่องกงก็ถูกบล็อกไม่นำเสนอผ่าน Refinitiv คือรายงานข่าว 2 ชิ้นจากรอยเตอร์ที่พูดถึงเรื่องที่องค์กรจัดอับดับความน่าเชื่อถือลดระดับความน่าเชื่อถือของฮ่องกงลง

มีการตั้งข้อสังเกตว่าการปิดกั้นสื่อในครั้งนี้ไม่ได้มาจากการปิดกั้นของรัฐบาลจีนเองโดยตรงแต่มาจากการที่ Refinitiv เซนเซอร์ตัวเองจากการกดดันของรัฐบาลเช่นเดียวกับธุรกิจจากโลกตะวันตกหลายแห่งที่ถูกกดดันให้ต้องเซนเซอร์ตัวเองในสิ่งที่รัฐบาลจีนเห็นว่าเป็นอันตรายทางการเมืองเพราะกลัวว่าจะถูกระงับการปฏิบัติการในจีน โดยที่ Refinitiv ทำรายได้ต่อปีจากในจีน 10 ล้านดอลลาร์

ทั้งนี้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีคนทำงานและผู้บริหารในรอยเตอร์หลายคนที่แสดงความไม่พอใจต่อการปิดกั้นตัวเองของ Refinitiv โดยบอกว่าเป็น "การรุกล้ำทางการเมืองอย่างโจ่งแจ้ง" และบอกว่าการเซนเซอร์นี้เป็นสิ่งที่ "สร้างความเสียหาย" ต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์

ไม่เพียงแค่เรื่องเกี่ยวกับฮ่องกงเท่านั้น รอยเตอร์ระบุว่า Refinitiv ทำการบล็อกบทความเกี่ยวกับการครบรอบ 30 ปี เหตุการณ์ปราบปรามผู้ชุมนุมที่จัตุรัสเทีนยอันเหมินเพราะถูกกดดันจากหน่วยงานควบคุมการสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์คือสำนักงานบริหารไซเบอร์ของจีน (CAC) พวกเขาขู่ว่าจะสั่งยกเลิกกิจการของบริษัทถ้าหากไม่ปฏิบัติตามการปิดกั้นข่าวเหล่านี้

เรียบเรียงจาก

Refinitiv deployed filter to block Reuters reports in China as Hong Kong protests raged, CNBC, 12-12-2019

https://www.cnbc.com/2019/12/13/refinitiv-blocked-reuters-reports-in-china-as-hong-kong-protests-raged.html

Refinitiv deployed filter to block Reuters reports as Hong Kong protests raged, Reuters, 12-12-2019

https://www.reuters.com/investigates/special-report/hongkong-protests-media/